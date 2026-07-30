El All-Star Game, el espectáculo que quiere vender una rivalidad que nunca termina de existir
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El partido nació con la intención de exhibir el crecimiento del futbol en Norteamérica, pero las constantes ausencias, el calendario saturado y su carácter de exhibición han puesto en duda su verdadero valor deportivo
Cada verano, la MLS y la Liga MX presentan el All-Star Game como una celebración del futbol norteamericano. La promesa es atractiva: reunir a las principales figuras de ambas competiciones en un solo partido y ofrecer una referencia del crecimiento que han experimentado en los últimos años. Sin embargo, edición tras edición surge la misma pregunta: ¿realmente sirve para medir el nivel de las dos ligas o únicamente es un espectáculo diseñado para el negocio?
La edición más reciente volvió a alimentar ese debate. Las numerosas ausencias, sobre todo del lado de la Liga MX, evidenciaron un problema recurrente. Los clubes, inmersos en el arranque de sus torneos o en competencias internacionales, prefieren administrar las cargas de trabajo de sus futbolistas antes que arriesgarlos en un partido sin consecuencias deportivas.
El resultado es un encuentro que difícilmente enfrenta a los mejores contra los mejores. Sin sus principales figuras, el discurso de una rivalidad deportiva entre las dos ligas pierde fuerza y el espectáculo termina ofreciendo una fotografía incompleta del verdadero nivel competitivo de cada campeonato.
En ese contexto, Gabriel Caballero expresó una opinión que muchos dentro del futbol comparten desde hace tiempo. El exj ugador y entrenador aseguró que el partido “no sirve mucho” para comparar a ambas ligas porque “no están todos los importantes”, además de disputarse en una fecha poco conveniente para los clubes.
Sus palabras reflejan una realidad que trasciende esta edición. El problema no es únicamente quién gana o pierde, sino que el formato impide extraer conclusiones deportivas serias. Los equipos llegan con ritmos distintos, los entrenadores apenas comienzan a consolidar sus planteles y los futbolistas, conscientes del riesgo de una lesión, rara vez disputan el encuentro con la intensidad de un partido oficial.
A ello se suma otro factor: el calendario del futbol moderno. Entre ligas nacionales, torneos continentales, selecciones y compromisos comerciales, cada vez resulta más complicado encontrar una fecha que permita reunir a todas las estrellas sin afectar la planificación de los clubes. En esas condiciones, el All-Star Game termina siendo una prioridad secundaria para muchos protagonistas.
Eso no significa que el evento carezca de atractivo. Ver a jugadores de distintos equipos compartir vestidor, participar en concursos de habilidades y convivir con los aficionados mantiene un fuerte componente comercial y de entretenimiento. La experiencia funciona como una plataforma de promoción para ambas ligas y fortalece su presencia en un mercado cada vez más competitivo, especialmente en Estados Unidos.
El dilema aparece cuando ese espectáculo pretende venderse como una referencia deportiva. Un partido de exhibición, con plantillas incompletas, cambios constantes y futbolistas que administran esfuerzos, difícilmente puede definir cuál liga ha evolucionado más o cuál posee un nivel superior.
Si el objetivo realmente fuera convertir el All-Star Game en una competencia con peso futbolístico, serían necesarias convocatorias con todas las figuras disponibles, una fecha consensuada con los clubes y un formato que incentive una mayor competitividad. Mientras esas condiciones no existan, el evento seguirá siendo, ante todo, una poderosa herramienta de mercadotecnia.
Porque al final, el verdadero ganador del All-Star Game no suele ser la MLS ni la Liga MX. Es el negocio. El futbol ofrece un producto atractivo para la televisión, los patrocinadores y los aficionados, pero la discusión sobre cuál es la mejor liga de la región permanece sin respuesta. Cada edición promete resolver ese debate y cada edición confirma que, por ahora, el espectáculo pesa mucho más que la competencia.