FIFA consiente a Argentina; jugadores podrán cumplir sanciones en partidos amistosos

La Selección Argentina recibió una importante noticia tras las sanciones impuestas por la FIFA a varios de sus integrantes por los incidentes ocurridos después de la final del Mundial 2026 ante España. El organismo internacional autorizó que las suspensiones de Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada puedan cumplirse en partidos amistosos, además de encuentros oficiales.

La decisión representa un alivio para la Albiceleste, ya que permitirá que los futbolistas comiencen a descontar sus castigos durante los próximos compromisos de preparación. La medida no reduce el número de partidos de suspensión: Paredes mantiene una pena de 10 encuentros, Molina de siete y Almada de uno.

Las sanciones fueron impuestas después de la bronca que se produjo al finalizar la final del Mundial, en la que España derrotó 1-0 a Argentina. Paredes recibió el castigo más severo por su participación en los enfrentamientos con jugadores españoles, mientras que Molina fue sancionado por golpear a Rodri y Almada por su participación en el altercado con Gavi.