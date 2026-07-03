Drama en penales: Egipto vence a Australia y firma una hazaña histórica rumbo a Octavos

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    Drama en penales: Egipto vence a Australia y firma una hazaña histórica rumbo a Octavos
    Egipto celebró su histórica clasificación a Octavos de Final del Mundial 2026 tras vencer a Australia en penales. FOTO: AP

Con Salah como líder y una tanda perfecta, los Faraones vencieron a los Socceroos y firmaron una clasificación histórica en el Mundial 2026

Egipto escribió una de las páginas más grandes de su historia mundialista. En una noche cargada de tensión en el Dallas Stadium, los Faraones resistieron el empuje de Australia, igualaron 1-1 en 120 minutos y se impusieron 4-2 en penales para sellar histórica clasificación a los Octavos de Final del Mundial 2026.

El partido arrancó con nervio de eliminatoria, pero Egipto pegó primero. Al minuto 13, Emam Ashour apareció en el área para conectar de cabeza y poner arriba al equipo africano, que encontró aire temprano y obligó a los Socceroos a remar contra la corriente.

Australia intentó responder con disparos lejanos y centros al área, pero se topó con una defensa egipcia ordenada y con un Mostafa Shobeir atento bajo los tres palos.

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El empate llegó en el complemento, cuando un tiro libre de Aiden O’Neill terminó con autogol de Mohamed Hany.

El 1-1 cambió el pulso del encuentro: Australia creció, Egipto perdió control por momentos y el duelo se volvió una batalla de resistencia, piernas cansadas y pocas concesiones. En el tiempo extra, Mohamed Salah tuvo una de las más claras, pero la pelota se fue por encima del arco.

La historia se decidió desde los once pasos. Harry Souttar mandó fuera el primer intento australiano y Lucas Herrington estrelló su disparo en el travesaño. Egipto no falló: Mahmoud Saber, Ramy Rabia, Salah y Hossam Abdelmaguid firmaron una tanda perfecta.

El último cobro desató la locura roja y blanca, con Salah y Hossam Hassan entre lágrimas.

Para Egipto, la victoria significa mucho más que avanzar de ronda: es su primer triunfo en una eliminatoria mundialista y una clasificación que lo pone entre los 16 mejores del planeta. Australia se marcha con orgullo, pero con el golpe de una oportunidad histórica perdida.

Ahora, Egipto espera rival entre Argentina y Cabo Verde, con la ilusión intacta y una certeza: su Mundial 2026 ya entró en la memoria eterna del futbol africano.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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