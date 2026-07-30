El All-Star Game, el espectáculo que quiere vender una rivalidad que nunca termina de existir

La edición más reciente volvió a alimentar ese debate. Las numerosas ausencias, sobre todo del lado de la Liga MX , evidenciaron un problema recurrente. Los clubes, inmersos en el arranque de sus torneos o en competencias internacionales, prefieren administrar las cargas de trabajo de sus futbolistas antes que arriesgarlos en un partido sin consecuencias deportivas.

Cada verano, la MLS y la Liga MX presentan el All-Star Game como una celebración del futbol norteamericano. La promesa es atractiva: reunir a las principales figuras de ambas competiciones en un solo partido y ofrecer una referencia del crecimiento que han experimentado en los últimos años. Sin embargo, edición tras edición surge la misma pregunta: ¿realmente sirve para medir el nivel de las dos ligas o únicamente es un espectáculo diseñado para el negocio?

El resultado es un encuentro que difícilmente enfrenta a los mejores contra los mejores. Sin sus principales figuras, el discurso de una rivalidad deportiva entre las dos ligas pierde fuerza y el espectáculo termina ofreciendo una fotografía incompleta del verdadero nivel competitivo de cada campeonato.

En ese contexto, Gabriel Caballero expresó una opinión que muchos dentro del futbol comparten desde hace tiempo. El exj ugador y entrenador aseguró que el partido “no sirve mucho” para comparar a ambas ligas porque “no están todos los importantes”, además de disputarse en una fecha poco conveniente para los clubes.

Sus palabras reflejan una realidad que trasciende esta edición. El problema no es únicamente quién gana o pierde, sino que el formato impide extraer conclusiones deportivas serias. Los equipos llegan con ritmos distintos, los entrenadores apenas comienzan a consolidar sus planteles y los futbolistas, conscientes del riesgo de una lesión, rara vez disputan el encuentro con la intensidad de un partido oficial.

A ello se suma otro factor: el calendario del futbol moderno. Entre ligas nacionales, torneos continentales, selecciones y compromisos comerciales, cada vez resulta más complicado encontrar una fecha que permita reunir a todas las estrellas sin afectar la planificación de los clubes. En esas condiciones, el All-Star Game termina siendo una prioridad secundaria para muchos protagonistas.

Eso no significa que el evento carezca de atractivo. Ver a jugadores de distintos equipos compartir vestidor, participar en concursos de habilidades y convivir con los aficionados mantiene un fuerte componente comercial y de entretenimiento. La experiencia funciona como una plataforma de promoción para ambas ligas y fortalece su presencia en un mercado cada vez más competitivo, especialmente en Estados Unidos.

El dilema aparece cuando ese espectáculo pretende venderse como una referencia deportiva. Un partido de exhibición, con plantillas incompletas, cambios constantes y futbolistas que administran esfuerzos, difícilmente puede definir cuál liga ha evolucionado más o cuál posee un nivel superior.