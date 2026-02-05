Super Bowl LX: 10 datos del Patriots vs Seahawks para presumir en la carnita asada
Nueva Inglaterra va por su séptimo título y Seattle busca repetir la gloria, en el primer Super Bowl desde 1970 con ambos equipos Top 4 en ofensiva y defensiva
El Super Bowl LX reúne a dos de las franquicias más completas de la NFL en una edición cargada de antecedentes, récords potenciales y protagonistas jóvenes.
Patriots de Nueva Inglaterra y Seahawks de Seattle llegan al partido definitivo tras una temporada que los colocó entre la élite en ambos lados del balón, con historias individuales y colectivas que elevan la expectativa.
Duelo completo: élite en ofensiva y defensiva
Es el primer Super Bowl desde 1970 en el que ambos equipos se presentan como Top 4 tanto en ofensiva como en defensiva.
El dato subraya un enfrentamiento equilibrado, donde la ejecución, los ajustes y los detalles pueden definir al campeón.
Historia en juego: la séptima corona de Nueva Inglaterra
Nueva Inglaterra busca su séptimo título de Super Bowl, una marca que ningún equipo ha conseguido.
De lograrlo, los Patriots establecerían un nuevo estándar histórico en la NFL.
Seattle va por el segundo: repetir la hazaña
Seattle disputa su cuarto Super Bowl y aspira a levantar su segundo trofeo, evocando la memorable campaña de 2013.
La experiencia previa en escenarios de máxima presión juega a su favor.
Revancha famosa: ecos del Super Bowl XLIX
Será la segunda vez que Patriots y Seahawks se enfrenten en un Super Bowl, tras el dramático XLIX, uno de los partidos más recordados de la era moderna.
El antecedente añade un componente emocional y narrativo ineludible.
Del sótano al cielo: una remontada poco común
Los Patriots cerraron 4–13 en 2024. Un año después están en el Super Bowl. Son contados los casos de una transformación tan radical de una temporada a otra en la NFL.
Coaches casi novatos: juventud en los banquillos
Este es apenas el cuarto Super Bowl con entrenadores en sus primeras dos temporadas al frente del equipo.
La gestión del juego y la toma de decisiones adquieren un peso especial.
Vrabel puede ser histórico
Mike Vrabel tiene la oportunidad de ganar el Super Bowl como jugador y como entrenador, ambos logros con los Patriots, una hazaña reservada para muy pocos.
Un quarterback de 23 años
Drake Maye podría convertirse en el quarterback más joven en ganar un Super Bowl, un hito que reforzaría el cambio generacional en la posición más influyente del juego.
El regreso de Darnold
Sam Darnold puede ganar el Super Bowl en su primer año con Seattle, un logro poco frecuente que coronaría su temporada de resurgimiento.
Temporada para los libros
Jaxon Smith-Njigba está cerca de las 2,000 yardas recibidas, con opciones reales de unirse a leyendas como Jerry Rice y Cooper Kupp, en una campaña que ya es histórica.
El Super Bowl LX presenta todos los ingredientes de un clásico: paridad total, récords en disputa, juventud y experiencia combinadas, y una revancha con historia. Patriots y Seahawks llegan listos para escribir un nuevo capítulo en la NFL.