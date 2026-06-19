Equipo de Ligas Menores prefiere perder antes que usar uniforme del ‘pride’; estalla la polémica

Ante la negativa de parte del plantel, la organización tomó una determinación drástica: declarar el encuentro como perdido por forfeit y mantener únicamente las actividades comunitarias programadas para la jornada.

La decisión se produjo después de que varios integrantes del equipo rechazaran utilizar el uniforme especial diseñado para la 11ª edición de la Pride Night , una celebración anual dedicada a promover la inclusión y el apoyo a la comunidad LGBTQ+.

Una situación sin precedentes sacudió al béisbol profesional independiente de Estados Unidos luego de que el York Revolution optara por perder su partido programado ante los Southern Maryland Blue Crabs sin siquiera saltar al terreno de juego.

La directiva del club explicó su postura mediante un comunicado oficial difundido el 18 de junio, en el que detalló las razones detrás de la cancelación del partido.

“Desafortunadamente, varios de nuestros jugadores se negaron a portar el jersey programado y el club decidió que organizar el evento es más importante que obligar a los jugadores a usar uniformes con los que no se sienten cómodos”, señaló la organización.

Aunque el compromiso deportivo no se llevó a cabo, las actividades de la Pride Night sí se realizaron en el WellSpan Park, que abrió sus puertas de manera gratuita para recibir a miembros de la comunidad y aficionados.

La controversia no terminó ahí. La gerencia del York Revolution manifestó públicamente su desacuerdo con la postura asumida por los jugadores involucrados.

Según el club, la negativa de los peloteros entra en conflicto con los valores institucionales que la franquicia busca promover dentro y fuera del estadio. “Esta acción de los jugadores es completamente inconsistente con nuestra visión de ser el lugar más acogedor en York”, expresó la organización.

Como parte de su respuesta, el equipo anunció una donación de 10 mil dólares al Rainbow Rose Center, una organización local dedicada al apoyo y defensa de la comunidad LGBTQ+. La noticia sorprendió a los aficionados que acudieron al estadio esperando disfrutar de una noche de béisbol y entretenimiento.

Muchos seguidores llegaron al parque sin conocer la situación y se enteraron de la cancelación apenas momentos antes del horario previsto para el inicio del encuentro.

Para compensar a los asistentes, la organización ofreció la posibilidad de intercambiar sus boletos por entradas para cualquier otro partido de la temporada. Sin embargo, la medida no evitó que la situación generara decepción entre parte de los aficionados, quienes esperaban presenciar el encuentro.

La polémica rápidamente se trasladó a las redes sociales, donde se produjo un intenso intercambio de opiniones.

Algunos usuarios respaldaron la decisión de los jugadores argumentando que tienen derecho a actuar conforme a sus convicciones personales y religiosas.

Otros, en cambio, criticaron la postura de los peloteros y consideraron que rechazar el uniforme representaba una falta de apoyo a los valores de inclusión y respeto promovidos por la organización.

El episodio ocurre en un momento en que las celebraciones relacionadas con el Mes del Orgullo continúan generando debate dentro del deporte profesional estadounidense.

NO ES EL ÚNICO CASO

En semanas recientes, situaciones similares se registraron en las Grandes Ligas. El lanzador Blake Treinen decidió utilizar la gorra tradicional durante una actividad relacionada con el Orgullo organizada por los Dodgers de Los Ángeles.

Asimismo, varios lanzadores de los Gigantes de San Francisco modificaron elementos de sus uniformes con referencias religiosas, una situación que derivó en observaciones por parte de las autoridades de la MLB.

Lo ocurrido en York refleja el creciente desafío que enfrentan organizaciones deportivas al intentar equilibrar políticas institucionales de inclusión con las convicciones individuales de sus atletas.

La controversia también pone de relieve cómo temas sociales y culturales cada vez tienen una mayor presencia dentro de los escenarios deportivos, generando debates que trascienden el resultado de los partidos.

El York Revolution forma parte de la Atlantic League of Professional Baseball (ALPB), una liga independiente asociada a la Major League Baseball, aunque con autonomía para tomar sus propias decisiones administrativas y comerciales.

A diferencia de las franquicias de Grandes Ligas, los equipos de la Atlantic League dependen en gran medida del respaldo de sus comunidades locales y de patrocinadores regionales, un factor que ayuda a explicar la firme postura adoptada por la organización.