Ravens firman a Trey Hendrickson tras caerse el acuerdo por Maxx Crosby

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Americano
/ 11 marzo 2026
    Ravens firman a Trey Hendrickson tras caerse el acuerdo por Maxx Crosby
    Trey Hendrickson llega a los Ravens de Baltimore como respuesta al fallido intento del equipo por fichar a Maxx Crosby durante el inicio de la agencia libre de la NFL 2026. FOTO: ESPECIAL

Baltimore reaccionó rápidamente luego de que se viniera abajo el canje y aseguró la llegada del pass rusher con un contrato millonario para reforzar su defensiva rumbo a la temporada 2026 de la NFL

Los Ravens de Baltimore reaccionaron rápidamente en el inicio de la agencia libre de la NFL al acordar la contratación del cazamariscales Trey Hendrickson, movimiento que llegó apenas horas después de que se cayera el intercambio que llevaría a Maxx Crosby a la franquicia.

El equipo de Maryland llegó a un acuerdo con Hendrickson por cuatro años y 112 millones de dólares, con incentivos que podrían elevar la cifra total hasta los 120 millones, incluyendo 60 millones garantizados y un bono por firma cercano a los 20 millones.

La respuesta tras el fallido canje por Crosby

La contratación de Hendrickson responde directamente al inesperado colapso del acuerdo que los Ravens tenían con los Raiders de Las Vegas por Crosby.

TE PUEDE INTERESAR: Isaac del Toro mantiene la maglia azzurra y lidera la Tirreno-Adriático 2026

Días antes, Baltimore había pactado adquirir al estelar pass rusher a cambio de dos selecciones de primera ronda del Draft (2026 y 2027), en un movimiento que habría sido uno de los más impactantes de la pretemporada.

Sin embargo, el canje finalmente no se concretó después de que el jugador no superara el examen físico, lo que llevó a la organización a cancelar el trato y buscar alternativas inmediatas para reforzar su línea defensiva.

Hendrickson, uno de los mejores cazamariscales disponibles

Ante ese escenario, Baltimore se movió con rapidez y firmó a Hendrickson, quien llegaba como uno de los agentes libres más codiciados del mercado.

El ala defensiva, de 31 años, se consolidó como uno de los especialistas en presionar al quarterback en los últimos años, acumulando más de 80 capturas en su carrera y múltiples selecciones al Pro Bowl, además de haber sido distinguido como All-Pro en 2024.

La llegada del exjugador de los Bengals de Cincinnati le permite a Baltimore mantener un pass rush de alto nivel sin sacrificar selecciones de Draft, algo que sí habría ocurrido si el acuerdo por Crosby se hubiese completado.

De esta manera, los Ravens transformaron en cuestión de horas uno de los episodios más turbulentos del mercado de la NFL en una solución inmediata para fortalecer su defensa rumbo a la temporada 2026.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fichajes
Futbol Americano

Localizaciones


Maryland

Organizaciones


Cincinnati Bengals
Baltimore Ravens

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Emergencia en la 4T

Emergencia en la 4T
true

El bicho militar de Trump contra los cárteles y México

Autoridades aseguraron la clínica donde presuntamente se realizaron cirugías estéticas sin certificación en Toluca, Estado de México; hay víctimas mortales.

Fiscalía del Edomex investiga a tres médicos por presuntos homicidios y mala práctica en cirugías estéticas
La lujosa celebración de XV años de María Fernanda “Mafer” Guerrero generó debate en redes sociales por el despliegue de artistas y escenografías.

‘Celebrar la vida’... Juan Carlos Guerrero aclara motivo de la celebración de XV años de su hija ‘Mafer’
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; Frente Frío 40 azotará con heladas de -10 grados y lluvias en estos estados
El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026 marca un próximo puente para estudiantes de educación básica.

SEP resuelve si habrá clases el 16 de marzo para preescolar, primaria y secundaria en todo México
La fiesta de XV años de María Fernanda “Mafer” Guerrero en Villahermosa, Tabasco, sigue generando conversación. Según reveló el programa Ventaneando, la cantante Belinda habría recibido cinco millones de pesos.

Esto es lo que cobró Belinda por cantar en los polémicos XV años de ‘Mafer’ en Tabasco, según Ventaneando
El gobierno iraní afirmó que no existen condiciones para participar tras la escalada de violencia en Medio Oriente, aunque FIFA aún no confirma oficialmente la decisión.

Es Oficial... Irán no jugará el Mundial de la FIFA 2026; ‘no hay condiciones para participar’