Delantero israelí pasa del gol a la expulsión por una ‘violenta’ celebración

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    Delantero israelí pasa del gol a la expulsión por una ‘violenta’ celebración
    Abu Farchi quedó ligado a una de esas escenas poco habituales: marcar gol, correr a festejarlo y, prácticamente de inmediato, ser enviado a las regaderas. FOTO: AGENCIAS
Pascual Escandón
por Pascual Escandón

COMPARTIR

TEMAS


Futbol
Sanciones

Localizaciones


Austria
Israel

Organizaciones


FIFA

Saied Abu Farchi marcó el empate ante Austria, pero apenas cuatro minutos después de recibir una primera amarilla fue expulsado por su festejo con el banderín de corner

Israel comenzó con derrota su participación en la nueva edición de la UEFA Nations League, pero el resultado quedó prácticamente eclipsado por una insólita expulsión. Saied Abu Farchi marcó el empate ante Austria y segundos después recibió la segunda tarjeta amarilla por su celebración.

El partido, correspondiente al Grupo B3, se disputó en la Raiffeisen Arena de Linz y terminó con triunfo austriaco por 3-1. Austria tomó ventaja antes del descanso mediante Romano Schmid, quien convirtió desde el punto penal.

Israel encontró rápidamente la reacción en el complemento. Al minuto 55, Abu Farchi apareció dentro del área y marcó de cabeza el 1-1, pero su festejo terminó cambiando por completo el panorama del encuentro.

Después de marcar, el atacante de 20 años corrió hacia uno de los córners, tomó el banderín y realizó un gesto que fue interpretado como la simulación de un disparo con un arma. Las imágenes provocaron inmediatamente la atención de jugadores, árbitros y aficionados.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-internacional/manchester-city-expulsado-de-la-premier-league-reportan-culpabilidad-en-114-de-115-cargos-HE23723554

El árbitro búlgaro Georgi Kabakov no dudó en sancionar la acción y mostró a Abu Farchi una segunda tarjeta amarilla. Como consecuencia, el delantero recibió la roja y Israel se quedó con 10 jugadores cuando todavía quedaba buena parte del partido por disputar.

La situación fue todavía más desafortunada para el atacante porque había recibido su primera amonestación apenas cuatro minutos antes. De esta manera, una celebración posterior a un gol que acababa de darle vida a Israel terminó dejándolo fuera del partido.

La interpretación del festejo, sin embargo, no fue completamente unánime. Mientras diversas publicaciones describieron el gesto como una simulación de disparar un rifle, medios israelíes señalaron que podría tratarse de una celebración inspirada en el snooker o billar, algo que Abu Farchi habría realizado anteriormente.

AUSTRIA APROVECHÓ LA VENTAJA

Con un hombre más sobre el terreno de juego, Austria mantuvo la presión y esperó hasta los minutos finales para recuperar la ventaja.

Fue hasta el minuto 90 cuando Phillipp Mwene marcó el 2-1, luego de aprovechar un servicio de Paul Wanner. El golpe terminó siendo prácticamente definitivo para Israel, que ya no tuvo capacidad de reacción.

En el tiempo añadido llegó la sentencia. Saša Kalajdžić apareció dentro del área para marcar el 3-1, resultado que aseguró los primeros puntos para Austria y dejó a Israel sin recompensa después de haber conseguido empatar el encuentro.

La expulsión de Abu Farchi se convirtió así en uno de los momentos más comentados del partido. El delantero pasó de ser el protagonista del empate a convertirse en una baja para su selección durante el tramo decisivo.

UNA REGLA QUE VOLVIÓ A SER PROTAGONISTA

Las reglas disciplinarias del futbol permiten sancionar celebraciones consideradas provocadoras, despectivas o inflamatorias, además de contemplar amonestaciones por retirar o manipular el banderín de córner. En este caso, la acción terminó siendo castigada con la segunda amarilla.

La decisión también generó discusión en redes sociales, principalmente por la cercanía entre el gol y la expulsión. Abu Farchi solamente pudo disfrutar durante unos instantes de su primer gran momento de la noche antes de abandonar el campo.

Para Israel, la derrota representa un mal comienzo en el torneo. El equipo deberá buscar sus primeros puntos en su siguiente compromiso frente a Irlanda, programado para el domingo 27 de septiembre, mientras que posteriormente tiene otro encuentro ante Kosovo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Sanciones

Localizaciones


Austria
Israel

Organizaciones


FIFA

Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

Selección de los editores
El resultado logró que los Astros se mantuvieran con vida, empatados con Texas en la cima del Oeste de la Liga Americana.

Novato de oro: Lucas Spence desata la locura con tres jonrones y le da vida a los Astros
Pleito. Maribel Guardia e Imelda Tuñón volvieron a estar en el centro de la polémica tras las declaraciones de la viuda de Julián Figueroa

¡Otra vez en pleito! Maribel Guardia denuncia a Imelda Tuñón tras sus declaraciones sobre Julián Figueroa
De Cuba para el mundo: expone MARCO primera retrospectiva de Flavio Garciandía

De Cuba para el mundo: expone MARCO primera retrospectiva de Flavio Garciandía
La Credencial Blanca del IMSS identifica a pensionados y permite acreditar derechos para realizar trámites relacionados con el cobro y actualización de su pensión.

¿Qué es la Credencial Blanca del IMSS?... qué requisitos necesitan los adultos mayores pensionados para tramitarla
Destacó que el Gobierno de Coahuila será respetuoso de ese proceso y continuará privilegiando la legalidad, el diálogo y la paz laboral.

Corresponde a la autoridad federal revisar señalamientos sobre consulta en Yokohama: SETRA
Manolo Jiménez destaca la labor de Miguel Ángel Riquelme al frente de la Alcaldía de Torreón.

Destaca Manolo Jiménez labor de Riquelme en Torreón, a casi tres meses de gestión
Cómo El Niño alimentó el crecimiento explosivo del huracán Polo

Cómo El Niño alimentó el crecimiento explosivo del huracán Polo
Ante su fallecimiento, personal de la Fiscalía llevó a cabo diligencias ministeriales y periciales correspondientes.

Hallan sin vida a Rubén Alberto Curiel Tejeda, exfiscal Anticorrupción de Puebla