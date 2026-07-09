FIFA suspende dos partidos al inglés Quansah y desata una ola de críticas; ¿otra ayuda a Argentina?

El zaguero vio la tarjeta roja directa el pasado 5 de julio , cuando realizó una fuerte entrada sobre Jesús Gallardo al minuto 54 del triunfo 3-2 de Inglaterra . Después de revisar la acción en el VAR, el árbitro determinó que existía juego brusco grave.

La FIFA volvió a quedar en el centro de la polémica durante el Mundial 2026 tras confirmar una suspensión de dos partidos para el defensor inglés Jarell Quansah , sancionado luego de ser expulsado en el encuentro de octavos de final frente a México.

Con base en el Artículo 14 del Código Disciplinario de la FIFA, el Comité Disciplinario decidió añadir un partido adicional a la suspensión automática por expulsión, por lo que Quansah no podrá disputar el duelo de cuartos de final contra Noruega ni una eventual semifinal, en caso de que Inglaterra avance.

La resolución generó una intensa discusión entre aficionados y analistas, quienes señalaron una aparente inconsistencia en los criterios disciplinarios aplicados durante el torneo. En redes sociales se viralizaron mensajes cuestionando la decisión y se convirtieron en tendencia etiquetas como #FIFACorrupta y #MessiGiftedCup.

Las críticas crecieron al compararse el caso con el del delantero estadounidense Folarin Balogun, quien también había sido expulsado por juego brusco grave y posteriormente quedó habilitado tras prosperar una apelación. Asimismo, la FIFA rechazó los recursos presentados por Francia por la amonestación de Michael Olise y por Inglaterra para reducir el castigo impuesto a Quansah.

Más allá de la controversia, la sanción representa un problema deportivo para el seleccionador Thomas Tuchel, que afrontará el compromiso frente a Noruega con una defensa disminuida.

El estratega ya había perdido por lesión al lateral Reece James, mientras que Tino Livramento tampoco pudo integrar la convocatoria debido a problemas físicos. A ello se suma la ausencia de Trent Alexander-Arnold, quien no fue considerado por decisión técnica, una determinación que ha sido ampliamente cuestionada por la prensa inglesa.

Si Inglaterra supera a Noruega y Argentina hace lo propio frente a Suiza, ambas selecciones podrían enfrentarse en las semifinales del certamen. Esa posibilidad ha alimentado numerosas especulaciones entre aficionados, aunque no existe evidencia pública que demuestre que las decisiones disciplinarias de la FIFA hayan sido tomadas para favorecer a alguna selección.

El Artículo 14 del Código Disciplinario contempla que una expulsión por juego brusco grave pueda ser castigada con más de un partido de suspensión, dependiendo de la valoración del Comité Disciplinario. Sin embargo, la interpretación de ese reglamento y la falta de criterios públicos más específicos han abierto un intenso debate sobre la consistencia en la aplicación de las sanciones.

Mientras la polémica continúa, Inglaterra deberá encontrar soluciones para contener a la Noruega de Erling Haaland sin uno de sus defensores titulares, en un partido que ahora llega rodeado de presión tanto dentro como fuera de la cancha.