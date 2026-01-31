¿Estás lista? Bodytraining celebrará el amor y la amistad con su Masterclass Experience en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 31 enero 2026
    ¿Estás lista? Bodytraining celebrará el amor y la amistad con su Masterclass Experience en Saltillo
    Bodytraining invita a las interesadas a mantenerse atentas a sus redes sociales para conocer los detalles de la nueva edición. FOTO: CORTESÍA

La masterclass de entrenamiento funcional para mujeres, tiene como eje la celebración del amor propio, la amistad y la convivencia, combinando actividad física y bienestar integral

Body Training confirmó que este año volverá a realizarse la Bodytraining Experience, una masterclass de entrenamiento funcional pensada para mujeres y enfocada en celebrar el amor y la amistad, valores que forman parte central del proyecto.

Tras la buena respuesta obtenida en ediciones anteriores, las organizadoras decidieron dar continuidad a esta masterclass que combina actividad física, convivencia y un enfoque integral del bienestar. La experiencia está pensada como un espacio donde las participantes no solo entrenan, sino que también fortalecen la conexión entre cuerpo, mente y emociones.

TE PUEDE INTERESAR: Valkirias Lingerie inicia nueva etapa y confirma participación en la LIFFEN 2026

La Bodytraining Experience se ha distinguido por reunir a mujeres de distintas edades en sesiones grupales al aire libre, donde el ejercicio funcional se mezcla con dinámicas de motivación y trabajo en equipo. Bajo el lema de celebrar el amor propio y la amistad, el evento busca reforzar la idea de que el entrenamiento también puede ser un punto de encuentro y apoyo entre mujeres.

Instagram

De acuerdo con Bodytraining, la masterclass incluye acceso al entrenamiento, la clase completa guiada por su equipo y un snack al finalizar la sesión, manteniendo el formato que ha caracterizado al evento desde su creación. Además, se continuará apostando por sedes abiertas que permitan una experiencia distinta a la de un gimnasio tradicional.

Aunque en los próximos días se darán a conocer más detalles sobre fecha, horario y sede de la edición de este año, las organizadoras adelantaron que el objetivo se mantiene firme: seguir creando espacios seguros y motivadores donde las mujeres puedan trabajar su condición física mientras forman parte de una comunidad activa y solidaria.

Las interesadas en participar o recibir información pueden mantenerse atentas a las redes sociales de Bodytraining, donde se publicarán las actualizaciones oficiales del evento y el proceso de registro.

Instagram

Con esta nueva edición, Bodytraining reafirma su compromiso de seguir promoviendo el bienestar integral y el acompañamiento entre mujeres en Saltillo, consolidando a la Bodytraining Experience como una cita anual dentro de su proyecto.

TODO LO QUE DEBES SABER DEL EVENTO

¿Dónde se realizará?

Parque Centro, en el Área de Pádel, en Saltillo. El evento se desarrolla en un espacio abierto que permite una experiencia distinta al entrenamiento tradicional.

Registro e informes

Las interesadas pueden registrarse y solicitar información a través del número: 844 588 9040

También pueden mantenerse al tanto de las novedades mediante las redes sociales oficiales de Bodytraining.

¿Qué incluye la experiencia?

Acceso al evento

Clase guiada por el equipo de Bodytraining

Espacio de convivencia al finalizar la sesión

¿A quién va dirigido?

A mujeres de todas las edades que deseen entrenar, convivir y celebrar el amor propio y la amistad en un entorno seguro y motivador.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Deportes

Localizaciones


Saltillo

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Pese a que la Ley lo obliga, actualmente no se aplica en Coahuila el examen práctico de manejo.

Coahuila, sin examen práctico de manejo y el teórico ‘regalado’: más de 8 mil lo reprueban
Usuarios de las instituciones bancarias Santander y Scotiabank reportaron en redes sociales el fallo en sus aplicaciones móviles bancarias.

En viernes de quincena y puente, apps bancarias de Santander y Scotiabank fallan
Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años

Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años
Banco de México crea nuevo billete de 100 pesos, en conmemoración de un centenario desde su fundación.

Banco de México crea nuevo billete conmemorativo de $100 pesos: Descubre sus elementos (FOTOS)
Manolo Jiménez Salinas informó sobre el avance del proceso jurídico y financiero de AHMSA.

Reactivación de AHMSA requerirá estructura financiera sólida: Manolo Jiménez
La Profeco hizo un estudio de calidad sobre diferentes marcas de yogur.

Lala, Alpura o Yoplait... Profeco revela cuál es el yogur más saludable, ideal para el desayuno
Muerte súbita

Muerte súbita
La Federación cuenta con una bolsa de mil 700 millones de pesos para iniciar los trabajos de la rectificación de las curvas en Los Chorros.

Carretera Interserrana y obras en Los Chorros mejorarán movilidad en la carretera 57