Makhachev reafirma su estatus como doble campeón de la UFC tras vencer a Della Maddalena

Islam Makhachev volvió a dejar constancia de su dominio en las artes marciales mixtas con un triunfo que añadió otra página a su trayectoria en el Madison Square Garden. El peleador de Daguestán controló de principio a fin a Jack Della Maddalena, quien había llegado al combate con la intención de disputar su posición dentro de la UFC. Desde los primeros cruces quedó claro que el campeón impondría su ritmo habitual: presión constante, derribos oportunos y control en el piso para limitar cualquier iniciativa del australiano.

La pelea siguió un patrón marcado por la superioridad táctica de Makhachev, que evitó los intercambios de pie y llevó el combate al terreno donde mejor se desenvuelve. Della Maddalena, conocido por su capacidad de ‘striking’, encontró pocas ocasiones para establecer distancia. Los golpes que pudo lanzar no modificaron el plan del daguestaní, que lo neutralizó round tras round hasta obtener una decisión unánime que lo mantiene como doble campeón de la organización.

Minutos después del resultado, desde Qatar, Ilia Topuria reaccionó con un mensaje que avivó el ambiente en la división. El hispanogeorgiano, que acompaña a su hermano Aleksandre Topuria en su preparación, publicó un comentario dirigido a Makhachev, cuestionando su estilo y asegurando que una hipotética pelea entre ambos tendría un desenlace favorable para él. “Jack necesita un campamento completo dedicado a la lucha. Islam, necesitas algo que no se puede entrenar: emoción. Cada día estoy más seguro de que te pondría a dormir”, escribió.