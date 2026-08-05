El eterno ‘Hobbit’ espera su momento: Christian Bermúdez aún no debuta en el regreso del Atlante a la Liga MX

El regreso del Atlante a la Liga MX despertó la ilusión de miles de aficionados azulgranas, quienes soñaban con volver a ver en la máxima categoría a uno de los mayores referentes en la historia reciente del club: Christian “Hobbit” Bermúdez. Sin embargo, ese esperado reencuentro todavía no se ha concretado.

Después de las tres primeras jornadas del Apertura 2026, el experimentado mediocampista de 39 años continúa sin disputar un solo minuto con los Potros de Hierro. Aunque forma parte del plantel, el cuerpo técnico aún no le ha brindado la oportunidad de debutar, una situación que ha generado incertidumbre entre la afición.

La espera resulta todavía más significativa al recordar cuánto tiempo ha pasado desde su última aparición en la Primera División. El “Hobbit” no juega un partido de Liga MX desde el Clausura 2017, cuando defendía la camiseta de Jaguares de Chiapas, equipo que terminó descendiendo al finalizar aquella campaña.

Tras la desaparición del conjunto chiapaneco, Bermúdez continuó su carrera en la Liga de Ascenso y posteriormente en la Liga de Expansión MX, manteniéndose como una de las figuras más representativas del Atlante.

Pese a vestir los colores de distintos clubes, Christian Bermúdez siempre será recordado como uno de los grandes ídolos de los Potros de Hierro. Su talento, visión de juego y capacidad para desequilibrar lo convirtieron en una pieza fundamental del equipo durante diferentes etapas, consolidando un vínculo especial con la afición azulgrana.

En 2021, el mediocampista regresó al Atlante para iniciar una nueva etapa con la institución, aportando liderazgo y experiencia tanto dentro como fuera del terreno de juego. Todo indica que el conjunto azulgrana podría ser el último equipo de su carrera profesional antes de anunciar su retiro.

A lo largo de su trayectoria, el “Hobbit” también defendió las camisetas de América, Puebla, Querétaro, Jaguares de Chiapas, Cafetaleros de Tapachula y Cafetaleros de Chiapas, dejando huella en el futbol mexicano.

Su paso por las Águilas del América quedó marcado por la conquista del título del Clausura 2013, además de sus constantes convocatorias con la Selección Mexicana, con la que disputó diversos torneos internacionales.