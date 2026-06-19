El lanzador Peter Strzelecki, con números sobresalientes es ignorado por su equipo, los Yankees, y los manda a volar

La salida del serpentinero fue reportada por el reconocido periodista Jon Heyman , quien confirmó que Strzelecki ejerció su cláusula de salida para convertirse en agente libre y buscar una nueva oportunidad dentro de la MLB.

La espera terminó para Peter Strzelecki , aunque no de la manera que imaginaba. El lanzador derecho decidió poner fin a su breve etapa dentro de la organización de los Yankees de Nueva York después de no recibir la oportunidad de regresar a las Grandes Ligas, objetivo que perseguía desde que firmó un contrato de ligas menores el pasado 23 de mayo .

El derecho de 31 años llegó a la organización neoyorquina con la esperanza de abrirse camino hasta el equipo grande. Sin embargo, las circunstancias nunca jugaron a su favor y el esperado llamado al Bronx jamás se concretó.

A pesar del poco tiempo que permaneció en la sucursal Triple-A de Scranton/Wilkes-Barre, Strzelecki dejó números que reflejan parte de su potencial. Participó en seis encuentros y trabajó apenas 4.2 entradas, suficientes para registrar una notable tasa de ponches del 40.9 por ciento, además de conceder únicamente una base por bolas.

No obstante, el principal problema para el relevista no estuvo relacionado con su rendimiento sobre el montículo, sino con la composición del roster de los Yankees.

La organización cuenta con una considerable profundidad en su bullpen y, además, Strzelecki carecía de opciones de ligas menores, una situación que reducía significativamente sus posibilidades de ser promovido al equipo de Grandes Ligas.

Ante ese panorama, el lanzador optó por activar la cláusula de salida incluida en su contrato, una decisión que le permite negociar de inmediato con cualquier franquicia interesada en sus servicios.

Durante la temporada 2026, Strzelecki acumuló una efectividad de 4.81 en 24.1 innings lanzados, repartidos entre filiales de los Cerveceros de Milwaukee y los Yankees.

Aunque esas cifras podrían parecer discretas a simple vista, las métricas avanzadas ofrecen una evaluación más favorable de su desempeño.

El relevista mantiene una tasa de ponches del 28.2 por ciento y apenas un 4.9 por ciento de boletos otorgados, indicadores que suelen ser muy valorados por las organizaciones al momento de evaluar talento para el bullpen.

La última aparición de Strzelecki en las Grandes Ligas se produjo durante la campaña de 2024, cuando defendió los colores de los Guardianes de Cleveland.

En aquella breve etapa dejó una sólida efectividad de 2.31 en 11.2 entradas, demostrando que todavía podía competir al máximo nivel cuando gozaba de continuidad.

A lo largo de su carrera, el derecho también ha formado parte de organizaciones como los Cerveceros de Milwaukee y los Diamondbacks de Arizona, construyendo un recorrido marcado por constantes cambios de uniforme y la necesidad de ganarse cada oportunidad.

Esa realidad es común para muchos relevistas que viven al borde de los movimientos de roster y que deben demostrar su valor cada vez que suben al montículo.

Especialistas consideran que Strzelecki posee características que podrían resultar atractivas para varios equipos de Grandes Ligas.

Su capacidad para generar ponches y limitar el número de boletos lo convierten en una alternativa interesante para organizaciones que buscan profundidad en el relevo.

Además, las exigencias de una temporada larga suelen incrementar la demanda de brazos confiables, especialmente cuando comienzan a acumularse lesiones o fatiga entre los lanzadores.

En un mercado donde los relevistas cambian constantemente de organización, no sería extraño que Strzelecki encuentre pronto un nuevo destino.

Después de todo, el beisbol suele recompensar a quienes mantienen la paciencia y continúan luchando por su lugar, y el derecho estadounidense parece decidido a seguir apostando por su regreso al máximo escenario del deporte.