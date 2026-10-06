FIFA bajo la lupa: revelan que el arquero de RD Congo no estaba habilitado para jugar el Mundial

El Mundial 2026 terminó hace casi tres meses, pero una nueva controversia amenaza con reabrir uno de los episodios más importantes del torneo. Documentos internos de FIFA, revisados por The New York Times y Le Monde, apuntan a que el organismo conocía que el arquero Lionel Mpasi no había completado el procedimiento necesario para representar internacionalmente a la República Democrática del Congo y, aun así, permitió que continuara jugando. El caso adquiere especial relevancia porque Mpasi no solamente participó en varios partidos de la eliminatoria africana: jugó el repechaje contra Nigeria que permitió a RD Congo seguir con vida rumbo al Mundial, posteriormente disputó el repechaje intercontinental y finalmente apareció en los cuatro encuentros de su selección en la Copa del Mundo, incluido el duelo de eliminación directa frente a Inglaterra. Lionel Mpasi nació en Francia y representó a ese país en categorías juveniles, por lo que necesitaba completar ante FIFA el procedimiento para cambiar su afiliación internacional y poder defender oficialmente a RD Congo. De acuerdo con los documentos citados por Le Monde, la Federación Congoleña de Futbol (Fecofa) inició el trámite en 2021, pero el proceso nunca quedó concluido. Mpasi debutó con la selección congoleña en 2022 y posteriormente disputó varios partidos de clasificación rumbo al Mundial.

El problema no era menor. Los propios abogados de FIFA habrían concluido posteriormente que Mpasi no contaba con la autorización necesaria para jugar con RD Congo, lo que abría la puerta a sanciones deportivas contra la selección. La situación resulta todavía más delicada porque Nigeria ya había cuestionado la elegibilidad de jugadores de RD Congo después del repechaje africano disputado en noviembre de 2025. Aquel encuentro terminó 1-1 después de 120 minutos y RD Congo se impuso 4-3 en la tanda de penales. Mpasi disputó todo el partido y fue parte del equipo que consiguió el boleto al repechaje intercontinental. Nigeria presentó una reclamación ante FIFA después de quedar eliminada. Sin embargo, el organismo terminó declarando el recurso inadmisible por cuestiones de procedimiento y plazo, una decisión que posteriormente quedó firme al no existir una apelación válida. Lo que ahora genera la controversia es que, según los documentos revelados, los abogados de FIFA analizaron posteriormente el caso de Mpasi y determinaron que el arquero no había completado correctamente el cambio de afiliación. FIFA ANALIZÓ DISTINTOS ESCENARIOS Los documentos internos muestran que el organismo internacional contempló diferentes alternativas para afrontar el problema. Entre ellas aparecía la posibilidad de sancionar a RD Congo con una derrota por marcador administrativo, imponer una multa o incluso modificar el camino del repechaje. El propio código disciplinario de FIFA establece que cuando un futbolista es declarado inelegible después de una reclamación, la selección involucrada puede recibir una derrota por forfait y una multa, además de otras medidas disciplinarias dependiendo de las circunstancias. El escenario podía ser todavía más grave. Si los partidos de clasificación en los que participó Mpasi hubieran sido sancionados, el camino de RD Congo hacia el Mundial podía haber cambiado por completo, con consecuencias incluso para otras selecciones africanas. Según los documentos citados por Le Monde, uno de los escenarios analizados contemplaba que una sanción sobre determinados encuentros pudiera beneficiar a Burkina Faso dentro de la ruta africana hacia la Copa del Mundo. EL ARQUERO TERMINÓ JUGANDO EL MUNDIAL Pese a todo ello, Mpasi disputó los cuatro partidos de RD Congo en el Mundial 2026. El guardameta apareció en el empate 1-1 frente a Portugal y posteriormente fue titular en el partido de eliminación directa ante Inglaterra, que terminó con triunfo inglés por 2-1. Su actuación frente a Inglaterra incluso fue destacada, lo que hace todavía más llamativa la revelación de que su situación administrativa ya había sido objeto de análisis dentro de FIFA antes del torneo. Para entonces, el problema ya no se limitaba a una cuestión de papeles. La participación de Mpasi había influido directamente en el recorrido competitivo de RD Congo, desde las eliminatorias hasta su presencia en la Copa del Mundo. Ante la publicación de los reportes, FIFA rechazó las versiones que sugieren una intervención de su presidente, Gianni Infantino, en el tratamiento del expediente. El organismo sostiene que sus órganos disciplinarios son independientes y que la reclamación presentada por Nigeria fue declarada inadmisible. FIFA también niega que el presidente haya intervenido en los procedimientos relacionados con el caso. Sin embargo, la explicación no ha cerrado la controversia. La pregunta central ya no es solamente por qué Nigeria perdió su reclamación, sino qué ocurrió dentro de FIFA después de que sus propios especialistas detectaron el problema con la elegibilidad de Mpasi. ¿PUEDE CAMBIAR ALGO DESPUÉS DEL MUNDIAL? Por ahora, no existe una decisión que modifique los resultados del Mundial 2026 ni que quite a RD Congo su participación en el torneo. Lo que existe es una investigación periodística sustentada en documentos internos que vuelve a poner bajo la lupa los procedimientos disciplinarios y la aplicación de los reglamentos de FIFA. El caso también abre interrogantes sobre la consistencia con la que FIFA aplica sus reglas de elegibilidad. La organización deberá explicar por qué, si efectivamente sus abogados determinaron que Mpasi no había completado el cambio de afiliación, no se produjo una sanción deportiva que pudiera alterar los resultados de los partidos en los que participó.

