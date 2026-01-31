¿Estás lista? Bodytraining celebrará el amor y la amistad con su Masterclass Experience en Saltillo

Body Training confirmó que este año volverá a realizarse la Bodytraining Experience, una masterclass de entrenamiento funcional pensada para mujeres y enfocada en celebrar el amor y la amistad, valores que forman parte central del proyecto. Tras la buena respuesta obtenida en ediciones anteriores, las organizadoras decidieron dar continuidad a esta masterclass que combina actividad física, convivencia y un enfoque integral del bienestar. La experiencia está pensada como un espacio donde las participantes no solo entrenan, sino que también fortalecen la conexión entre cuerpo, mente y emociones. TE PUEDE INTERESAR: Valkirias Lingerie inicia nueva etapa y confirma participación en la LIFFEN 2026 La Bodytraining Experience se ha distinguido por reunir a mujeres de distintas edades en sesiones grupales al aire libre, donde el ejercicio funcional se mezcla con dinámicas de motivación y trabajo en equipo. Bajo el lema de celebrar el amor propio y la amistad, el evento busca reforzar la idea de que el entrenamiento también puede ser un punto de encuentro y apoyo entre mujeres.

De acuerdo con Bodytraining, la masterclass incluye acceso al entrenamiento, la clase completa guiada por su equipo y un snack al finalizar la sesión, manteniendo el formato que ha caracterizado al evento desde su creación. Además, se continuará apostando por sedes abiertas que permitan una experiencia distinta a la de un gimnasio tradicional. Aunque en los próximos días se darán a conocer más detalles sobre fecha, horario y sede de la edición de este año, las organizadoras adelantaron que el objetivo se mantiene firme: seguir creando espacios seguros y motivadores donde las mujeres puedan trabajar su condición física mientras forman parte de una comunidad activa y solidaria. Las interesadas en participar o recibir información pueden mantenerse atentas a las redes sociales de Bodytraining, donde se publicarán las actualizaciones oficiales del evento y el proceso de registro.

