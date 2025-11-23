Con un equipo plagado de ‘mexicanos’, Lanús se coronó en la Copa Sudamericana

Con un equipo donde participan jugadores que participaron en la Liga MX, Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025 la noche del sábado tras superar al Atlético Mineiro en una dramática tanda de penales.

Luego de empatar 0-0 durante los 120 minutos reglamentarios, el conjunto argentino se impuso 5-4 desde los once pasos, gracias a tres atajadas decisivas del portero Nahuel Losada ante los cobros de Hulk, Biel y Vitor Hugo.

El triunfo desató la euforia de la afición granate, que celebró la resistencia del equipo frente a los constantes ataques brasileños y la precisión mostrada en los penales para levantar, por segunda vez en su historia, el trofeo sudamericano.