El saltillense Juan Pablo Trejo obtiene el título de la Gira US Kids 2025

El golfista saltillense Juan Pablo Trejo Garza concluyó una temporada destacada al coronarse campeón de la Gira US Kids 2025, tras finalizar la etapa final jugada con un grupo de 13 participantes provenientes de distintas ciudades del país. Con este resultado, el representante de los Lobos del Club Campestre Saltillo suma un nuevo logro a su crecimiento deportivo y mantiene un paso sólido en competencias regionales y nacionales.

Juan Pablo alcanzó el título gracias a una combinación de resultados obtenidos a lo largo del calendario. Fue campeón en las etapas celebradas en Misiones, La Herradura y Nuevo Laredo, mientras que en los torneos disputados en Terralta y Saltillo consiguió el subcampeonato. Estas actuaciones le permitieron acumular un total de 170 puntos, cifra que lo colocó en la cima del ranking general de la categoría Boys 10U.

TE PUEDE INTERESAR: México vs Portugal: horario y dónde ver al Tri en busca de los Cuartos del Mundial Sub-17

En la tabla final, Juan Pablo superó a sus rivales más cercanos: el texano Diego López, quien cerró con 153.5 puntos, y el regiomontano Ricardo Zambrano, que terminó en el tercer lugar con 100 unidades. La temporada incluyó la participación de jugadores de Saltillo, Monterrey, Nuevo Laredo, Laredo, Querétaro, San Pedro Garza García y otras ciudades, lo que dio variedad y exigencia al nivel competitivo.