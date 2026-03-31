Revelan segundo tráiler de ‘Backrooms’, la película más inquietante de 2026 basada en la leyenda urbana más viral de YouTube

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/ 31 marzo 2026
    Revelan segundo tráiler de ‘Backrooms’, la película más inquietante de 2026 basada en la leyenda urbana más viral de YouTube
    La película Backrooms, basada en una de las leyendas urbanas más virales de internet, presentó su segundo tráiler y promete convertirse en uno de los estrenos más inquietantes del año. VANGUARDIA/ARCHIVO

Backrooms lanza su nuevo tráiler y apunta a ser la película de terror más perturbadora de 2026. Conoce de qué trata y quiénes participan

La leyenda urbana de Backrooms, que durante años ha inquietado a millones de usuarios en internet, está lista para dar el salto a la pantalla grande. La productora A24 reveló el segundo tráiler de la película, aumentando la expectativa entre los seguidores del terror psicológico.

El proyecto, que se estrenará el próximo 29 de mayo a nivel mundial, surge tras el impacto que tuvo este concepto en YouTube, donde se volvió tendencia por su estética minimalista y su capacidad para generar angustia con escenarios aparentemente simples.

El nuevo avance ha dejado claro que la adaptación no solo busca replicar el fenómeno viral, sino expandirlo en una experiencia cinematográfica más compleja. Desde su ambientación hasta el tono narrativo, todo apunta a una propuesta distinta dentro del género.

UN DIRECTOR JOVEN DETRAS DE UNA IDEA GLOBAL

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La dirección está a cargo de Kane Parsons, creador original del fenómeno Backrooms, quien con apenas 19 años se convirtió en el director más joven en colaborar con A24. Su visión fue clave para transformar un concepto nacido en internet en una producción cinematográfica de gran escala.

El filme cuenta con un elenco destacado encabezado por Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve, actores con reconocimiento internacional y nominaciones al Oscar. A ellos se suman Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell y Avan Jogia.

La combinación de talento emergente y figuras consolidadas ha generado interés en la industria, especialmente por tratarse de una adaptación que parte de contenido digital y busca consolidarse en el cine comercial.

UNA HISTORIA QUE JUEGA CON LA PERCEPCION

“Backrooms” se inspira en una de las leyendas urbanas más inquietantes de internet, centrada en una dimensión alternativa compuesta por pasillos interminables, espacios vacíos y una sensación constante de desorientación.

La trama sigue a una terapeuta que, tras la desaparición de uno de sus pacientes, decide cruzar una misteriosa puerta surgida en el sótano de una exposición de muebles. Lo que encuentra al otro lado es una realidad que desafía toda lógica.

Este enfoque apuesta por un terror más psicológico que visual, donde la tensión no depende únicamente de sustos, sino de la atmósfera y la incertidumbre que rodea cada escena.

UN TERROR DISTINTO A LO CONVENCIONAL

A diferencia de otras producciones del género, Backrooms se construye a partir de lo cotidiano, transformando espacios comunes en escenarios perturbadores. La falta de referencias claras y la repetición de estructuras generan una sensación de encierro que se convierte en el eje central del miedo.

Este estilo ha sido uno de los elementos que más ha llamado la atención desde su origen en YouTube, y que ahora busca mantenerse en su versión cinematográfica. La simplicidad visual se convierte así en una herramienta narrativa poderosa.

Con el lanzamiento de su segundo tráiler, la película ha reforzado su posición como uno de los estrenos más esperados del año dentro del terror contemporáneo, especialmente entre quienes ya conocen su origen digital.

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DATOS CURIOSOS DE BACKROOMS

• El proyecto nació como una serie de videos virales en YouTube

• Kane Parsons tenía 19 años cuando dirigió la película

• A24 apostó por mantener la esencia del material original

• La historia mezcla ciencia ficción con terror psicológico

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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