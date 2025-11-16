Makhachev reafirma su estatus como doble campeón de la UFC tras vencer a Della Maddalena

/ 16 noviembre 2025
    Makhachev reafirma su estatus como doble campeón de la UFC tras vencer a Della Maddalena
    Islam Makhachev superó por decisión unánime a Jack Della Maddalena en el Madison Square Garden, prolongando su dominio en la UFC. FOTO: AP

Tras la pelea, Ilia Topuria lanzó un mensaje crítico y desafiante hacia el campeón, quien respondió fijando una condición clave para aceptar el combate: que se realice en la división de 77 kg

Islam Makhachev volvió a dejar constancia de su dominio en las artes marciales mixtas con un triunfo que añadió otra página a su trayectoria en el Madison Square Garden. El peleador de Daguestán controló de principio a fin a Jack Della Maddalena, quien había llegado al combate con la intención de disputar su posición dentro de la UFC. Desde los primeros cruces quedó claro que el campeón impondría su ritmo habitual: presión constante, derribos oportunos y control en el piso para limitar cualquier iniciativa del australiano.

La pelea siguió un patrón marcado por la superioridad táctica de Makhachev, que evitó los intercambios de pie y llevó el combate al terreno donde mejor se desenvuelve. Della Maddalena, conocido por su capacidad de ‘striking’, encontró pocas ocasiones para establecer distancia. Los golpes que pudo lanzar no modificaron el plan del daguestaní, que lo neutralizó round tras round hasta obtener una decisión unánime que lo mantiene como doble campeón de la organización.

Minutos después del resultado, desde Qatar, Ilia Topuria reaccionó con un mensaje que avivó el ambiente en la división. El hispanogeorgiano, que acompaña a su hermano Aleksandre Topuria en su preparación, publicó un comentario dirigido a Makhachev, cuestionando su estilo y asegurando que una hipotética pelea entre ambos tendría un desenlace favorable para él. “Jack necesita un campamento completo dedicado a la lucha. Islam, necesitas algo que no se puede entrenar: emoción. Cada día estoy más seguro de que te pondría a dormir”, escribió.

Mientras la conversación se intensificaba en redes y medios especializados, el propio Makhachev fijó condiciones concretas para considerar ese combate. En declaraciones a Match TV, el campeón explicó que su interés por enfrentar a Topuria depende directamente de la categoría de peso. Señaló que bajar nuevamente a las 70 kg no es una opción que contemple, ya que considera que afecta su preparación y su salud. Para él, un duelo solo sería viable en las 77 kg.

Según sus palabras, pelear en esa división le permitiría trabajar con mayor comodidad durante el campamento y competir sin un desgaste excesivo. “¿Qué ganaría si bajo a 70 kg y le gano a Topuria? Ya tengo el cinturón. Me interesa pelear en 77 kg, comer bien y disfrutar del proceso”, comentó el ruso, dejando en claro que la negociación avanzará solo si se respetan sus parámetros.

El escenario ahora queda abierto a futuros ajustes entre ambas partes, con un posible enfrentamiento que dependerá del peso, la agenda y los intereses deportivos de los dos luchadores.

