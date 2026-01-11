Sabalenka repite título en Brisbane y llega afinada al Abierto de Australia

Aryna Sabalenka confirmó su condición de número uno del mundo al vencer en sets corridos a Marta Kostyuk y coronarse campeona del Brisbane International por segundo año consecutivo. La bielorrusa se impuso 6-4 y 6-3 en una hora y 17 minutos en la Arena Pat Rafter, resultado con el que alcanzó el título número 22 de su carrera profesional.

La final marcó la tercera aparición consecutiva de Sabalenka en el duelo por el campeonato en Brisbane, torneo que forma parte de la gira previa al Abierto de Australia, cuyo inicio está programado para el 18 de enero. A lo largo de la semana, la líder del ranking mantuvo un nivel estable y cerró el certamen sin ceder un solo set.

El partido comenzó con una Kostyuk agresiva, que presionó desde el resto y logró recuperar un quiebre temprano. La ucraniana recurrió a dejadas y cambios de ritmo que por momentos incomodaron a Sabalenka y le permitieron mantenerse cerca en el marcador durante el primer parcial. Sin embargo, la bielorrusa ajustó su juego desde el fondo de la cancha, alargando los intercambios y aprovechando las condiciones de humedad para imponer un mayor desgaste físico.