Por ahora, la polémica apenas comienza. La participación de un jugador cuya elegibilidad estaba en duda, el reclamo de Nigeria y el conocimiento previo del problema por parte de FIFA convierten el expediente de Lionel Mpasi en uno de los asuntos administrativos más delicados que han surgido después del Mundial 2026.

De acuerdo con los documentos citados por Le Monde, la Federación Congoleña de Futbol (Fecofa) inició el trámite en 2021, pero el proceso nunca quedó concluido. Mpasi debutó con la selección congoleña en 2022 y posteriormente disputó varios partidos de clasificación rumbo al Mundial. El problema no era menor. Los propios abogados de FIFA habrían concluido posteriormente que Mpasi no contaba con la autorización necesaria para jugar con RD Congo, lo que abría la puerta a sanciones deportivas contra la selección. La situación resulta todavía más delicada porque Nigeria ya había cuestionado la elegibilidad de jugadores de RD Congo después del repechaje africano disputado en noviembre de 2025. Aquel encuentro terminó 1-1 después de 120 minutos y RD Congo se impuso 4-3 en la tanda de penales. Mpasi disputó todo el partido y fue parte del equipo que consiguió el boleto al repechaje intercontinental. Nigeria presentó una reclamación ante FIFA después de quedar eliminada. Sin embargo, el organismo terminó declarando el recurso inadmisible por cuestiones de procedimiento y plazo, una decisión que posteriormente quedó firme al no existir una apelación válida. Lo que ahora genera la controversia es que, según los documentos revelados, los abogados de FIFA analizaron posteriormente el caso de Mpasi y determinaron que el arquero no había completado correctamente el cambio de afiliación. FIFA ANALIZÓ DISTINTOS ESCENARIOS Los documentos internos muestran que el organismo internacional contempló diferentes alternativas para afrontar el problema. Entre ellas aparecía la posibilidad de sancionar a RD Congo con una derrota por marcador administrativo, imponer una multa o incluso modificar el camino del repechaje. El propio código disciplinario de FIFA establece que cuando un futbolista es declarado inelegible después de una reclamación, la selección involucrada puede recibir una derrota por forfait y una multa, además de otras medidas disciplinarias dependiendo de las circunstancias. El escenario podía ser todavía más grave. Si los partidos de clasificación en los que participó Mpasi hubieran sido sancionados, el camino de RD Congo hacia el Mundial podía haber cambiado por completo, con consecuencias incluso para otras selecciones africanas. Según los documentos citados por Le Monde, uno de los escenarios analizados contemplaba que una sanción sobre determinados encuentros pudiera beneficiar a Burkina Faso dentro de la ruta africana hacia la Copa del Mundo. EL ARQUERO TERMINÓ JUGANDO EL MUNDIAL Pese a todo ello, Mpasi disputó los cuatro partidos de RD Congo en el Mundial 2026. El guardameta apareció en el empate 1-1 frente a Portugal y posteriormente fue titular en el partido de eliminación directa ante Inglaterra, que terminó con triunfo inglés por 2-1. Su actuación frente a Inglaterra incluso fue destacada, lo que hace todavía más llamativa la revelación de que su situación administrativa ya había sido objeto de análisis dentro de FIFA antes del torneo. Para entonces, el problema ya no se limitaba a una cuestión de papeles. La participación de Mpasi había influido directamente en el recorrido competitivo de RD Congo, desde las eliminatorias hasta su presencia en la Copa del Mundo. Ante la publicación de los reportes, FIFA rechazó las versiones que sugieren una intervención de su presidente, Gianni Infantino, en el tratamiento del expediente. El organismo sostiene que sus órganos disciplinarios son independientes y que la reclamación presentada por Nigeria fue declarada inadmisible. FIFA también niega que el presidente haya intervenido en los procedimientos relacionados con el caso. Sin embargo, la explicación no ha cerrado la controversia. La pregunta central ya no es solamente por qué Nigeria perdió su reclamación, sino qué ocurrió dentro de FIFA después de que sus propios especialistas detectaron el problema con la elegibilidad de Mpasi. ¿PUEDE CAMBIAR ALGO DESPUÉS DEL MUNDIAL? Por ahora, no existe una decisión que modifique los resultados del Mundial 2026 ni que quite a RD Congo su participación en el torneo. Lo que existe es una investigación periodística sustentada en documentos internos que vuelve a poner bajo la lupa los procedimientos disciplinarios y la aplicación de los reglamentos de FIFA. El caso también abre interrogantes sobre la consistencia con la que FIFA aplica sus reglas de elegibilidad. La organización deberá explicar por qué, si efectivamente sus abogados determinaron que Mpasi no había completado el cambio de afiliación, no se produjo una sanción deportiva que pudiera alterar los resultados de los partidos en los que participó. Por ahora, la polémica apenas comienza. La participación de un jugador cuya elegibilidad estaba en duda, el reclamo de Nigeria y el conocimiento previo del problema por parte de FIFA convierten el expediente de Lionel Mpasi en uno de los asuntos administrativos más delicados que han surgido después del Mundial 2026.