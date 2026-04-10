En Rayados hay de todo, menos futbol: indisciplinas y asuntos extra cancha tienen al club ‘haciendo agua’

En Monterrey se vive un momento que pocos imaginaban hace apenas un año. Rayados, un club acostumbrado a competir por títulos y a presumir estabilidad institucional, atraviesa hoy una crisis que no sólo se refleja en la cancha, sino también en lo que ocurre fuera de ella. En la Sultana del Norte, el futbol ha quedado en segundo plano frente a una serie de episodios extradeportivos que comienzan a explicar el porqué del bajón colectivo. Porque cuando un equipo pierde orden, pierde todo: rendimiento, confianza, cohesión y respeto. Y en el caso de Rayados, la suma de conflictos internos, señalamientos de indisciplina y decisiones polémicas parecen haber creado un entorno contaminado que hoy impacta directamente en el desempeño deportivo.

En las últimas semanas, el club ha sido señalado por problemas de vestidor, jugadores alejados del plantel y hasta un presunto relajamiento en hábitos profesionales. Situaciones que, aunque suelen negarse públicamente, se han vuelto demasiado recurrentes como para ignorarse. EL BOMBAZO QUE SE APAGÓ El caso más reciente y explosivo es el de Anthony Martial, quien llegó como un “bombazo” mediático, pero terminó convirtiéndose en un símbolo de la descomposición interna que atraviesa el club. Lo que parecía un fichaje de élite, hoy se perfila como una operación fallida que podría terminar en salida anticipada. De acuerdo con reportes, Martial está separado del plantel por temas de indisciplina, aunque el entrenador Nicolás Sánchez ha negado la situación. Sin embargo, los hechos hablan por sí solos: el francés trabaja de forma individual y ya no se integra con el grupo, lo que prácticamente confirma una ruptura irreversible. En Rayados, el mensaje es claro: Martial ya no cuenta. Y más allá de la versión oficial, su aislamiento indica que el club busca evitar más tensión en el vestidor. Un equipo que aspira a competir no puede darse el lujo de tener a una de sus figuras entrenando por separado. Lo más grave es que el francés apenas lleva un torneo en la institución. Su salida no sólo evidenciaría un fracaso deportivo, sino también una mala lectura directiva al apostar por un jugador cuyo perfil ya venía acompañado de antecedentes complicados. El panorama es tan serio que ya se habla de equipos interesados en rescatarlo. Desde la MLS han surgido opciones concretas como Orlando City y Austin FC, además de que también han aparecido en el radar LAFC y New England Revolution. Para Rayados, sería casi un alivio desprenderse de un futbolista que terminó siendo un problema más que una solución. La cifra del contrato también enciende las alarmas. Martial percibe un salario estimado entre 3 y 4 millones de dólares anuales, un gasto enorme para un rendimiento prácticamente inexistente. Con esos números, el club no sólo pierde en la cancha: también pierde en el balance financiero. Los datos son contundentes y fríos. Martial suma apenas 20 partidos y 800 minutos, con un aporte mínimo de un gol y tres asistencias, cifras impropias para un fichaje estelar. Además, su contrato está firmado hasta junio de 2027, con opción de extenderlo un año más, lo que convierte el caso en una bomba administrativa. BERTERAME HUYE DE LOS TACOS Sin embargo, el problema no es sólo Martial. Su situación se suma a una narrativa más amplia: Rayados se ha convertido en un equipo donde las distracciones y conflictos extracancha parecen dominar el día a día. En ese contexto, la salida de Germán Berterame al Inter de Miami comenzó a interpretarse como algo más que un simple cambio de aires. Porque el delantero no sólo dejó Monterrey, sino que prácticamente “huyó” hacia la MLS, buscando estabilidad en un entorno distinto, aunque fuera para ser suplente junto a Lionel Messi.

La explicación que comenzó a circular resulta aún más alarmante para la institución. De acuerdo con Willie González, de RG La Deportiva, Berterame tomó la decisión de irse porque dentro de Rayados el equipo estaba perdiendo el control de la disciplina interna. Según esa versión, Berterame habría quedado harto de que algunos futbolistas no se cuidaban, rompían dietas y, de manera casi increíble, comían tacos, además de que tampoco acudían al gimnasio como parte de sus obligaciones profesionales. En otras palabras: un vestidor con hábitos de equipo amateur, pese a ser uno de los planteles más caros del país. Más allá de si la historia es exagerada o no, el señalamiento encaja con lo que se percibe desde fuera: un Monterrey desconectado, con poca intensidad, sin rigor físico y con un funcionamiento que no corresponde a la inversión realizada. El video difundido por RG La Deportiva generó una ola de críticas en redes sociales, donde varios usuarios rechazaron lo dicho por González. Sin embargo, la molestia del público también refleja algo: los aficionados están cansados de que el club sea tema por escándalos y rumores, y no por futbol. Paradójicamente, Berterame tampoco ha encontrado paz deportiva en su nueva aventura. En Inter Miami no ha logrado consolidarse y sus números son pobres: registra apenas 1 gol y 1 asistencia, además de no poder adueñarse de la titularidad. El sueño de jugar con Messi, por ahora, se ha convertido en una pesadilla personal. Pero lo relevante no es el rendimiento en Miami, sino lo que deja su salida como mensaje: si un jugador decide marcharse por falta de disciplina colectiva, entonces el problema ya no es de cancha, sino de cultura interna. RAMOS VS NORIEGA ¡POR CULPOA DE CARÍN LEÓN! Y ahí aparece otro nombre que terminó dejando una huella amarga: Sergio Ramos. El astro español se fue de Rayados hace meses, pero recientemente salieron nuevos detalles que retratan una relación rota con la directiva, especialmente con Tato Noriega, presidente deportivo del club.

 De acuerdo con Willie González, Ramos habría “abusado” de la flexibilidad del club, al grado de que su vida personal y sus proyectos externos comenzaron a interferir con el entorno deportivo. Entre permisos, viajes y distracciones, el vestidor parecía más enfocado en el espectáculo que en el futbol.  La gota que derramó el vaso habría sido una solicitud directa: Ramos pidió ausentarse tres días para grabar material musical con Carin León, pero la directiva se negó. Según el reporte, tras esa negativa el español reaccionó con ataques en redes sociales, lo que terminó por fracturar definitivamente su relación con Noriega.  La acumulación de episodios —permisos para conciertos, presencia de personas externas sin autorización, viajes a destinos como Cuba y República Dominicana— terminó por desgastar a un club que ya arrastraba problemas deportivos. Y hoy, con Martial separado, Berterame señalando falta de profesionalismo y Ramos dejando una historia de excesos, Rayados parece estar pagando el precio de vivir más pendiente de lo extracancha que del futbol. En Monterrey, la crisis no se explica por un mal partido: se explica por un club que perdió el control de sí mismo.

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