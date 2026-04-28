España tiene un equipazo y mexicanos... tienen salud

Y aunque el éxito de la selección absoluta tardó más de 15 años, la verdad, la medalla de oro de la juvenil significó llegar a la convicción de su potencial dentro del balompié y de otras disciplinas, producto de sus Juegos Olímpicos.

Quienes lo vimos, lejos estábamos de imaginar que ese momento marcaría el inicio de una historia, máxime porque España no significaba casi nada en el plano mundial, si acaso unos chispazos, como aquel póker de Butragueño en México 86 eliminando a Dinamarca en Cuartos de Final y hasta ahí.

Lejos, muy lejos aparece en mi recuerdo aquel partido donde la Selección de España hacía realidad el sueño olímpico, una final emocionante contra Polonia que terminó a favor de los ibéricos 3-2, siendo el mayor logro para la roja en su historia, en Barcelona 92.

Y bueno, tenemos a fuerza qué guardar las proporciones. México logró también la medalla áurea en Londres 2012, una hazaña sin precedentes destinada a hacernos soñar con cosas grandes; triste realidad. No ha pasado el salto de calidad, ni siquiera nos hemos acercado a ello.

Entonces la pregunta obligada es: ¿por qué España sí y México no? Respuesta no hay una sola, pero veamos: España es bueno por tener una fuerte cultura futbolera, formación desde niños y el estilo trabajado desde hace décadas.

Existen muchísimas canteras y escuelas. Equipos como Barcelona, Real Madrid, Athletic, Valencia, Real Sociedad, Sevilla y muchos más tienen fuerzas básicas muy fuertes. En cuanto al estilo, su futbol es técnica y toque. Desde inferiores trabajan el control, el pase corto, la inteligencia táctica y la posesión, siendo esta la diferencia entre tantas potencias europeas que privilegian la fortaleza física y el toque a profundidad.

Pero, ¡momento! Parece que al analizar a España encontramos reales coincidencias en la manera de trabajar en México y, por supuesto, en el estilo de juego. Ahora las diferencias: España esperó 15 años para logra la Eurocopa, luego el Mundial Sudáfrica 2010 y de nuevo la Euro 2012.

Nuestra selección ha peregrinado 14 desde la medalla de oro y no se le ve para cuándo deje de ser animadora de los eventos importantes para convertirse en protagonista. Los expertos opinan que la razón se fundamenta en una simple característica: la falta de calidad.

Parece absurdo en un país de 130 millones de personas el no tener a 11 que jueguen bien, pero el técnico hace lo que puede con lo que tiene. No hay más.

España tuvo a Josep Guardiola, Kiko Narváez y Andoni Zubizarreta para conseguir su máximo triunfo en ese 1992. México tuvo a José de Jesús Corona, Gio, Marco Fabián y a Oribe Peralta para lograr su hazaña en 2012.

Sin embargo, pequeña diferencia: España es una potencia y es favorita para ganar el Mundial y los mexicanos... pues tienen salud.