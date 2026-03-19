¡¿Traición o supervivencia?! Marcelo Flores elige a Canadá sobre México rumbo a la Copa del Mundo 2026

Marcelo Flores dio un paso que puede marcar su futuro internacional. El futbolista de Tigres UANL fue incluido en la convocatoria oficial de la Selección de Canadá para la próxima ventana FIFA, en la que el equipo de Jesse Marsch sostendrá partidos de preparación ante Islandia el 26 de marzo y frente a Túnez el 31 del mismo mes. La presencia del mediocampista felino en esa lista refuerza la idea de que su camino rumbo al Mundial 2026 ahora está ligado al cuadro canadiense. La noticia cobra especial relevancia porque Flores había representado previamente a México en selección mayor. Sin embargo, en febrero de 2026 recibió la autorización de la FIFA para hacer el cambio de asociación y quedar habilitado para defender oficialmente a Canadá.

Con ese aval, el atacante ya puede ser utilizado por el representativo canadiense en su proceso mundialista. Marcelo Flores cambia de panorama rumbo al Mundial 2026 Aunque todavía no puede afirmarse que Marcelo tenga asegurado un lugar en la lista final para la Copa del Mundo, su convocatoria sí lo mete de lleno en la competencia interna de una selección que será anfitriona y que ya tiene su boleto garantizado al torneo. En otras palabras, su llamado no significa que su presencia en el Mundial sea automática, pero sí lo coloca en una posición mucho más real para pelear por un sitio en la plantilla definitiva de Canadá. El contexto también favorece esa lectura. Desde meses atrás, distintos reportes apuntaban a que el entorno de Tigres veía en Canadá una vía clara para impulsar la carrera internacional de Marcelo Flores, sobre todo pensando en la vitrina de 2026.

Ahora, con el cambio avalado por FIFA y con el llamado oficial ya sobre la mesa, ese escenario empieza a tomar forma. De Tigres a la selección de Canadá Marcelo, de 22 años, atraviesa una campaña en la que ha tenido participación con Tigres en la Liga MX, donde suma goles y minutos que lo han mantenido en el radar. Para el futbol mexicano, el caso también resulta llamativo por tratarse de un elemento que en su momento fue considerado una de las joyas con mayor proyección para el Tri.

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