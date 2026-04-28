PSG vence 5-4 al Bayern Múnich en una Semifinal de locura en la Champions League

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Fútbol Internacional
/ 28 abril 2026
    PSG vence 5-4 al Bayern Múnich en una Semifinal de locura en la Champions League
    Khvicha Kvaratskhelia y Michael Olise fueron protagonistas ofensivos en una Semifinal de alto voltaje, al aparecer en el marcador durante el triunfo 5-4 del PSG sobre Bayern Múnich en la Ida de Champions League. FOTOS: AP

El Paris Saint-Germain ganó a los bávaros en la Ida, en un partido de nueve goles que dejó abierta la eliminatoria rumbo a la Vuelta en el Allianz Arena

El Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich firmaron una de las Semifinales más atractivas en la historia reciente de la Champions League, luego de que el conjunto francés se impuso 5-4 en la Ida disputada en el Parque de los Príncipes, en un duelo de ritmo frenético, volteretas, goles, polémica arbitral y una eliminatoria que quedó completamente viva rumbo a la Vuelta.

El equipo bávaro golpeó primero al minuto 17, cuando Harry Kane convirtió un penalti provocado por Luis Díaz, después de una falta de Willian Pacho dentro del área.

Sin embargo, el PSG reaccionó con personalidad y empató al 24’ por conducto de Khvicha Kvaratskhelia, quien definió desde el costado izquierdo del área tras asistencia de Désiré Doué.

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La remontada parisina llegó al 33’, cuando João Neves apareció con un remate de cabeza tras centro de Ousmane Dembélé en tiro de esquina.

Bayern respondió al 41’ con Michael Olise, quien igualó el marcador 2-2, pero antes del descanso apareció una de las jugadas más discutidas del partido: una mano de Alphonso Davies revisada por el VAR que terminó en penalti para el PSG. Dembélé lo cobró al 45+5’ y mandó a los locales al vestidor con ventaja de 3-2.

El segundo tiempo elevó todavía más el espectáculo. Kvaratskhelia firmó su doblete al 56’ para el 4-2 y apenas dos minutos después Dembélé volvió a castigar al Bayern con el 5-2 tras un contragolpe comandado por Doué. Parecía que el PSG podía encaminar la serie, pero el gigante alemán nunca se rindió.

Dayot Upamecano descontó al 65’ con un remate de cabeza tras servicio de Joshua Kimmich, y Luis Díaz marcó el 5-4 al 68’ tras pase profundo de Harry Kane, tanto que subió al marcador después de revisión del VAR.

Con ese cierre, Bayern convirtió una goleada parcial en una diferencia mínima y dejó la eliminatoria abierta para Múnich.

El 5-4 coloca este PSG vs Bayern Múnich entre los partidos más goleadores y dramáticos en una Semifinal de Champions League. Incluso, reportes internacionales destacaron que la primera mitad, con cinco goles, ya había marcado un registro especial dentro de una Semifinal del torneo, antes de que el complemento convirtiera el partido en una noche de nueve anotaciones.

La Vuelta se jugará el miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena, a la 1:00 de la tarde. PSG llegará con ventaja mínima, pero Bayern Múnich tendrá la localía y el impulso de haber sobrevivido a una noche que pudo ser catastrófica. La eliminatoria queda servida como una de las más explosivas de la Champions League, con boleto a la Final todavía en disputa.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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