“Es una mancha que tengo aquí... estoy arrepentido” Gignac pidió a FMF borrar gol ante Veracruz

El delantero francés de Tigres, André-Pierre Gignac, recordó durante el aniversario del programa deportivo La Última Palabra el episodio bochornoso que protagonizó en Veracruz cuando en la Apertura 2019 le hizo un gol a los Tiburones, mientras el equipo rival estaba parado en la cancha en protesta por la falta de pagos a futbolistas; por lo que se dijo arrepentido y señaló que es una mancha de su carrera.

Desde ese entonces, Gignac se disculpó y aclaró que su intención era enviar el balón a la tribuna, sin embargo, anotó el gol en el minuto 4 del encuentro; los Tigres UANL señalaron que habían quedado que solo duraría un minuto de protesta.

“Hubo muchos malentendidos, al inicio era un minuto, después tres minutos; yo quería meter un gran zarpazo en la tribuna, a veces me salen goles increíbles, esa vez entró, la verdad ya habían pasado los tres minutos, pero no quería meter el gol. Yo después de ese partido marqué a la Federación y les pedí que me quitaran el gol, es una mancha que tengo aquí en México, estoy arrepentido”, expresó el delantero.