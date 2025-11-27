¡Ya puedes inscribirte al 21K Coahuila 2026! Fechas, costos y cómo será la entrega de kits

El 21K Coahuila 2026, una de las carreras más prestigiosas de México y avalada por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA) y la AIMS, abrió oficialmente su periodo de inscripciones para la edición del próximo año, la cual se llevará a cabo el domingo 31 de mayo de 2026 en Saltillo.

Miles de corredores de todo el país y el extranjero se darán cita en la capital coahuilense para competir en una ruta certificada y reconocida por su alto nivel organizativo.

La salida será desde el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, ubicado en la zona centro de Saltillo, sobre Xicoténcatl y Blvd. Francisco Coss.

Los atletas de Silla de Ruedas partirán a las 5:45 de la mañana, mientras que el contingente general iniciará en punto de las 6 de la mañana, con el objetivo de favorecer las mejores condiciones climáticas.

21K COAHUILA: INSCRIPCIONES Y COSTOS

Los corredores pueden registrarse desde este momento en línea a través de www.21kcoahuila.org y www.idemsport.com, con plazo disponible hasta el jueves 5 de junio a las 12 del mediodía.