‘Empujoncito’ a árbitro le saldrá caro al delantero colombiano del Puebla, Édgar Guerra

Una sustitución rutinaria terminó por convertirse en el tema de conversación de la semana en la Liga MX, una situación grave, pues se habla de la agresión de un jugador hacia un elemento del cuerpo arbitral, por lo que al infractor podría salirle muy caro. El delantero colombiano del Puebla, Édgar Guerra, es el protagonista del grave incidente durante el duelo ante Santos Laguna al empujar al cuarto árbitro tras salir de cambio. Corría el minuto 60, cuando tras el gol de Santos, el técnico Albert Espigares decidió sustituir al atacante. Sin embargo, al abandonar el terreno de juego, Guerra perdió el control, se hizo de palabras y empujó al cuarto oficial, Fernando Alexander Cruz. La situación escaló de inmediato. Una vez en la banca, el árbitro central Yonatan Peinado se dirigió para mostrarle la tarjeta roja, mientras el colombiano abandonaba la cancha de forma discreta tras ceder su lugar a Alexis Canelo.

De acuerdo con el reglamento de la Liga MX, cualquier agresión a un oficial del partido es considerada una de las faltas más graves, por lo que Guerra no solo enfrentará la suspensión automática, sino también un proceso disciplinario ante la Federación Mexicana de Fútbol. Las sanciones en casos similares han sido ejemplares. Dependiendo de factores como: La intensidad del contacto

La intención de agredir

La reacción posterior del jugador

El contenido del reporte arbitral En este contexto, el castigo puede ir desde 4 partidos hasta más de 10 encuentros, aunque en escenarios más severos podría alcanzar hasta 1 año de suspensión. El panorama no es alentador para el delantero poblano. Casos como los de Enrique Triverio en 2017 y Pablo Aguilar en 2018 marcaron precedentes claros, con sanciones que oscilaron entre varios partidos y castigos prolongados por agresiones a árbitros. Será clave conocer la cédula arbitral, ya que la conducta de Guerra puede ser clasificada en distintas categorías disciplinarias. La Comisión Disciplinaria busca enviar un mensaje contundente para evitar este tipo de conductas, por lo que no se espera una resolución indulgente.

En términos prácticos, si el castigo se inclina hacia el rango más alto, Édgar Guerra podría perderse una parte importante del torneo o incluso quedar fuera por varios meses. Lo cierto es que lo que comenzó como un simple cambio terminó en un escándalo que sacude a la Liga MX. Y ahora, el futuro del colombiano pende de un hilo: la sanción no será ligera.

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