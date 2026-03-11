Ravens firman a Trey Hendrickson tras caerse el acuerdo por Maxx Crosby
Baltimore reaccionó rápidamente luego de que se viniera abajo el canje y aseguró la llegada del pass rusher con un contrato millonario para reforzar su defensiva rumbo a la temporada 2026 de la NFL
Los Ravens de Baltimore reaccionaron rápidamente en el inicio de la agencia libre de la NFL al acordar la contratación del cazamariscales Trey Hendrickson, movimiento que llegó apenas horas después de que se cayera el intercambio que llevaría a Maxx Crosby a la franquicia.
El equipo de Maryland llegó a un acuerdo con Hendrickson por cuatro años y 112 millones de dólares, con incentivos que podrían elevar la cifra total hasta los 120 millones, incluyendo 60 millones garantizados y un bono por firma cercano a los 20 millones.
La respuesta tras el fallido canje por Crosby
La contratación de Hendrickson responde directamente al inesperado colapso del acuerdo que los Ravens tenían con los Raiders de Las Vegas por Crosby.
Días antes, Baltimore había pactado adquirir al estelar pass rusher a cambio de dos selecciones de primera ronda del Draft (2026 y 2027), en un movimiento que habría sido uno de los más impactantes de la pretemporada.
Sin embargo, el canje finalmente no se concretó después de que el jugador no superara el examen físico, lo que llevó a la organización a cancelar el trato y buscar alternativas inmediatas para reforzar su línea defensiva.
Hendrickson, uno de los mejores cazamariscales disponibles
Ante ese escenario, Baltimore se movió con rapidez y firmó a Hendrickson, quien llegaba como uno de los agentes libres más codiciados del mercado.
El ala defensiva, de 31 años, se consolidó como uno de los especialistas en presionar al quarterback en los últimos años, acumulando más de 80 capturas en su carrera y múltiples selecciones al Pro Bowl, además de haber sido distinguido como All-Pro en 2024.
La llegada del exjugador de los Bengals de Cincinnati le permite a Baltimore mantener un pass rush de alto nivel sin sacrificar selecciones de Draft, algo que sí habría ocurrido si el acuerdo por Crosby se hubiese completado.
De esta manera, los Ravens transformaron en cuestión de horas uno de los episodios más turbulentos del mercado de la NFL en una solución inmediata para fortalecer su defensa rumbo a la temporada 2026.