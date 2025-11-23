Con un equipo plagado de ‘mexicanos’, Lanús se coronó en la Copa Sudamericana

Deportes
/ 23 noviembre 2025
    Con un equipo plagado de ‘mexicanos’, Lanús se coronó en la Copa Sudamericana
    Los argentinos ganaron la final con tres atajadas fundamentales del portero Nahuel Losada. FOTO: X/CONMEBOL

COMPARTIR

TEMAS


Futbol

Localizaciones


México

Organizaciones


Liga MX

Luego de empatar a cero goles, los tiros penales definieron al equipo argentino como campeón sobre el Atlético Mineiro

Con un equipo donde participan jugadores que participaron en la Liga MX, Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025 la noche del sábado tras superar al Atlético Mineiro en una dramática tanda de penales.

Luego de empatar 0-0 durante los 120 minutos reglamentarios, el conjunto argentino se impuso 5-4 desde los once pasos, gracias a tres atajadas decisivas del portero Nahuel Losada ante los cobros de Hulk, Biel y Vitor Hugo.

TE PUEDE INTERESAR: Cristiano Ronaldo marca una chilena y sigue su camino rumbo a los mil goles

El triunfo desató la euforia de la afición granate, que celebró la resistencia del equipo frente a los constantes ataques brasileños y la precisión mostrada en los penales para levantar, por segunda vez en su historia, el trofeo sudamericano.

La victoria de Lanús también tuvo un vínculo especial con el futbol mexicano, que desde hace años dejó de participar en torneos de Conmebol, pero que en esta ocasión estuvo representado por varios jugadores con pasado en la Liga MX.

Entre ellos destacó Carlos Izquierdoz, exjugador y excapitán de Santos Laguna, quien aportó liderazgo y convirtió su penal en la serie. A él se sumó el delantero Alexis Canelo, exfigura de Toluca y Puebla, pieza clave en el título granate. También brilló Eduardo “Toto” Salvio, exfutbolista de Pumas, cuyo talento aportó equilibrio y experiencia en el ataque.

Además de ellos, otros jugadores con recorrido en México también formaron parte del plantel campeón.

Carlos Izquierdoz (Defensa central, ex-Santos Laguna)

Alexis Canelo (Delantero, ex-Toluca)

Eduardo “Toto” Salvio (Extremo, ex-Pumas UNAM)

Ramiro Carrera (Mediocampista, ex-Cruz Azul)

José María Canale (Defensa central, ex-Querétaro)

Temas


Futbol

Localizaciones


México

Organizaciones


Liga MX

true

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El organismo nacional solicitó a la Semar reparar de manera integral el daño ocasionado a las víctimas.

CNDH revela: siete víctimas sufrieron tortura atribuida a elementos de la Marina en Veracruz
Tras verificar el terreno, los efectivos procedieron a su destrucción.

Ejército y Guardia Nacional destruyen sembradíos de mariguana
La empresa enfrenta una de las mayores demandas colectivas contra la industria tecnológica.

Meta habría enterrado estudios internos que mostraban daños a la salud mental y riesgos para menores
LA Presidenta develará dos placas alusivas al Bicentenario de la Independencia en la Mar, así como una tercera que reconocerá la labor de las mujeres

Claudia Sheinbaum llega a San Juan de Ulúa para conmemorar el Bicentenario de la Independencia en la Mar
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) advirtió el viernes a los pilotos que ‘ejerzan precaución’ al volar sobre Venezuela. FOTO:

Aumentan los vuelos cancelados a Venezuela por parte de aerolíneas internacionales

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se dirige a los civiles que prestan juramento para unirse a una red de defensa estatal en el barrio de Petare de Caracas, Venezuela.

EU simuló el derrocamiento de Maduro. Venezuela se sumió en el caos
El papa León XIV saluda al salir al término de una audiencia con motivo del Jubileo de los Coros en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Acepta Papa León XIV renuncia de obispo español acusado de abuso sexual
Imagen cedida por Andrews McMeel Syndication de una caricatura del mexicoestadounidense Lalo Alcaraz titulada ‘Cowtion’.

Casa Blanca lanza falsa narrativa antimigrantes al acusarlos de “traer su ganado” enfermo