El Atlante se arma para el regreso a la Liga MX; amarra a portero ex americanista

De acuerdo con información del portal Récord, la directiva azulgrana logró convencer al guardameta para integrarse al proyecto encabezado por el técnico Miguel Herrera. Antes de hacer oficial su incorporación, Jiménez deberá someterse a los exámenes médicos y pruebas físicas correspondientes , trámite habitual previo a la firma de su contrato.

Atlante continúa reforzando su plantilla de cara a su nueva aventura en la Primera División y comienza con un futbolista con amplia experiencia en el futbol mexicano. Óscar Jiménez está destinado a convertirse en figura de los Potros de Hierro , en una operación que refleja las ambiciones del club para competir de inmediato en la máxima categoría.

La llegada del arquero representa una oportunidad importante para ambas partes. Por un lado, Atlante suma experiencia y liderazgo a una posición clave; por otro, el guardameta mexicano encuentra un escenario ideal para recuperar protagonismo después de un periodo complicado con León, donde no logró consolidarse como titular.

Con experiencia en escenarios de alta exigencia, Jiménez llega con la misión de aportar seguridad bajo los tres postes y convertirse en una pieza fundamental dentro de un equipo que aspira a mantenerse competitivo desde su regreso a la élite del futbol mexicano. Su capacidad de liderazgo y trayectoria podrían ser determinantes para fortalecer la estructura defensiva del conjunto azulgrana.

La expectativa entre la afición ya comienza a crecer. Los seguidores de Atlante esperan que el portero recupere el nivel que lo llevó a ser considerado uno de los guardametas más confiables de la Liga MX y que su experiencia ayude a consolidar un proyecto que busca escribir un nuevo capítulo exitoso en la historia del club.

La trayectoria de Óscar Jiménez comenzó en las categorías inferiores de Jaguares de Chiapas, aunque fue con Lobos BUAP donde empezó a ganar notoriedad gracias a sus actuaciones en el Ascenso MX. Su regularidad y buenas actuaciones llamaron la atención de equipos de la máxima categoría, lo que le abrió las puertas para continuar su carrera en escenarios de mayor exigencia.

El guardameta alcanzó gran parte de su reconocimiento durante su etapa con el Club América. Aunque durante varios años desempeñó un papel secundario detrás de históricos porteros del conjunto azulcrema, siempre respondió cuando fue requerido, participando en torneos de Liga MX, Copa MX y competencias internacionales, mostrando solvencia y experiencia en momentos importantes.