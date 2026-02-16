Emmanuel Clase: empeoran sus opciones de clemencia, todo por amañar partidos

El lanzador de los Cleveland Guardians, Emmanuel Clase, enfrenta desde 2024 cargos federales en Brooklyn, Nueva York, por conspiración para cometer fraude electrónico y soborno en competencias deportivas.

Los reportes indican que Clase podría enfrentar una condena de hasta 20 años de cárcel si es hallado culpable de los cargos de conspiración y fraude. Además del tiempo en prisión, se le podrían imponer multas millonarias y el decomiso de bienes obtenidos a través del esquema de sobornos.

El escándalo que rodea al relevista dominicano Emmanuel Clase ha escalado a un nuevo nivel. El ex cerrador de los Cleveland Guardians fue acusado formalmente por la fiscalía federal de manipular un lanzamiento durante el Juego 1 de la Serie Divisional de 2024 ante los Detroit Tigers, en plena postemporada de la MLB.

La acusación consta de 29 páginas, en las que se detalla el supuesto mecanismo para alterar pitcheos con fines de apuestas. El documento incluye como ejemplo ese episodio específico de los Playoffs, considerado clave por los investigadores.

En aquel encuentro, Clase ingresó en la novena entrada con una ventaja amplia de 7-0. Sin embargo, su primer lanzamiento fue extremadamente descontrolado, picando centímetros antes del plato, una acción que llamó la atención de las autoridades. Después de ese envío realizó siete lanzamientos más: cinco strikes y dos bolas cercanas a la zona, secuencia que, según la fiscalía, refuerza la sospecha de una alteración deliberada.

De acuerdo con la investigación, se identificaron 15 lanzamientos entre 2023 y 2025 en los que Clase presuntamente habría intervenido para favorecer apuestas específicas. Además, el expediente menciona tres ocasiones adicionales en las que planeaba alterar un pitcheo, pero finalmente no ingresó al juego.

El caso no involucra únicamente a Clase. El también lanzador de los Guardians, Luis Ortiz, enfrenta acusaciones por hechos similares durante la Temporada 2025. Ambos fueron imputados por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico de servicios honestos, lavado de dinero y conspiración para influir en competiciones deportivas mediante soborno. Los dos peloteros se han declarado inocentes.

Según la fiscalía, los apostadores vinculados al esquema habrían obtenido ganancias por 450 mil dólares, repartiendo una parte a los jugadores implicados. La cifra contrasta con el salario de Clase, quien tenía pactados 4.9 millones de dólares en 2025.