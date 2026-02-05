Super Bowl LX: 10 datos del Patriots vs Seahawks para presumir en la carnita asada

Super Bowl LX: 10 datos del Patriots vs Seahawks para presumir en la carnita asada

Armando Castilla
Nueva Inglaterra va por su séptimo título y Seattle busca repetir la gloria, en el primer Super Bowl desde 1970 con ambos equipos Top 4 en ofensiva y defensiva

5 febrero 2026
El Super Bowl LX reúne a dos de las franquicias más completas de la NFL en una edición cargada de antecedentes, récords potenciales y protagonistas jóvenes.

Patriots de Nueva Inglaterra y Seahawks de Seattle llegan al partido definitivo tras una temporada que los colocó entre la élite en ambos lados del balón, con historias individuales y colectivas que elevan la expectativa.

Duelo completo: élite en ofensiva y defensiva

Es el primer Super Bowl desde 1970 en el que ambos equipos se presentan como Top 4 tanto en ofensiva como en defensiva.

El dato subraya un enfrentamiento equilibrado, donde la ejecución, los ajustes y los detalles pueden definir al campeón.

Historia en juego: la séptima corona de Nueva Inglaterra

Nueva Inglaterra busca su séptimo título de Super Bowl, una marca que ningún equipo ha conseguido.

De lograrlo, los Patriots establecerían un nuevo estándar histórico en la NFL.

$!Los Patriots de Nueva Inglaterra buscan su séptimo título de Super Bowl, con el entrenador Mike Vrabel y el joven Drake Maye liderando al equipo que iguala con seis campeonatos y podría romper el empate histórico con los Steelers.
Los Patriots de Nueva Inglaterra buscan su séptimo título de Super Bowl, con el entrenador Mike Vrabel y el joven Drake Maye liderando al equipo que iguala con seis campeonatos y podría romper el empate histórico con los Steelers. FOTO: ESPECIAL

Seattle va por el segundo: repetir la hazaña

Seattle disputa su cuarto Super Bowl y aspira a levantar su segundo trofeo, evocando la memorable campaña de 2013.

La experiencia previa en escenarios de máxima presión juega a su favor.

Revancha famosa: ecos del Super Bowl XLIX

Será la segunda vez que Patriots y Seahawks se enfrenten en un Super Bowl, tras el dramático XLIX, uno de los partidos más recordados de la era moderna.

El antecedente añade un componente emocional y narrativo ineludible.

$!La revancha entre Patriots y Seahawks en el Super Bowl LX revive los recuerdos del dramático XLIX, cuando Nueva Inglaterra ganó 28-24 con una intercepción decisiva de Malcolm Butler en los últimos segundos.
La revancha entre Patriots y Seahawks en el Super Bowl LX revive los recuerdos del dramático XLIX, cuando Nueva Inglaterra ganó 28-24 con una intercepción decisiva de Malcolm Butler en los últimos segundos. FOTO: ESPECIAL

Del sótano al cielo: una remontada poco común

Los Patriots cerraron 4–13 en 2024. Un año después están en el Super Bowl. Son contados los casos de una transformación tan radical de una temporada a otra en la NFL.

Coaches casi novatos: juventud en los banquillos

Este es apenas el cuarto Super Bowl con entrenadores en sus primeras dos temporadas al frente del equipo.

La gestión del juego y la toma de decisiones adquieren un peso especial.

Vrabel puede ser histórico

Mike Vrabel tiene la oportunidad de ganar el Super Bowl como jugador y como entrenador, ambos logros con los Patriots, una hazaña reservada para muy pocos.

$!Mike Vrabel puede entrar a la historia al ganar el Super Bowl como jugador y entrenador con Patriots, mientras que Drake Maye, de 23 años, apunta a ser uno de los quarterbacks más jóvenes en ser campeón del partido grande.
Mike Vrabel puede entrar a la historia al ganar el Super Bowl como jugador y entrenador con Patriots, mientras que Drake Maye, de 23 años, apunta a ser uno de los quarterbacks más jóvenes en ser campeón del partido grande. FOTO: ESPECIAL

Un quarterback de 23 años

Drake Maye podría convertirse en el quarterback más joven en ganar un Super Bowl, un hito que reforzaría el cambio generacional en la posición más influyente del juego.

El regreso de Darnold

Sam Darnold puede ganar el Super Bowl en su primer año con Seattle, un logro poco frecuente que coronaría su temporada de resurgimiento.

Temporada para los libros

Jaxon Smith-Njigba está cerca de las 2,000 yardas recibidas, con opciones reales de unirse a leyendas como Jerry Rice y Cooper Kupp, en una campaña que ya es histórica.

$!Jaxon Smith-Njigba llega al Super Bowl LX tras una temporada histórica con 1,793 yardas recibidas, marcando una de las campañas más productivas entre receptores en la NFL esta temporada.
Jaxon Smith-Njigba llega al Super Bowl LX tras una temporada histórica con 1,793 yardas recibidas, marcando una de las campañas más productivas entre receptores en la NFL esta temporada. FOTO: ESPECIAL

El Super Bowl LX presenta todos los ingredientes de un clásico: paridad total, récords en disputa, juventud y experiencia combinadas, y una revancha con historia. Patriots y Seahawks llegan listos para escribir un nuevo capítulo en la NFL.

