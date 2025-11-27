Exhibirán lista de periodistas deportivos ligados a la 4T

Una nueva controversia sacudió al deporte mexicano este miércoles en redes sociales, luego de que el comunicador Juan Pablo Fernández publicara en X (antes Twitter) un mensaje donde asegura que pronto dará a conocer una lista de “pseudo comentaristas deportivos” que presuntamente cobran de la Cuarta Transformación (4T).

Esta declaración que causó amplio revuelo digital por el impacto que podría tener en la credibilidad de comunicadores del medio.

En su publicación, compartida el 26 de noviembre a las 20:50 horas, Fernández escribió: “me van a pasar pronto una lista de pseudo comentaristas deportivos que cobran en la 4T, vía Epigmenio Ibarra. Me dará mucho gusto exhibir a esos mercenarios, sinvergüenzas y chayotubers”.

El mensaje superó rápidamente las 195 mil visualizaciones y desató un intenso intercambio de opiniones entre usuarios, quienes pidieron pruebas, nombres y detalles sobre las presuntas relaciones económicas entre comentaristas y el gobierno en turno.