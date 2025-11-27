¡Ya puedes inscribirte al 21K Coahuila 2026! Fechas, costos y cómo será la entrega de kits
El Medio Maratón más importante de México se correrá el domingo 31 de mayo de 2026
El 21K Coahuila 2026, una de las carreras más prestigiosas de México y avalada por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA) y la AIMS, abrió oficialmente su periodo de inscripciones para la edición del próximo año, la cual se llevará a cabo el domingo 31 de mayo de 2026 en Saltillo.
Miles de corredores de todo el país y el extranjero se darán cita en la capital coahuilense para competir en una ruta certificada y reconocida por su alto nivel organizativo.
La salida será desde el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, ubicado en la zona centro de Saltillo, sobre Xicoténcatl y Blvd. Francisco Coss.
Los atletas de Silla de Ruedas partirán a las 5:45 de la mañana, mientras que el contingente general iniciará en punto de las 6 de la mañana, con el objetivo de favorecer las mejores condiciones climáticas.
21K COAHUILA: INSCRIPCIONES Y COSTOS
Los corredores pueden registrarse desde este momento en línea a través de www.21kcoahuila.org y www.idemsport.com, con plazo disponible hasta el jueves 5 de junio a las 12 del mediodía.
También se habilitarán inscripciones presenciales próximamente en el Auditorio del Parque Las Maravillas y en tiendas Innovasport de todo el país, además de venta de últimos lugares durante la entrega de kits.
Los costos quedaron establecidos de la siguiente manera:
21K individual: $700 pesos hasta el 31 de marzo de 2025 y $800 pesos a partir del 1 de abril de 2025.
21K relevos: $2,100 pesos hasta el 31 de marzo de 2026 y $2,400 pesos desde el 1 de abril de 2026. Las inscripciones con tarjeta o medios electrónicos generan cargos extra.
Será posible realizar cambios de datos en la entrega de paquetes con un costo de $150 pesos, presentando comprobante e identificación. Rectificaciones simples como apellido, distancia o club no generarán pago adicional.
ENTREGA DE KITS Y REGLAMENTO PARA LA CARRERA EN SALTILLO
La entrega de números será el viernes 29 y sábado 30 de mayo, de 10:00 a 16:00 horas, en la Explanada del Parque Las Maravillas. Para recoger el kit se deberá presentar comprobante, identificación y formarse conforme al folio asignado.
También podrá recogerlo otra persona llevando ambas identificaciones. No habrá entrega fuera de las fechas y horarios oficiales.
El reglamento será el de la FMAA, y el número y chip son estrictamente personales. Todo corredor sin chip o con número apócrifo será descalificado automáticamente y sancionado para futuras ediciones. Los resultados oficiales serán reconocidos por FMAA y AIMS.
En próximos días se darán a conocer categorías y premiación.
El 21K Coahuila continúa consolidándose como un evento insignia del atletismo nacional y uno de los más esperados por la comunidad deportiva del país.