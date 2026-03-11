Ravens firman a Trey Hendrickson tras caerse el acuerdo por Maxx Crosby

Los Ravens de Baltimore reaccionaron rápidamente en el inicio de la agencia libre de la NFL al acordar la contratación del cazamariscales Trey Hendrickson, movimiento que llegó apenas horas después de que se cayera el intercambio que llevaría a Maxx Crosby a la franquicia.

El equipo de Maryland llegó a un acuerdo con Hendrickson por cuatro años y 112 millones de dólares, con incentivos que podrían elevar la cifra total hasta los 120 millones, incluyendo 60 millones garantizados y un bono por firma cercano a los 20 millones.

La respuesta tras el fallido canje por Crosby

La contratación de Hendrickson responde directamente al inesperado colapso del acuerdo que los Ravens tenían con los Raiders de Las Vegas por Crosby.

Días antes, Baltimore había pactado adquirir al estelar pass rusher a cambio de dos selecciones de primera ronda del Draft (2026 y 2027), en un movimiento que habría sido uno de los más impactantes de la pretemporada.

Sin embargo, el canje finalmente no se concretó después de que el jugador no superara el examen físico, lo que llevó a la organización a cancelar el trato y buscar alternativas inmediatas para reforzar su línea defensiva.