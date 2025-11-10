Es cosa del corazón poder ganar competencias como el Maratón Saltillo - La Moderna: Alfred Kipserem Cherop

“¿Correr? Correr es algo que uno lo lleva en el corazón”, habría de expresar con inusitado énfasis al ser entrevistado.

Sus dos horas con 25 minutos y 24 segundos no le alcanzaron para batir la marca establecida, pero bastaron para ocupar el nivel más alto del podio.

Esos 40 segundos de diferencia los tendrá presentes hasta el siguiente año, en que regresará para repetir la historia, con miras a dar mejores resultados.

Kenia es su patria, pero desde hace aproximadamente un año reside en Zacatecas: Alfred Kipserem Cherop, ganador absoluto del Maratón Saltillo - La Moderna 2025.

Para todos fue evidente que llegó sobrado a la meta, a donde, un minuto y 20 segundos después, arribó también su compatriota Stephen Ndege.

Ndege Abi Abi fue dueño del primer sitio en los tres años anteriores, es decir, desde que se instituyó la prueba en la capital de Coahuila.

En contraste, el propio campeón de la cuarta edición de la carrera no reportó estrago alguno, luego de recorrer los 42 mil 196 metros que comprende la ruta, a saber, la más difícil del país, por sus numerosas y pronunciadas pendientes.