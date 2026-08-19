Isaac del Toro vuela en Alemania: gana el prólogo y toma el liderato

Isaac del Toro lanzó un aviso desde el primer día de la Vuelta a Alemania 2026. El ciclista mexicano ganó este miércoles el prólogo de 2.6 kilómetros disputado en Bad Orb y se enfundó el maillot de líder, confirmándose entre las grandes figuras del pelotón internacional. El corredor del UAE Team Emirates-XRG detuvo el cronómetro en 3 minutos y 8.48 segundos, tras completar un trazado corto, técnico y con 45 metros de desnivel.

Del Toro promedió 49.66 kilómetros por hora y aprovechó el sector ascendente para marcar diferencias antes de sostener su velocidad en el descenso y lanzar el sprint definitivo rumbo a la meta. Paul Magnier, del Soudal Quick-Step y ganador de la Clásica de Hamburgo, parecía tener asegurado el triunfo con un registro de 3:10. Sin embargo, el bajacaliforniano, penúltimo en tomar la salida, rebajó su tiempo para superarlo por 1.73 segundos, margen que la clasificación oficial redondeó a dos. El belga Laurenz Rex terminó tercero, a cinco segundos. Con este resultado, Isaac del Toro se convirtió en el primer mexicano que lidera la Vuelta a Alemania.

Además, llegó a 10 victorias en 2026 y a 31 como profesional, cifras que fortalecen su candidatura al título general después de subir al podio del Tour de Francia y conquistar este año el UAE Tour, la Tirreno-Adriático y el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. El triunfo confirmó la versatilidad del campeón nacional contrarreloj: Del Toro no necesitó una gran montaña para imponer condiciones y respondió en un esfuerzo explosivo de apenas tres minutos. António Morgado completó la actuación del UAE Team Emirates-XRG al ubicarse séptimo, a siete segundos de su compañero. La defensa del liderato comenzará este jueves en la primera etapa en línea, una ruta quebrada de 215.3 kilómetros entre Bad Orb y Schwäbisch Hall. Del Toro deberá controlar los ataques y las bonificaciones con dos segundos de margen sobre Magnier, en una Vuelta a Alemania que concluirá el domingo 23 de agosto. La general todavía sigue en juego.