49ers deja fuera al campeón y sigue con vida en los Playoffs de la NFL
La victoria los coloca en la ronda divisional, aunque deja la baja sensible de George Kittle por lesión
Los 49ers de San Francisco dieron uno de los resultados más relevantes de la postemporada al vencer como visitantes a los Eagles de Filadelfia, campeones defensores, y avanzar a la ronda divisional de la NFL. El equipo de la Bahía llegó a Philadelphia con dudas por su historial reciente y por las múltiples lesiones acumuladas durante la temporada, pero logró imponer su plan de juego en un escenario que suele ser complicado para cualquier rival.
El duelo fue cerrado desde el inicio. Brock Purdy mostró control en la ofensiva, priorizando envíos cortos y evitando errores, mientras que el ataque terrestre fue el eje para sostener los avances. Christian McCaffrey tuvo un papel central, no solo por sus acarreos, sino también por su aporte como válvula de escape en situaciones de presión. Su constancia permitió que San Francisco manejara el ritmo del partido y mantuviera fuera del campo a la ofensiva local durante lapsos importantes.
La defensiva de los 49ers de San Francisco fue otro de los factores decisivos. El grupo logró limitar las opciones de Jalen Hurts, cerrando espacios en el juego por tierra y presionando de manera constante al mariscal de campo. Aunque Filadelfia encontró momentos para responder, nunca consiguió establecer una serie sostenida que cambiara el rumbo del encuentro.
No todo fue positivo para el conjunto visitante. George Kittle salió lesionado y, de acuerdo con los primeros reportes, su participación en lo que resta de la postemporada está prácticamente descartada. La baja del ala cerrada representa un ajuste importante para el esquema ofensivo de Kyle Shanahan, quien deberá redistribuir responsabilidades y encontrar nuevas combinaciones para mantener la efectividad del ataque.
Previo al partido, los Eagles de Filadelfia partían como ligeros favoritos, respaldados por su condición de locales y su etiqueta de campeones vigentes. Sin embargo, los 49ers de San Francisco llegaron con la experiencia de haber superado una temporada marcada por lesiones en posiciones clave, lo que fortaleció su profundidad de plantel y su capacidad de adaptación.
Con este resultado, San Francisco extiende su camino en la postemporada y ahora tendrá que preparar su siguiente compromiso, donde el margen de error será mínimo. En el horizonte aparece Seattle como posible rival, en otro duelo que promete exigencia física y táctica. Por ahora, los 49ers celebran una victoria que los mantiene en la pelea por el Super Bowl y que confirma su capacidad para competir lejos de casa.