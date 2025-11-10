Es cosa del corazón poder ganar competencias como el Maratón Saltillo - La Moderna: Alfred Kipserem Cherop
Al hablar para VANGUARDIA, el corredor keniano reveló cómo fue que, de manera tan holgada, obtuvo el primer lugar en esta importante justa deportiva.
“¿Correr? Correr es algo que uno lo lleva en el corazón”, habría de expresar con inusitado énfasis al ser entrevistado.
Sus dos horas con 25 minutos y 24 segundos no le alcanzaron para batir la marca establecida, pero bastaron para ocupar el nivel más alto del podio.
Esos 40 segundos de diferencia los tendrá presentes hasta el siguiente año, en que regresará para repetir la historia, con miras a dar mejores resultados.
Kenia es su patria, pero desde hace aproximadamente un año reside en Zacatecas: Alfred Kipserem Cherop, ganador absoluto del Maratón Saltillo - La Moderna 2025.
Para todos fue evidente que llegó sobrado a la meta, a donde, un minuto y 20 segundos después, arribó también su compatriota Stephen Ndege.
Ndege Abi Abi fue dueño del primer sitio en los tres años anteriores, es decir, desde que se instituyó la prueba en la capital de Coahuila.
En contraste, el propio campeón de la cuarta edición de la carrera no reportó estrago alguno, luego de recorrer los 42 mil 196 metros que comprende la ruta, a saber, la más difícil del país, por sus numerosas y pronunciadas pendientes.
Las propias fisioterapeutas Marely Lojero y Ximena Humarán, quienes le atendieron en el área de recuperación, se mostraron sorprendidas de su fortaleza.
La pregunta al entrevistado era obligada: “¿Qué estrategia te permitió ganar el maratón?”.
“Mantuve —reveló— el mismo ritmo de los demás corredores, pero a partir del kilómetro 31 fui acelerando el paso, hasta llegar a la meta”.
Monclova, Monterrey, San Luis Potos y Guadalajara han sido los lugares en donde más recientemente ha aplicado la misma fórmula, según dejó entrever.
No es que los atletas kenianos compitan en todo el mundo solo por seguir una tradición deportiva. Para ganar medallas no hay secretos o magia, “solo entrenamiento”, aseguró.
Pero detrás de la disciplina se esconde algo muy importante: “correr es algo que uno lleva en el corazón”, confesó.
“Así como muchos sienten pasión por su profesión, nosotros también la experimentamos; en mi caso, que me gusta mucho el deporte”, expresó.
Sus próximas competencias serán en irán y Turquía. De hecho, compite todo el año, patrocinado por El Cisne, firma regiomontana.
En diciembre sale de México a la caza de más preseas, premios y reconocimientos, para luego regresar al país, en marzo de 2026.
Al recordar cómo fue dejando al grueso del contingente mientras avanzaba por la periferia de Saltillo, Alfred Kipseren Cherop, divertido, dejó escapar una sonrisa.
Su consejo a los más de mil atletas que no lograron darle alcance es “que practiquen a conciencia y que, al competir, en ningún momento pierdan la concentración”.
“Entrenar con pasión es la clave para ser verdaderos maratonistas”, insistió el keniano, al compartir también que él se prepara a mañana y tarde, diariamente.
Ante el predominio de los kenianos en el Maratón Saltillo - La Moderna, surge la afirmación de Pepe Cossío, su organizador: “No es algo que no se pueda superar”.