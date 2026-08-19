Isaac del Toro vuela en Alemania: gana el prólogo y toma el liderato

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    Isaac del Toro vuela en Alemania: gana el prólogo y toma el liderato
    Isaac del Toro confirmó su gran momento al detener el cronómetro en 3:08.48 durante el recorrido disputado en Bad Orb. FOTO: ESPECIAL

El bajacaliforniano firmó su décima victoria de 2026 con un explosivo recorrido de 2.6 kilómetros y ahora defenderá una ventaja mínima

Isaac del Toro lanzó un aviso desde el primer día de la Vuelta a Alemania 2026.

El ciclista mexicano ganó este miércoles el prólogo de 2.6 kilómetros disputado en Bad Orb y se enfundó el maillot de líder, confirmándose entre las grandes figuras del pelotón internacional.

El corredor del UAE Team Emirates-XRG detuvo el cronómetro en 3 minutos y 8.48 segundos, tras completar un trazado corto, técnico y con 45 metros de desnivel.

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Del Toro promedió 49.66 kilómetros por hora y aprovechó el sector ascendente para marcar diferencias antes de sostener su velocidad en el descenso y lanzar el sprint definitivo rumbo a la meta.

Paul Magnier, del Soudal Quick-Step y ganador de la Clásica de Hamburgo, parecía tener asegurado el triunfo con un registro de 3:10.

Sin embargo, el bajacaliforniano, penúltimo en tomar la salida, rebajó su tiempo para superarlo por 1.73 segundos, margen que la clasificación oficial redondeó a dos. El belga Laurenz Rex terminó tercero, a cinco segundos.

Con este resultado, Isaac del Toro se convirtió en el primer mexicano que lidera la Vuelta a Alemania.

Además, llegó a 10 victorias en 2026 y a 31 como profesional, cifras que fortalecen su candidatura al título general después de subir al podio del Tour de Francia y conquistar este año el UAE Tour, la Tirreno-Adriático y el Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

El triunfo confirmó la versatilidad del campeón nacional contrarreloj: Del Toro no necesitó una gran montaña para imponer condiciones y respondió en un esfuerzo explosivo de apenas tres minutos.

António Morgado completó la actuación del UAE Team Emirates-XRG al ubicarse séptimo, a siete segundos de su compañero.

La defensa del liderato comenzará este jueves en la primera etapa en línea, una ruta quebrada de 215.3 kilómetros entre Bad Orb y Schwäbisch Hall.

Del Toro deberá controlar los ataques y las bonificaciones con dos segundos de margen sobre Magnier, en una Vuelta a Alemania que concluirá el domingo 23 de agosto. La general todavía sigue en juego.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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