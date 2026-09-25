Delantero israelí pasa del gol a la expulsión por una ‘violenta’ celebración

Israel comenzó con derrota su participación en la nueva edición de la UEFA Nations League, pero el resultado quedó prácticamente eclipsado por una insólita expulsión. Saied Abu Farchi marcó el empate ante Austria y segundos después recibió la segunda tarjeta amarilla por su celebración. El partido, correspondiente al Grupo B3, se disputó en la Raiffeisen Arena de Linz y terminó con triunfo austriaco por 3-1. Austria tomó ventaja antes del descanso mediante Romano Schmid, quien convirtió desde el punto penal. Israel encontró rápidamente la reacción en el complemento. Al minuto 55, Abu Farchi apareció dentro del área y marcó de cabeza el 1-1, pero su festejo terminó cambiando por completo el panorama del encuentro. Después de marcar, el atacante de 20 años corrió hacia uno de los córners, tomó el banderín y realizó un gesto que fue interpretado como la simulación de un disparo con un arma. Las imágenes provocaron inmediatamente la atención de jugadores, árbitros y aficionados.

El árbitro búlgaro Georgi Kabakov no dudó en sancionar la acción y mostró a Abu Farchi una segunda tarjeta amarilla. Como consecuencia, el delantero recibió la roja y Israel se quedó con 10 jugadores cuando todavía quedaba buena parte del partido por disputar. La situación fue todavía más desafortunada para el atacante porque había recibido su primera amonestación apenas cuatro minutos antes. De esta manera, una celebración posterior a un gol que acababa de darle vida a Israel terminó dejándolo fuera del partido. La interpretación del festejo, sin embargo, no fue completamente unánime. Mientras diversas publicaciones describieron el gesto como una simulación de disparar un rifle, medios israelíes señalaron que podría tratarse de una celebración inspirada en el snooker o billar, algo que Abu Farchi habría realizado anteriormente. AUSTRIA APROVECHÓ LA VENTAJA Con un hombre más sobre el terreno de juego, Austria mantuvo la presión y esperó hasta los minutos finales para recuperar la ventaja. Fue hasta el minuto 90 cuando Phillipp Mwene marcó el 2-1, luego de aprovechar un servicio de Paul Wanner. El golpe terminó siendo prácticamente definitivo para Israel, que ya no tuvo capacidad de reacción. En el tiempo añadido llegó la sentencia. Saša Kalajdžić apareció dentro del área para marcar el 3-1, resultado que aseguró los primeros puntos para Austria y dejó a Israel sin recompensa después de haber conseguido empatar el encuentro. La expulsión de Abu Farchi se convirtió así en uno de los momentos más comentados del partido. El delantero pasó de ser el protagonista del empate a convertirse en una baja para su selección durante el tramo decisivo. UNA REGLA QUE VOLVIÓ A SER PROTAGONISTA

Las reglas disciplinarias del futbol permiten sancionar celebraciones consideradas provocadoras, despectivas o inflamatorias, además de contemplar amonestaciones por retirar o manipular el banderín de córner. En este caso, la acción terminó siendo castigada con la segunda amarilla.

La decisión también generó discusión en redes sociales, principalmente por la cercanía entre el gol y la expulsión. Abu Farchi solamente pudo disfrutar durante unos instantes de su primer gran momento de la noche antes de abandonar el campo.

Para Israel, la derrota representa un mal comienzo en el torneo. El equipo deberá buscar sus primeros puntos en su siguiente compromiso frente a Irlanda, programado para el domingo 27 de septiembre, mientras que posteriormente tiene otro encuentro ante Kosovo.

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