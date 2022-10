Edson Álvarez recibe dura critica por parte de Wesley Sneijder

Y es que para Sneijder, el ‘Machín’ solamente juega a la defensiva, repartiendo balones hacia atrás y no al ataque, como, de acuerdo a él, es el estilo del actual líder de la Eredivisie.

TE PUEDE INTERESAR: Confía ‘Checo’ Pérez en vencer a Leclerc en el GP de México

“Edson Álvarez juega todos los balones hacia atrás o hacia los lados, no sirve para nada. No sé cómo sigue en Ajax si no encaja con la filosofía. No vale esos 50 millones de Euros (los que está dispuesto a pagar el Chelsea), pero si es cierto que el Chelsea los puso en la mesa, deberían haberlo llevado a Londres rápidamente. Podrían haber fichado a dos buenos jugadores por esa cantidad de dinero”, declaró el campeón de Champions League con el Inter en el 2010.

Publicidad