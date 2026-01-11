49ers deja fuera al campeón y sigue con vida en los Playoffs de la NFL

Los 49ers de San Francisco dieron uno de los resultados más relevantes de la postemporada al vencer como visitantes a los Eagles de Filadelfia, campeones defensores, y avanzar a la ronda divisional de la NFL. El equipo de la Bahía llegó a Philadelphia con dudas por su historial reciente y por las múltiples lesiones acumuladas durante la temporada, pero logró imponer su plan de juego en un escenario que suele ser complicado para cualquier rival.

El duelo fue cerrado desde el inicio. Brock Purdy mostró control en la ofensiva, priorizando envíos cortos y evitando errores, mientras que el ataque terrestre fue el eje para sostener los avances. Christian McCaffrey tuvo un papel central, no solo por sus acarreos, sino también por su aporte como válvula de escape en situaciones de presión. Su constancia permitió que San Francisco manejara el ritmo del partido y mantuviera fuera del campo a la ofensiva local durante lapsos importantes.

La defensiva de los 49ers de San Francisco fue otro de los factores decisivos. El grupo logró limitar las opciones de Jalen Hurts, cerrando espacios en el juego por tierra y presionando de manera constante al mariscal de campo. Aunque Filadelfia encontró momentos para responder, nunca consiguió establecer una serie sostenida que cambiara el rumbo del encuentro.