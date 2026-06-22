Katia Itzel García, árbitra mexicana, hará historia en el Mundial 2026 al dirigir el Túnez vs Países Bajos
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La silbante será apenas la tercera mujer en desempeñarse como árbitra principal en una Copa del Mundo varonil y contará con presencia mexicana en su equipo arbitral
La árbitra mexicana Katia Itzel García hará historia dentro del futbol internacional luego de que la Comisión de Árbitros de la FIFA, encabezada por Pierluigi Collina, la designara como árbitra central del encuentro entre Túnez y Países Bajos, correspondiente a la tercera jornada del Grupo F del Mundial 2026.
El partido se disputará el próximo jueves 25 de junio en Kansas City y marcará el debut de la capitalina como juez principal en una Copa del Mundo varonil, después de haber participado previamente como cuarta árbitra en tres encuentros de la justa mundialista.
Con esta designación, García se convertirá en la primera mexicana en dirigir un partido mundialista desde el centro del campo y en la tercera mujer en lograrlo en la historia del torneo masculino.
En su labor de este jueves Katia estará acompañada por la asistente mexicana Sandra Ramírez, mientras que el español José Enrique Naranjo fungirá como segundo asistente.
Katia Itzel García, árbitra internacional desde 2019, ha construido una trayectoria que incluye participaciones en la Copa Mundial Femenina de 2023 y la Liga MX, donde en 2024 se convirtió en la primera mujer en dos décadas en dirigir un encuentro del máximo circuito varonil mexicano.