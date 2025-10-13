Pelea entre Chiefs y Lions: ¿por qué Brian Branch golpeó a JuJu Smith-Schuster?

El partido del domingo por la noche entre los Lions de Detroit y los Chiefs de Kansas City terminó de manera caótica tras un enfrentamiento entre jugadores al final del encuentro. Los Chiefs aseguraron la victoria 30-17 sobre Detroit, pero los últimos segundos del juego estuvieron marcados por un incidente que involucró a varios jugadores.

Al concluir el partido, Patrick Mahomes, quarterback de Kansas City, se arrodilló para consumir los últimos segundos del reloj. Posteriormente, extendió la mano hacia el profundo Brian Branch, de los Lions, en señal de saludo, pero Branch no correspondió el gesto. Minutos después, Brian Branch se acercó al receptor abierto JuJu Smith-Schuster, quien también extendió su mano, y el defensivo de Detroit respondió con un golpe al casco del jugador de Kansas City.

Otros jugadores de ambos equipos intervinieron de inmediato para separar a los involucrados antes de dirigirse a los vestidores.