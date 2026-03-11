El mexicano Alex Verdugo, en busca de redimirse con los Padres de San Diego

11 marzo 2026
    El mexicano Alex Verdugo, en busca de redimirse con los Padres de San Diego
    Alex Verdugo ha tenido grandes actuaciones, pero últimamente no las ha tenido todas consigo, por eso con San Diego busca la resurrección. FOTO: GETTY IMAGES

El jardinero, a pesar de llegar a Ligas Menores, tiene el visto bueno de la gerencia para pronto volver a la gran carpa

Tras meses de incertidumbre sobre su futuro, Alex Verdugo ha encontrado una nueva oportunidad para relanzar su carrera. El jardinero mexicano firmó con los San Diego Padres, una organización en la que espera reencontrar su mejor versión y demostrar que aún puede ser un pelotero importante en el máximo nivel.

De acuerdo con información del periodista Kevin Acee, el acuerdo entre el mexicano y la novena californiana es un contrato de Ligas Menores y sin invitación al Spring Training, por lo que el pelotero reportará directamente al campamento de sucursales con el objetivo de abrirse camino nuevamente hacia el roster de Grandes Ligas.

La llegada a San Diego representa una especie de segunda oportunidad para Verdugo, quien busca redimirse luego de un periodo complicado en su carrera. El outfielder fue dejado en libertad por los Atlanta Braves en julio de 2025, después de disputar 56 partidos en la temporada, en los que registró promedio de bateo de .239, con 47 hits, 12 carreras producidas y 21 anotadas.

Para Verdugo, la decisión de firmar con los Padres tuvo también un componente personal. El propio jugador explicó que la posibilidad de jugar en San Diego, una ciudad que considera cercana a su entorno, influyó de manera importante en su elección.

Para mí fue una decisión fácil. Quería estar cerca de casa y los Padres me ofrecieron esa oportunidad”, comentó el jardinero, quien también destacó la calidad del proyecto deportivo de la organización. El mexicano aseguró que el grupo de jugadores y la cultura del club lo convencieron de que este podía ser el lugar ideal para relanzar su carrera.

El reto no será sencillo. La novena de San Diego cuenta con nombres consolidados en su roster, entre ellos Fernando Tatis Jr., Jackson Merrill y Ramón Laureano, peloteros que ocupan posiciones clave en los jardines del equipo.

Sin embargo, la organización busca mayor profundidad en el outfield, un escenario que podría abrirle la puerta a Verdugo si logra demostrar su talento. Su defensa sólida y su capacidad para producir hits oportunos siguen siendo cualidades valoradas dentro del béisbol de Grandes Ligas.

LA APUESTA DE SAN DIEGO

Detrás de este movimiento también aparece la visión del presidente de operaciones de béisbol del club, A. J. Preller, conocido por realizar movimientos estratégicos en el mercado. La llegada de Verdugo podría convertirse en una apuesta de bajo riesgo con potencial de alto impacto si el mexicano logra recuperar su nivel.

A lo largo de su trayectoria, el jardinero ha pasado por franquicias históricas como los Los Angeles Dodgers, Boston Red Sox y New York Yankees, experiencia que respalda su carrera dentro de las Grandes Ligas.

Ahora, en San Diego, Alex Verdugo inicia un nuevo capítulo, uno en el que busca dejar atrás los altibajos recientes y demostrar que todavía tiene mucho que aportar. Para el mexicano, este contrato no es solo una oportunidad más: es la posibilidad de redimirse y volver a abrirse camino en el mejor bEisbol del mundo

