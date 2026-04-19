El AZ Alkmaar, de Mateo Chávez, se corona campeón de la Copa de los Países Bajos

Aunque al AZ le costó abrir el marcador, finalmente encontró el camino al gol en el minuto 32 , cuando Mees de Wit rompió el cero. A partir de ahí, el conjunto de Alkmaar impuso su ritmo y aprovechó los espacios que dejó el NEC al lanzarse desesperadamente en busca del empate.

El equipo dirigido por Leeroy Echteld cobró revancha de la amarga experiencia vivida el año pasado, cuando perdió la final frente al Go Ahead Eagles , resultado que dejó una herida que finalmente fue saldada con una actuación contundente en el partido decisivo.

El AZ Alkmaar se proclamó campeón de la Copa de Países Bajos por quinta vez en su historia , luego de aplastar 5-1 al NEC Nimega en una final marcada por el dominio absoluto del conjunto de Alkmaar. En el duelo, el mexicano Mateo Chávez permaneció en la banca y no tuvo participación.

La ventaja se amplió en la segunda mitad con el tanto de Sven Mijnaps al minuto 67, tras asistencia de Keet Smit, y posteriormente con el gol de Peer Koopmeiners al 73’, luego de recibir un balón de Troy Parrott, dejando prácticamente definida la final.

El NEC Nimega logró maquillar el resultado en el minuto 82, cuando un tiro de esquina cobrado por Tjarron Chery fue rematado de cabeza por Koki Ogawa, venciendo al arquero Jayden Osusu Oduro.

Sin embargo, la reacción fue apenas simbólica. El AZ Alkmaar no bajó el ritmo y selló la goleada en el tiempo agregado con un tanto de Keet Smit al 91’ y otro de Troy Parrott al 95’, completando el escandaloso 5-1.

Con este resultado, el AZ aseguró su quinto título de Copa, mientras que el NEC Nimega extendió su amarga historia en el torneo: disputó su sexta final y no ha podido ganar ninguna. El club más ganador sigue siendo el Ajax, con 20 campeonatos.

PARA MATEO ES GLORIA, AL FIN

En el caso del futbol mexicano, la final tuvo presencia simbólica con Mateo Chávez, lateral de 21 años, quien no disputó minutos pero igualmente forma parte del plantel campeón y se suma a la lista de mexicanos que han levantado títulos en Países Bajos.

Antes de Chávez, el único tricolor que había alcanzado la gloria con el AZ Alkmaar era Héctor Moreno, quien conquistó la liga neerlandesa en la temporada 2008-2009 y la Supercopa de Países Bajos en 2009, consolidándose como una de las figuras mexicanas más destacadas en Europa.

Países Bajos continúa siendo un destino atractivo para futbolistas mexicanos que buscan crecer en el Viejo Continente, y que han logrado enriquecer su carrera con trofeos de la Eredivisie, la Copa de Países Bajos y la Supercopa.

Dentro de esta tradición, el PSV Eindhoven se mantiene como el club más representativo para el talento tricolor. Ahí, nombres como Andrés Guardado dejaron huella con cuatro títulos, mientras que Hirving Lozano sumó tres campeonatos de liga en distintas etapas. También destacan jugadores como Carlos Salcido, Héctor Moreno, Érick Gutiérrez y Francisco Rodríguez, quienes fortalecieron la presencia mexicana en el futbol neerlandés con múltiples conquistas.