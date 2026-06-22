Katia Itzel García, árbitra mexicana, hará historia en el Mundial 2026 al dirigir el Túnez vs Países Bajos

La árbitra mexicana Katia Itzel García hará historia dentro del futbol internacional luego de que la Comisión de Árbitros de la FIFA, encabezada por Pierluigi Collina, la designara como árbitra central del encuentro entre Túnez y Países Bajos, correspondiente a la tercera jornada del Grupo F del Mundial 2026.

El partido se disputará el próximo jueves 25 de junio en Kansas City y marcará el debut de la capitalina como juez principal en una Copa del Mundo varonil, después de haber participado previamente como cuarta árbitra en tres encuentros de la justa mundialista.