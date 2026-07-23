Ángel Correa a River se tambalea: Tigres cambia el acuerdo y desata tensión

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    Ángel Correa a River se tambalea: Tigres cambia el acuerdo y desata tensión
    Ángel Correa desea regresar al futbol argentino, pero los constantes cambios en la negociación mantienen su futuro en suspenso. FOTO: GÉMINI

El delantero argentino viajó a Buenos Aires en medio de presuntas amenazas, mientras el Millonario lanzó una última oferta para destrabar su salida de Tigres

El fichaje de Ángel Correa con River Plate quedó al borde del fracaso. Cuando el delantero argentino ya viajaba rumbo a Buenos Aires para realizarse los exámenes médicos, Tigres habría modificado otra vez las condiciones de la transferencia, decisión que encendió la tensión entre ambas partes.

De acuerdo con la prensa argentina, River había alcanzado un principio de acuerdo para comprar al atacante por 15 millones de dólares, más variables por objetivos.

Correa, campeón del mundo en Qatar 2022, tenía encaminado un contrato hasta diciembre de 2029 y sería el sexto refuerzo del equipo de Eduardo “Chacho” Coudet.

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Sin embargo, desde Núñez aseguran que Tigres cambió por quinta ocasión los términos pactados. Ante los constantes giros, el Millonario presentó una última propuesta y fijó este jueves como plazo para recibir una respuesta.

Si el club regiomontano no acepta, River se retiraría de la negociación y el traspaso quedaría cancelado.

El conflicto también escaló fuera de las oficinas. Reportes señalaron que Ángel Correa salió de México después de recibir presuntas amenazas dirigidas contra él y su familia. Hasta ahora, ni el futbolista ni Tigres han confirmado los hechos, por lo que se mantiene como versión periodística.

La voluntad del jugador mantiene viva la operación. Correa desea regresar al futbol argentino tras más de una década en el extranjero, se habría despedido de sus compañeros y no fue convocado para el debut de Tigres ante Xolos de Tijuana en el Apertura 2026. Además, trabajó separado del plantel mientras se negociaba su salida.

River comenzó con una oferta cercana a los 10 millones de dólares, después la elevó a 13 y finalmente aceptó llegar a 15 millones; no obstante, los nuevos ajustes impidieron cerrar el acuerdo.

Las próximas horas serán decisivas: Ángel Correa ya viaja a Argentina, aunque su llegada al Monumental continúa atrapada en una negociación desgastada, llena de cambios y con una relación cada vez más tensa entre River Plate y Tigres.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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