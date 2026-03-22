Portugal convoca a Paulinho: El delantero del Toluca enfrentará a México antes de Mundial 2026

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Deportes
/ 22 marzo 2026
    Portugal convoca a Paulinho: El delantero del Toluca enfrentará a México antes de Mundial 2026
    Paulinho, delantero del Toluca, fue llamado por Portugal para los amistosos ante México y Estados Unidos, en una gira de preparación rumbo al Mundial 2026. FOTO: MEXSPORT

Paulinho, delantero del Toluca y figura de la Liga MX, fue convocado por la Selección de Portugal para los amistosos ante México en Ciudad de México y frente a Estados Unidos en Atlanta, en una gira clave rumbo al Mundial 2026

Paulinho tendrá una nueva oportunidad con la Selección de Portugal y, además, lo hará en un contexto especial para el futbol mexicano. El atacante del Toluca fue llamado por Roberto Martínez para integrarse a la concentración lusa de cara a los amistosos contra México y Estados Unidos, dos partidos que servirán como parte de la preparación final del cuadro europeo rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

La propia Federación Portuguesa de Futbol confirmó este domingo la convocatoria del delantero escarlata, al tiempo que informó las bajas de Rodrigo Mora y Rafael Leão.

La noticia coloca a Paulinho en un escaparate inmejorable, pues el delantero del Toluca podrá medirse ante la Selección Mexicana en el Estadio Azteca Banorte de la Ciudad de México el próximo 28 de marzo, y posteriormente ante Estados Unidos el 31 de marzo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

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En la lista original, presentada por Portugal el 20 de marzo, el atacante no aparecía entre los elegidos; sin embargo, los ajustes de última hora le abrieron la puerta para sumarse a una de las selecciones candidatas a competir con fuerza en la próxima Copa del Mundo.

Para el futbol mexicano, el llamado de Paulinho también tiene lectura local. El goleador del Toluca se ha convertido en uno de los nombres más consistentes de la Liga MX y ahora tendrá la posibilidad de mostrarse ante su afición en territorio mexicano, pero vistiendo la camiseta de Portugal.

Su presencia añade un ingrediente extra al amistoso entre México y Portugal, un partido que de por sí ya generaba expectativa por celebrarse en la capital del país y por formar parte de la recta final de preparación mundialista de ambos representativos.

La convocatoria también se da en medio de movimientos importantes dentro del plantel portugués. Cristiano Ronaldo quedó fuera de esta gira por lesión, por lo que Roberto Martínez ha debido ajustar piezas en ofensiva para sus compromisos en Norteamérica. En ese escenario, Paulinho gana relevancia como una alternativa más para un ataque que buscará afinar detalles antes del debut mundialista.

Portugal afrontará estos duelos como parte de su última etapa de pruebas antes del torneo, en el que compartirá el Grupo K con Uzbekistán, Colombia y el ganador de un repechaje intercontinental.

Así, Paulinho no solo recibe una recompensa a su momento con Toluca, sino que entra de lleno en una vitrina internacional que puede acercarlo todavía más al Mundial 2026.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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