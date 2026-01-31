¿Estás lista? Bodytraining celebrará el amor y la amistad con su Masterclass Experience en Saltillo
La masterclass de entrenamiento funcional para mujeres, tiene como eje la celebración del amor propio, la amistad y la convivencia, combinando actividad física y bienestar integral
Body Training confirmó que este año volverá a realizarse la Bodytraining Experience, una masterclass de entrenamiento funcional pensada para mujeres y enfocada en celebrar el amor y la amistad, valores que forman parte central del proyecto.
Tras la buena respuesta obtenida en ediciones anteriores, las organizadoras decidieron dar continuidad a esta masterclass que combina actividad física, convivencia y un enfoque integral del bienestar. La experiencia está pensada como un espacio donde las participantes no solo entrenan, sino que también fortalecen la conexión entre cuerpo, mente y emociones.
La Bodytraining Experience se ha distinguido por reunir a mujeres de distintas edades en sesiones grupales al aire libre, donde el ejercicio funcional se mezcla con dinámicas de motivación y trabajo en equipo. Bajo el lema de celebrar el amor propio y la amistad, el evento busca reforzar la idea de que el entrenamiento también puede ser un punto de encuentro y apoyo entre mujeres.
De acuerdo con Bodytraining, la masterclass incluye acceso al entrenamiento, la clase completa guiada por su equipo y un snack al finalizar la sesión, manteniendo el formato que ha caracterizado al evento desde su creación. Además, se continuará apostando por sedes abiertas que permitan una experiencia distinta a la de un gimnasio tradicional.
Aunque en los próximos días se darán a conocer más detalles sobre fecha, horario y sede de la edición de este año, las organizadoras adelantaron que el objetivo se mantiene firme: seguir creando espacios seguros y motivadores donde las mujeres puedan trabajar su condición física mientras forman parte de una comunidad activa y solidaria.
Las interesadas en participar o recibir información pueden mantenerse atentas a las redes sociales de Bodytraining, donde se publicarán las actualizaciones oficiales del evento y el proceso de registro.
Con esta nueva edición, Bodytraining reafirma su compromiso de seguir promoviendo el bienestar integral y el acompañamiento entre mujeres en Saltillo, consolidando a la Bodytraining Experience como una cita anual dentro de su proyecto.
TODO LO QUE DEBES SABER DEL EVENTO
¿Dónde se realizará?
Parque Centro, en el Área de Pádel, en Saltillo. El evento se desarrolla en un espacio abierto que permite una experiencia distinta al entrenamiento tradicional.
Registro e informes
Las interesadas pueden registrarse y solicitar información a través del número: 844 588 9040
También pueden mantenerse al tanto de las novedades mediante las redes sociales oficiales de Bodytraining.
¿Qué incluye la experiencia?
Acceso al evento
Clase guiada por el equipo de Bodytraining
Espacio de convivencia al finalizar la sesión
¿A quién va dirigido?
A mujeres de todas las edades que deseen entrenar, convivir y celebrar el amor propio y la amistad en un entorno seguro y motivador.