Super Bowl LX: 10 datos del Patriots vs Seahawks para presumir en la carnita asada

El Super Bowl LX reúne a dos de las franquicias más completas de la NFL en una edición cargada de antecedentes, récords potenciales y protagonistas jóvenes.

Patriots de Nueva Inglaterra y Seahawks de Seattle llegan al partido definitivo tras una temporada que los colocó entre la élite en ambos lados del balón, con historias individuales y colectivas que elevan la expectativa.

Duelo completo: élite en ofensiva y defensiva

Es el primer Super Bowl desde 1970 en el que ambos equipos se presentan como Top 4 tanto en ofensiva como en defensiva.

El dato subraya un enfrentamiento equilibrado, donde la ejecución, los ajustes y los detalles pueden definir al campeón.

Historia en juego: la séptima corona de Nueva Inglaterra

Nueva Inglaterra busca su séptimo título de Super Bowl, una marca que ningún equipo ha conseguido.

De lograrlo, los Patriots establecerían un nuevo estándar histórico en la NFL.