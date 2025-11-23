Delegación mexicana impone récord de metales en los Juegos Sordolímpicos

México escribió una nueva página dorada en la historia del deporte adaptado al imponer un récord de medallas en los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025. La delegación nacional no solo superó sus propias marcas, sino que confirmó su crecimiento como una potencia emergente, demostrando el valor del esfuerzo, la resiliencia y la inclusión en el máximo escenario internacional.

Con un total de cuatro preseas, los atletas mexicanos dejaron su nombre grabado en la memoria de los aficionados. La meta era superar lo logrado en Caxias do Sul 2022, donde se obtuvieron dos oros y una plata; el objetivo se cumplió cuando Brenda Sánchez Ramírez aseguró la cuarta medalla al conquistar el bronce en taekwondo, tras vencer 2-0 a la turca Beyza Akis en la categoría de -49 kg.

La cosecha mexicana comenzó con María Isabel Huitrón, quien otorgó al país la primera medalla al disputar la final de judo y quedarse con la plata, luego de caer 0-1 ante Alina Pozdeeva, representante de los Atletas Neutrales.

El impulso continuó con la brillante actuación de Lourdes Ponce, quien se adjudicó el oro en la prueba de los 10,000 metros al detener el cronómetro en 36:17.07, consolidándose como una de las figuras del atletismo mexicano.

La fiesta tricolor se completó con Freya Danae Nieves Medina, quien sumó una plata más al finalizar la prueba de 400 metros con vallas con un tiempo de 1:04.88, reafirmando el gran nivel del equipo nacional en estas Sordolimpiadas.

¿QUÉ SON LOS JUEGS SORDOLÍMPICOS?

Los Juegos Sordolímpicos (o Sordolimpiadas) son el máximo evento deportivo internacional para atletas sordos o con discapacidad auditiva, organizado por el Comité Internacional de Deportes para Sordos.

Se realizan cada cuatro años, tanto en su versión de verano como de invierno, y reúnen a miles de atletas de todo el mundo.

A diferencia de los Paralímpicos, donde pueden usarse ayudas auditivas o intérpretes, en las Sordolimpiadas los participantes no pueden utilizar aparatos auditivos ni implantes cocleares durante las pruebas.Esto garantiza igualdad competitiva.