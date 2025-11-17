El saltillense Juan Pablo Trejo obtiene el título de la Gira US Kids 2025

Deportes
/ 17 noviembre 2025
    El saltillense Juan Pablo Trejo obtiene el título de la Gira US Kids 2025
    El golfista Juan Pablo Trejo Garza, representante del Club Campestre Saltillo, se proclamó campeón de la Gira US Kids 2025 tras ganar tres etapas y sumar 170 puntos en el ranking final. FOTO: CORTESÍA

Superó al texano Diego López y al regiomontano Ricardo Zambrano, y ahora continúa como líder en la Gira Junior Classic, donde enfrentará su siguiente reto el 22 y 23 de noviembre en Las Aves Golf Club

El golfista saltillense Juan Pablo Trejo Garza concluyó una temporada destacada al coronarse campeón de la Gira US Kids 2025, tras finalizar la etapa final jugada con un grupo de 13 participantes provenientes de distintas ciudades del país. Con este resultado, el representante de los Lobos del Club Campestre Saltillo suma un nuevo logro a su crecimiento deportivo y mantiene un paso sólido en competencias regionales y nacionales.

Juan Pablo alcanzó el título gracias a una combinación de resultados obtenidos a lo largo del calendario. Fue campeón en las etapas celebradas en Misiones, La Herradura y Nuevo Laredo, mientras que en los torneos disputados en Terralta y Saltillo consiguió el subcampeonato. Estas actuaciones le permitieron acumular un total de 170 puntos, cifra que lo colocó en la cima del ranking general de la categoría Boys 10U.

TE PUEDE INTERESAR: México vs Portugal: horario y dónde ver al Tri en busca de los Cuartos del Mundial Sub-17

En la tabla final, Juan Pablo superó a sus rivales más cercanos: el texano Diego López, quien cerró con 153.5 puntos, y el regiomontano Ricardo Zambrano, que terminó en el tercer lugar con 100 unidades. La temporada incluyó la participación de jugadores de Saltillo, Monterrey, Nuevo Laredo, Laredo, Querétaro, San Pedro Garza García y otras ciudades, lo que dio variedad y exigencia al nivel competitivo.

$!Juan Pablo Trejo Garza cerró la temporada con 170 puntos para conquistar la Gira US Kids 2025.
Juan Pablo Trejo Garza cerró la temporada con 170 puntos para conquistar la Gira US Kids 2025. FOTO: CORTESÍA

La campaña 2025 de la Gira US Kids dejó para Juan Pablo etapas ajustadas, como el desempate que ganó en Nuevo Laredo con un approach de 58 yardas que le permitió asegurar el birdie para quedarse con el triunfo. Este tipo de cierres fueron determinantes para mantener la ventaja en la clasificación a lo largo del año.

Tras obtener el campeonato, Juan Pablo continúa activo en la Gira Junior Classic, donde actualmente se mantiene en el primer sitio entre 43 participantes. Su siguiente compromiso será los días 22 y 23 de noviembre en Las Aves Golf Club, donde buscará cerrar el año con buenos resultados y sostener el liderato que ha mantenido desde las primeras etapas.

$!Juan Pablo Trejo continúa como líder en la Gira Junior Classic rumbo a su competencia en Las Aves Golf Club.
Juan Pablo Trejo continúa como líder en la Gira Junior Classic rumbo a su competencia en Las Aves Golf Club. FOTO: CORTESÍA

Con el cierre de la Gira US Kids y la continuidad de la Junior Classic, Juan Pablo encara las próximas semanas con el objetivo de seguir sumando torneos y mantenerse dentro de los primeros lugares del golf infantil en la región.

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

