Deportes
/ 27 noviembre 2025
    ¡Ya puedes inscribirte al 21K Coahuila 2026! Fechas, costos y cómo será la entrega de kits
    Miles de corredores buscarán un lugar en el 21K Coahuila, uno de los mejores medios maratones de México. FOTO: FACEBOOK/21K COAHUILA

El Medio Maratón más importante de México se correrá el domingo 31 de mayo de 2026

El 21K Coahuila 2026, una de las carreras más prestigiosas de México y avalada por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA) y la AIMS, abrió oficialmente su periodo de inscripciones para la edición del próximo año, la cual se llevará a cabo el domingo 31 de mayo de 2026 en Saltillo.

Miles de corredores de todo el país y el extranjero se darán cita en la capital coahuilense para competir en una ruta certificada y reconocida por su alto nivel organizativo.

La salida será desde el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, ubicado en la zona centro de Saltillo, sobre Xicoténcatl y Blvd. Francisco Coss.

Los atletas de Silla de Ruedas partirán a las 5:45 de la mañana, mientras que el contingente general iniciará en punto de las 6 de la mañana, con el objetivo de favorecer las mejores condiciones climáticas.

21K COAHUILA: INSCRIPCIONES Y COSTOS

Los corredores pueden registrarse desde este momento en línea a través de www.21kcoahuila.org y www.idemsport.com, con plazo disponible hasta el jueves 5 de junio a las 12 del mediodía.

También se habilitarán inscripciones presenciales próximamente en el Auditorio del Parque Las Maravillas y en tiendas Innovasport de todo el país, además de venta de últimos lugares durante la entrega de kits.

Los costos quedaron establecidos de la siguiente manera:

21K individual: $700 pesos hasta el 31 de marzo de 2025 y $800 pesos a partir del 1 de abril de 2025.

21K relevos: $2,100 pesos hasta el 31 de marzo de 2026 y $2,400 pesos desde el 1 de abril de 2026. Las inscripciones con tarjeta o medios electrónicos generan cargos extra.

Será posible realizar cambios de datos en la entrega de paquetes con un costo de $150 pesos, presentando comprobante e identificación. Rectificaciones simples como apellido, distancia o club no generarán pago adicional.

ENTREGA DE KITS Y REGLAMENTO PARA LA CARRERA EN SALTILLO

La entrega de números será el viernes 29 y sábado 30 de mayo, de 10:00 a 16:00 horas, en la Explanada del Parque Las Maravillas. Para recoger el kit se deberá presentar comprobante, identificación y formarse conforme al folio asignado.

También podrá recogerlo otra persona llevando ambas identificaciones. No habrá entrega fuera de las fechas y horarios oficiales.

El reglamento será el de la FMAA, y el número y chip son estrictamente personales. Todo corredor sin chip o con número apócrifo será descalificado automáticamente y sancionado para futuras ediciones. Los resultados oficiales serán reconocidos por FMAA y AIMS.

En próximos días se darán a conocer categorías y premiación.

El 21K Coahuila continúa consolidándose como un evento insignia del atletismo nacional y uno de los más esperados por la comunidad deportiva del país.

