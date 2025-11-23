Con un equipo plagado de ‘mexicanos’, Lanús se coronó en la Copa Sudamericana
Luego de empatar a cero goles, los tiros penales definieron al equipo argentino como campeón sobre el Atlético Mineiro
Con un equipo donde participan jugadores que participaron en la Liga MX, Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025 la noche del sábado tras superar al Atlético Mineiro en una dramática tanda de penales.
Luego de empatar 0-0 durante los 120 minutos reglamentarios, el conjunto argentino se impuso 5-4 desde los once pasos, gracias a tres atajadas decisivas del portero Nahuel Losada ante los cobros de Hulk, Biel y Vitor Hugo.
TE PUEDE INTERESAR: Cristiano Ronaldo marca una chilena y sigue su camino rumbo a los mil goles
El triunfo desató la euforia de la afición granate, que celebró la resistencia del equipo frente a los constantes ataques brasileños y la precisión mostrada en los penales para levantar, por segunda vez en su historia, el trofeo sudamericano.
La victoria de Lanús también tuvo un vínculo especial con el futbol mexicano, que desde hace años dejó de participar en torneos de Conmebol, pero que en esta ocasión estuvo representado por varios jugadores con pasado en la Liga MX.
Entre ellos destacó Carlos Izquierdoz, exjugador y excapitán de Santos Laguna, quien aportó liderazgo y convirtió su penal en la serie. A él se sumó el delantero Alexis Canelo, exfigura de Toluca y Puebla, pieza clave en el título granate. También brilló Eduardo “Toto” Salvio, exfutbolista de Pumas, cuyo talento aportó equilibrio y experiencia en el ataque.
Además de ellos, otros jugadores con recorrido en México también formaron parte del plantel campeón.
Carlos Izquierdoz (Defensa central, ex-Santos Laguna)
Alexis Canelo (Delantero, ex-Toluca)
Eduardo “Toto” Salvio (Extremo, ex-Pumas UNAM)
Ramiro Carrera (Mediocampista, ex-Cruz Azul)
José María Canale (Defensa central, ex-Querétaro)