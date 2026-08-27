FIFA consiente a Argentina; jugadores podrán cumplir sanciones en partidos amistosos

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    FIFA consiente a Argentina; jugadores podrán cumplir sanciones en partidos amistosos
    Aunque las penas originales no fueron reducidas, la albiceleste recibió las facilidades de parte de la FIFA. FOTO: ARCHIVO
Pascual Escandón
por Pascual Escandón

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La FIFA aceptó la solicitud de la AFA para que Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada cumplan sus suspensiones también en partidos amistosos de clase A

La Selección Argentina recibió una importante noticia tras las sanciones impuestas por la FIFA a varios de sus integrantes por los incidentes ocurridos después de la final del Mundial 2026 ante España. El organismo internacional autorizó que las suspensiones de Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada puedan cumplirse en partidos amistosos, además de encuentros oficiales.

La decisión representa un alivio para la Albiceleste, ya que permitirá que los futbolistas comiencen a descontar sus castigos durante los próximos compromisos de preparación. La medida no reduce el número de partidos de suspensión: Paredes mantiene una pena de 10 encuentros, Molina de siete y Almada de uno.

Las sanciones fueron impuestas después de la bronca que se produjo al finalizar la final del Mundial, en la que España derrotó 1-0 a Argentina. Paredes recibió el castigo más severo por su participación en los enfrentamientos con jugadores españoles, mientras que Molina fue sancionado por golpear a Rodri y Almada por su participación en el altercado con Gavi.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-internacional/uefa-alista-denuncia-penal-contra-infantino-por-fallido-negocio-del-mundial-FA23106740

La AFA había solicitado formalmente a la FIFA que las penas pudieran contabilizarse en amistosos y, al mismo tiempo, busca reducir las suspensiones de Paredes y Molina. El asesor jurídico de la federación argentina, Andrés Paton Urich, calificó previamente las sanciones como exageradas y adelantó que la asociación buscaría que fueran modificadas.

Con la autorización de FIFA, Argentina podrá aprovechar la próxima fecha internacional para comenzar a descontar los castigos. La selección tiene previsto disputar tres o cuatro partidos amistosos entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, por lo que Paredes y Molina podrían cumplir una parte importante de sus respectivas sanciones antes de regresar a los encuentros oficiales.

LA AFA SEGUIRÁ IMPUGNANDO

Además de las suspensiones individuales, la FIFA impuso a la Asociación del Fútbol Argentino una multa de 321 mil dólares por diferentes infracciones cometidas durante el Mundial. Entre ellas se encuentran conductas antideportivas, comportamientos discriminatorios de aficionados y la exhibición de una pancarta con contenido político relacionada con las Islas Malvinas.

La AFA también deberá disputar sus próximos partidos como local con una restricción del 50 por ciento del aforo. FIFA determinó además que 100 mil dólares de la multa deberán destinarse a un plan para combatir la discriminación.

Por ahora, Argentina obtiene una primera concesión de FIFA, pero la batalla de la AFA continúa. La federación todavía pretende reducir las sanciones de sus futbolistas y las consecuencias administrativas derivadas de los incidentes que empañaron el final de la Copa del Mundo.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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