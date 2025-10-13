Pelea entre Chiefs y Lions: ¿por qué Brian Branch golpeó a JuJu Smith-Schuster?

    El incidente involucró a Brian Branch y JuJu Smith-Schuster, y generó pronunciamientos de entrenadores y jugadores sobre la conducta en el campo. FOTO: AP

Kansas City logró imponerse 30-17 a Detroit, pero el cierre del partido se vio empañado por un altercado entre ambos jugadores

El partido del domingo por la noche entre los Lions de Detroit y los Chiefs de Kansas City terminó de manera caótica tras un enfrentamiento entre jugadores al final del encuentro. Los Chiefs aseguraron la victoria 30-17 sobre Detroit, pero los últimos segundos del juego estuvieron marcados por un incidente que involucró a varios jugadores.

Al concluir el partido, Patrick Mahomes, quarterback de Kansas City, se arrodilló para consumir los últimos segundos del reloj. Posteriormente, extendió la mano hacia el profundo Brian Branch, de los Lions, en señal de saludo, pero Branch no correspondió el gesto. Minutos después, Brian Branch se acercó al receptor abierto JuJu Smith-Schuster, quien también extendió su mano, y el defensivo de Detroit respondió con un golpe al casco del jugador de Kansas City.

Otros jugadores de ambos equipos intervinieron de inmediato para separar a los involucrados antes de dirigirse a los vestidores.

Durante el partido, JuJu Smith-Schuster terminó con tres recepciones para 57 yardas, mientras Brian Branch registró siete tacleadas totales, cuatro de ellas en solitario, sin pases desviados ni intercepciones. Branch estuvo involucrado en dos de las tres tacleadas a Smith-Schuster.

En declaraciones posteriores, Brian Branch indicó que la reacción surgió por un bloqueo de Smith-Schuster por la espalda hacia el final del partido, acción que no fue sancionada por los árbitros. “Podría haberme lesionado con esa jugada. Aun así, no debí haberlo hecho”, comentó Branch.

Por su parte, JuJu Smith-Schuster dijo que la motivación de Branch fue el bloqueo y aseguró: “Solo hago mi trabajo. Juego entre silbatazos. Después del partido, esperaba estrecharle la mano y decirle ‘Buen partido’. Pero me dio un puñetazo”.

Los entrenadores también se pronunciaron sobre el incidente. Dan Campbell, de los Lions, calificó la acción como “inexcusable” y señaló que no representa la conducta del equipo. Andy Reid, de los Chiefs, afirmó que el golpe fue innecesario y provocó daño en la nariz de Smith-Schuster.

Con esta victoria, los Chiefs mejoraron su récord a 3-3 y se ubican en el tercer lugar de la AFC Oeste. La próxima semana recibirán a los Las Vegas Raiders antes de enfrentar a los Washington Commanders. Los Lions, por su parte, quedaron con marca de 4-2, rompiendo su racha de cuatro triunfos consecutivos, y volverán a casa para enfrentar a los Tampa Bay Buccaneers y los Minnesota Vikings.

