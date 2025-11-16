$!Entre dinosaurios y convivencia familiar, el Museo del Desierto recibe a 1840 corredores

Desde antes de las siete de la mañana, los accesos del Museo del Desierto comenzaron a llenarse de corredoras y corredores que calentaban, revisaban sus números o caminaban en compañía de sus familias. Entre ellos había quienes acudieron con sus mascotas o decidieron correr con disfraces de dinosaurio, mientras el sol empezaba a iluminar la zona sin generar incomodidad para la salida. A las 7:30 se realizaron los honores a la bandera con la escolta y la banda de guerra del 69 Batallón de Infantería. Después de la presentación de autoridades y patrocinadores, el disparo de salida sonó puntualmente a las 8:00. Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal del Deporte, informó que esta novena edición reunió 1700 corredores en 5K y 10K, además de 300 niñas y niños en las categorías infantiles. “Son en total, con inscritos, más quienes se unen sin folio, un aproximado de 1840 competidores para vivir la experiencia”, explicó. TE PUEDE INTERESAR: Makhachev reafirma su estatus como doble campeón de la UFC tras vencer a Della Maddalena

Durante el recorrido se observaron grupos que avanzaban al mismo ritmo, personas que ajustaban su paso en los tramos de inclinación y familias que animaban desde las bardas. Puentes destacó que el diseño de la ruta forma parte del atractivo de la carrera: “Trae retos en la altimetría y eso es lo que busca el corredor, ese reto y esa estrategia para mejorar sus tiempos.” Según información del Museo del Desierto, la convocatoria ya rebasa las fronteras locales y atrae visitantes de Nuevo León y otras regiones del estado Coahuila. Tras el arribo de los corredores, comenzó la premiación. En los 10K femenil, los mejores tiempos fueron los de María Fernanda Estrada Carranza (13–19 años), Paola Jazmín Ramos Navarro (20–29), Ana Yoselyn Castro Torres (30–39), Ana Victoria Gasca (40–49) y Silvia Inés Hernández (50 y mayores). En la rama varonil, los primeros sitios correspondieron a Luis Gerardo Aguilera Pargas (13–19), Jesús Moisés Soto Vargas (20–29), Alejandro González Berlanga (30–39), Abel Arturo Juárez Alcántara (40–49) y Juan Alberto Tovar Rivas (50 y mayores).

En los 5K femenil, las primeras posiciones fueron para Guadalupe Ledezma Guevara, Natalia Martínez García y Nelly Jiménez; mientras que en los varoniles los tres mejores tiempos fueron los de Rodrigo García Bolado, David González González y Pedro Gabriel Martínez García. Muchos de ellos permanecieron en el área de recuperación antes de trasladarse al interior del museo para la siguiente parte de la jornada. Asimismo, se reconocieron a los menores de ambas ramas que participaron en la categoría infantil.

Dentro del recinto, Verónica Bolado, directora de Relaciones Públicas del Museo del Desierto, explicó que la carrera nació como un mecanismo para fortalecer las labores de conservación, educación y divulgación del museo. “Todo lo obtenido se destina a nuestros objetivos: la preservación, la conservación y la divulgación científica”, señaló. También detalló que la organización tomó nueve meses, desde el diseño de la playera y la medalla —inspiradas este año en Labocania aguillonae, un hallazgo paleontológico reciente— hasta la coordinación logística. Bolado confirmó que la venta de boletos fue especialmente rápida. “Normalmente tardamos cuatro o cinco meses en venderlos, pero este año no tardaron ni tres. Un mes y medio antes ya no había lugares y ni siquiera tuvimos que salir a promocionar.” Agregó que la participación incluye a personas que viajan desde Nuevo León y otros municipios del estado, lo que refleja el crecimiento del evento.

La convivencia continuó al interior del museo, donde se realizó la rifa y se entregaron cortesías para futuras visitas. Afuera, el ambiente seguía activo: niñas y niños pidiendo fotos, participantes refrescándose bajo la sombra y grupos que celebraban sus tiempos. Aunque varias personas llegaron visiblemente agotadas a la meta, la mayoría se quedó a disfrutar del recorrido dentro del recinto antes de retirarse.

Para el museo, la carrera representa un encuentro anual que combina deporte, ciencia y comunidad. Para los corredores, una cita que se consolida edición tras edición y que permite cerrar el año con una experiencia compartida.