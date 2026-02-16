Emmanuel Clase: empeoran sus opciones de clemencia, todo por amañar partidos

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 16 febrero 2026
    Emmanuel Clase: empeoran sus opciones de clemencia, todo por amañar partidos
    Emmanuel Clase fue arrestado el año pasado en el aeropuerto de NY acusado de aceptar sobornos para ayudar a apostadores. FOTO: AP

El estelar cerrador de los Cleveland Guardians, enfrenta un panorama crítico debido a acusaciones federales por acomodo de lanzamientos relacionados con apuestas deportivas

El lanzador de los Cleveland Guardians, Emmanuel Clase, enfrenta desde 2024 cargos federales en Brooklyn, Nueva York, por conspiración para cometer fraude electrónico y soborno en competencias deportivas.

Los reportes indican que Clase podría enfrentar una condena de hasta 20 años de cárcel si es hallado culpable de los cargos de conspiración y fraude. Además del tiempo en prisión, se le podrían imponer multas millonarias y el decomiso de bienes obtenidos a través del esquema de sobornos.

El escándalo que rodea al relevista dominicano Emmanuel Clase ha escalado a un nuevo nivel. El ex cerrador de los Cleveland Guardians fue acusado formalmente por la fiscalía federal de manipular un lanzamiento durante el Juego 1 de la Serie Divisional de 2024 ante los Detroit Tigers, en plena postemporada de la MLB.

TE PUEDE INTERESAR: El mexicano Isaac del Toro gana la Etapa 1 del UAE Tour y se convierte en líder general

La acusación consta de 29 páginas, en las que se detalla el supuesto mecanismo para alterar pitcheos con fines de apuestas. El documento incluye como ejemplo ese episodio específico de los Playoffs, considerado clave por los investigadores.

En aquel encuentro, Clase ingresó en la novena entrada con una ventaja amplia de 7-0. Sin embargo, su primer lanzamiento fue extremadamente descontrolado, picando centímetros antes del plato, una acción que llamó la atención de las autoridades. Después de ese envío realizó siete lanzamientos más: cinco strikes y dos bolas cercanas a la zona, secuencia que, según la fiscalía, refuerza la sospecha de una alteración deliberada.

De acuerdo con la investigación, se identificaron 15 lanzamientos entre 2023 y 2025 en los que Clase presuntamente habría intervenido para favorecer apuestas específicas. Además, el expediente menciona tres ocasiones adicionales en las que planeaba alterar un pitcheo, pero finalmente no ingresó al juego.

El caso no involucra únicamente a Clase. El también lanzador de los Guardians, Luis Ortiz, enfrenta acusaciones por hechos similares durante la Temporada 2025. Ambos fueron imputados por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico de servicios honestos, lavado de dinero y conspiración para influir en competiciones deportivas mediante soborno. Los dos peloteros se han declarado inocentes.

Según la fiscalía, los apostadores vinculados al esquema habrían obtenido ganancias por 450 mil dólares, repartiendo una parte a los jugadores implicados. La cifra contrasta con el salario de Clase, quien tenía pactados 4.9 millones de dólares en 2025.

Clase y Ortiz tienen prevista una audiencia en mayo y, de ser hallados culpables, podrían enfrentar hasta 65 años de prisión. Más allá del proceso penal, el impacto deportivo sería devastador: la oficina del comisionado de MLB contempla vetos de por vida para cualquier jugador involucrado en apuestas relacionadas con el béisbol.

EL AMAÑO LES RESULTA CARO

El béisbol de las Grandes Ligas ha vivido episodios similares en el pasado. El caso más célebre es el de Pete Rose, quien fue vetado de por vida en 1989 por apostar en juegos cuando era jugador y mánager de los Cincinnati Reds.

Décadas antes, el escándalo de los Chicago White Sox de 1919 marcó la historia del deporte: ocho jugadores fueron expulsados de por vida por conspirar para perder la Serie Mundial ante los Cincinnati Reds, en el episodio conocido como el “Black Sox”.

Más recientemente, MLB ha suspendido a peloteros por infringir las políticas de apuestas, aunque sin que necesariamente se comprobara amaño directo en el terreno. Estos antecedentes muestran que la liga mantiene una postura inflexible frente a cualquier amenaza contra la integridad del juego, lo que coloca el caso de Clase y Ortiz bajo una de las sombras más graves que puede enfrentar un jugador profesional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Apuestas

Localizaciones


Brooklyn
Nueva York

Organizaciones


MLB
Cleveland Guardians

Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

Selección de los editores
Con base al Indicador Oportuno del Consumo Privado, que anticipa los valores del Indicador Mensual del Consumo Privado, Inegi reportó un alza en el consumo de los hogares a finales de 2025 y comienzos de 2026.

Se anticipa en México un crecimiento del consumo de 4.4% en enero de 2026
La Secretaría de Educación Pública, bajo la titularidad de Mario Delgado, informó que Nadia López García fue nombrada como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos.

Nadia López García es la nueva directora general de Materiales Educativos de la SEP
Señaló que, aunque en la publicación no se le menciona de manera directa, sí se alude a “Sonora”.

Durazo niega dinero ilegal y exige aclaración a Scherer por alusiones a Sonora en un libro
El cierre definitivo del salón de belleza del Senado de la República fue confirmado por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco.

Ignacio Mier dicta cierre definitivo de salón de belleza del Senado: ‘Doy por terminado el tema’
Trump está luchando contra la HB 286 de Utah, un proyecto de ley de transparencia de la inteligencia artificial para las grandes empresas tecnológicas.

Trump se opone al proyecto de ley de seguridad de IA en Utah
La parada en la capital de Hungría sigue a la visita de Rubio a Eslovaquia el domingo, después de asistir previamente a la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania.

Marco Rubio se reúne con Viktor Orbán en Hungría para firmar acuerdo de cooperación civil-nuclear
Copias de rchivos de Jeffrey Epstein. Epstein orquestó una operación de tráfico sexual que involucraba a menores, aprovechando su riqueza y posición social para explotar a las víctimas durante varias décadas.

¿Archivos de Epstein revelan posibles crímenes de lesa humanidad?, expertos de la ONU lo consideran
El volcán Kilauea de Hawái hizo erupción.

Volcán Kilauea tuvo actividad en Hawái: USGS registró impactante erupción