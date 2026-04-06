El Clausura 2026 se consolida como éxito de audiencia: Liga MX roza cifras históricas

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Deportes
/ 6 abril 2026
    El Clausura 2026 se consolida como éxito de audiencia: Liga MX roza cifras históricas
    El torneo Clausura 2026 ya suma 46.2 millones de espectadores, lo que representa un incremento del 3 por ciento respecto al certamen anterior. FOTO: X
Pascual Escandón
por Pascual Escandón

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El actual es ya el segundo mejor torneo en rating de la historia; reporta la atención de 11.3 millones de personas

La Liga MX atraviesa un momento clave en términos de alcance y seguimiento por parte de la afición. Durante el torneo Clausura 2026, el interés del público se ha mantenido constante e incluso en ascenso, reafirmando al futbol mexicano como uno de los productos deportivos con mayor impacto a nivel nacional.

Este crecimiento se ha visto reflejado en los números de audiencia registrados tras la medición de 11 jornadas disputadas, cifras que confirman una respuesta positiva de los aficionados y colocan al certamen actual entre los más exitosos de los últimos años.

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De acuerdo con el reporte oficial, el Clausura 2026 registra ocho jornadas con más de 10 millones de personas de rating promedio, igualando la cifra más alta observada hasta ahora en un torneo de la LIGA BBVA MX.

“El Clausura 2026 registra ocho jornadas con más de 10 millones de personas de rating promedio, igualando la cifra más alta observada hasta ahora en un torneo de la LIGA BBVA MX”, informó la Liga, destacando la consistencia en el consumo del torneo jornada tras jornada.

Además, el rating promedio del campeonato se ubica en 11.3 millones de personas por jornada, cifra que lo coloca como el segundo mejor registro, solo por detrás del Clausura 2022.

En cuanto al alcance acumulado, el torneo ya suma 46.2 millones de espectadores, lo que representa un incremento del 3 por ciento respecto al certamen anterior.

Estos números posicionan al Clausura 2026 como el quinto torneo con mayor alcance en la historia de la Liga MX, consolidando el crecimiento sostenido del futbol mexicano en televisión y plataformas de transmisión.

Incluso, el reporte indica que las cifras mantienen una tendencia ascendente, por lo que el torneo podría acercarse o incluso superar el récord histórico una vez concluida la competencia.

“Las cifras registradas hasta la Jornada 11 muestran un desempeño positivo en los principales indicadores de audiencia del torneo, tanto en rating promedio por jornada como en alcance acumulado”, concluyó la Liga MX.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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