Sabalenka repite título en Brisbane y llega afinada al Abierto de Australia
La bielorrusa derrotó a Marta Kostyuk en sets corridos para conquistar el Brisbane International por segundo año consecutivo, en un partido marcado por la intensidad en la cancha
Aryna Sabalenka confirmó su condición de número uno del mundo al vencer en sets corridos a Marta Kostyuk y coronarse campeona del Brisbane International por segundo año consecutivo. La bielorrusa se impuso 6-4 y 6-3 en una hora y 17 minutos en la Arena Pat Rafter, resultado con el que alcanzó el título número 22 de su carrera profesional.
La final marcó la tercera aparición consecutiva de Sabalenka en el duelo por el campeonato en Brisbane, torneo que forma parte de la gira previa al Abierto de Australia, cuyo inicio está programado para el 18 de enero. A lo largo de la semana, la líder del ranking mantuvo un nivel estable y cerró el certamen sin ceder un solo set.
El partido comenzó con una Kostyuk agresiva, que presionó desde el resto y logró recuperar un quiebre temprano. La ucraniana recurrió a dejadas y cambios de ritmo que por momentos incomodaron a Sabalenka y le permitieron mantenerse cerca en el marcador durante el primer parcial. Sin embargo, la bielorrusa ajustó su juego desde el fondo de la cancha, alargando los intercambios y aprovechando las condiciones de humedad para imponer un mayor desgaste físico.
Ese planteamiento fue clave para cerrar el primer set en 40 minutos. En el segundo, Sabalenka incrementó la intensidad y redujo los errores, mientras Kostyuk comenzó a mostrar dificultades para sostener el ritmo. La número uno combinó golpes profundos con recursos cortos para forzar fallos y encaminar el cierre del encuentro.
Tras el punto final, el ambiente fue contenido. Sabalenka realizó un gesto hacia su rival que aludió a declaraciones pasadas de Kostyuk, quien posteriormente había señalado que sus palabras fueron sacadas de contexto. La relación entre ambas arrastra tensión desde el Abierto de Francia de 2023, cuando la ucraniana evitó el saludo final.
Durante la ceremonia de premiación, Kostyuk centró su mensaje en la situación que atraviesa Ucrania. Habló del impacto cotidiano del conflicto y agradeció el apoyo del público que acompañó con banderas de su país a lo largo del torneo, sin mencionar directamente a su oponente. Sabalenka, por su parte, felicitó a Kostyuk y expresó su deseo de volver a enfrentarse en otra final.
En el cuadro masculino, Daniil Medvedev también celebró en Brisbane. El ruso superó al estadounidense Brandon Nakashima por 6-2 y 7-6 (1) para conquistar el título número 22 de su carrera. Medvedev resolvió el partido en una hora y 34 minutos, con un desempate sólido en el segundo set que le permitió cerrar el encuentro sin extenderlo a un tercer parcial.