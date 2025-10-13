De la gloria a la intrascendencia; la historia de Russell Wilson en la NFL

Durante más de una década, el nombre de Russell Wilson fue sinónimo de éxito, liderazgo y resiliencia en la NFL. Su historia, marcada por la superación y los logros, también es un retrato del ascenso y caída de uno de los mariscales de campo más carismáticos y controversiales del futbol americano moderno.

Nacido el 29 de noviembre de 1988 en Cincinnati, Ohio, Wilson creció en una familia donde el deporte y la disciplina eran pilares fundamentales. Su padre, Harrison Wilson III, fue jugador de futbol americano en Dartmouth College, y su abuelo paterno también se había destacado en el ámbito deportivo universitario. por el juego.

Criado en Richmond, Virginia, el joven Wilson se distinguió desde temprano por su capacidad atlética y liderazgo natural. En el Colegio Collegiate School, fue una estrella de tres deportes: futbol americano, beisbol y baloncesto. Sin embargo, el emparrillado era su verdadera vocación. Su habilidad para lanzar, correr y leer defensivas llamó la atención de varios reclutadores universitarios, aunque su estatura —apenas 1.80 metros— generaba dudas sobre su futuro profesional.

A pesar de los prejuicios, Wilson ingresó a la Universidad Estatal de Carolina del Norte (NC State), donde rápidamente se ganó el puesto de mariscal titular. Durante tres temporadas (2008-2010), rompió récords de pases de anotación y eficiencia, demostrando que su tamaño no era un obstáculo. No obstante, su deseo de jugar también beisbol profesional llevó a un conflicto con su entrenador, lo que finalmente lo llevó a tomar una decisión crucial.

En 2011, Wilson se transfirió a la Universidad de Wisconsin, donde vivió su consagración universitaria. Bajo el mando del coach Bret Bielema, condujo a los Badgers a una temporada histórica y a la final del Rose Bowl, registrando una de las mejores campañas de un mariscal de campo.

Aun así, su estatura volvió a ser un obstáculo durante el Draft de 2012. Muchos equipos lo descartaron por considerarlo “demasiado bajo” para ser un mariscal de campo de élite. Pero los Seattle Seahawks vieron más allá de las medidas físicas y lo seleccionaron en la tercera ronda (puesto 75 global), en una apuesta que cambiaría la historia de la franquicia.

Desde su llegada a Seattle, Wilson impactó de inmediato. Durante el campamento de entrenamiento, superó a mariscales veteranos como Matt Flynn y Tarvaris Jackson, ganándose el puesto titular como novato. En su primera temporada, llevó a los Seahawks a la postemporada y fue nombrado parte del equipo All-Rookie de la NFL, sorprendiendo a todos por su madurez y serenidad bajo presión.

La cúspide de su carrera llegó en la temporada 2013, cuando guio a Seattle a su primer Super Bowl. Con una defensa impenetrable —la famosa “Legion of Boom”— y un ataque eficiente, los Seahawks aplastaron a los Denver Broncos de Peyton Manning por 43-8 en el Super Bowl XLVIII. A los 25 años, Wilson se convirtió en uno de los mariscales más jóvenes en ganar el trofeo Lombardi.

Al año siguiente, Seattle regresó al Super Bowl, pero el desenlace fue trágico. Con segundos en el reloj y la oportunidad de ganar el juego, Wilson lanzó una intercepción fatídica en la yarda uno ante los Patriotas de Nueva Inglaterra. Aquella jugada —una de las más recordadas en la historia de la NFL— marcó un punto de inflexión. Aunque Wilson continuó siendo una figura destacada, el aura de perfección alrededor de él comenzó a resquebrajarse.

En los años siguientes, Wilson siguió acumulando cifras impresionantes: múltiples selecciones al Pro Bowl, récords de franquicia en pases de anotación y yardas aéreas, y una reputación de líder ejemplar dentro y fuera del campo. No obstante, las tensiones con el cuerpo técnico y las diferencias en la filosofía ofensiva empezaron a hacerse evidentes.

Fuera del campo, su matrimonio con la cantante Ciara lo convirtió en una celebridad mediática. Su imagen de esposo devoto, empresario y figura carismática atrajo patrocinios millonarios, pero también alimentó percepciones de que se había alejado del enfoque competitivo que lo caracterizó en sus primeros años.

EN DENVER IBA A SER EL SALVADOR

En 2022, tras una década en Seattle, los Seahawks lo traspasaron a los Denver Broncos en un movimiento que buscaba revitalizar su ofensiva y darle a Wilson un nuevo comienzo. Sin embargo, lo que debía ser un renacer deportivo se convirtió en un declive inesperado.

Con Denver, Wilson enfrentó una tormenta de críticas. Su bajo rendimiento, decisiones cuestionables y la falta de química con sus entrenadores llevaron a que su primera temporada fuera catalogada como un fracaso rotundo. De ser considerado un futuro miembro del Salón de la Fama, pasó a ser objeto de burlas en redes sociales por su estilo de liderazgo y su campaña publicitaria “Let’s Ride”, que se volvió viral por las razones equivocadas.