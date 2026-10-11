Santos Laguna remonta al Atlético de San Luis y logra cuatro triunfos al hilo; ¿cuál es su récord histórico?

Santos Laguna confirmó su resurgimiento en el Apertura 2026 de la Liga MX al derrotar 2-1 al Atlético de San Luis, en el Estadio Libertad Financiera, consiguiendo su cuarta victoria consecutiva y una remontada que devuelve la ilusión a la afición albiverde. Los Guerreros tuvieron que remar contracorriente este domingo 11 de octubre, después de que Óscar Macías adelantara al conjunto potosino al minuto 18, mediante un remate de cabeza tras un servicio de Sébastien Salles-Lamonge. Sin embargo, la reacción lagunera no tardó en llegar. Tahiel Jiménez apareció al minuto 33 para igualar el encuentro con un cabezazo, luego de una asistencia de Ezequiel Bullaude, permitiendo que Santos se marchara al descanso con el marcador 1-1.

En el complemento, Jiménez volvió a convertirse en protagonista. Al minuto 63 aprovechó un rebote dentro del área, después de una intervención del guardameta Gibrán Lajud, para marcar el 2-1 definitivo y completar su doblete. El equipo dirigido por Renato Paiva alcanzó 13 puntos tras 11 jornadas, con cuatro victorias, un empate y seis derrotas. Su reacción destaca porque comenzó el certamen con siete fechas sin conocer el triunfo. La cadena ganadora arrancó con el 2-1 sobre FC Juárez en Torreón, continuó con el sorprendente 3-2 frente al Toluca como visitante y siguió con el 1-0 contra Pachuca. Ahora, el triunfo en San Luis completa una cosecha de 12 puntos de 12 posibles y confirma el cambio de rumbo.

¿Cuándo había ganado Santos cuatro partidos seguidos por última vez? Fue en el Apertura 2022, cuando derrotó 2-1 a León, 5-1 a Pumas, 2-0 a Tijuana y 4-1 precisamente al Atlético de San Luis. Aquella racha terminó con una derrota 2-0 ante Pachuca y desde entonces el club no había vuelto a encadenar cuatro triunfos en la Liga MX. El récord histórico de los Guerreros es de cinco victorias consecutivas en Primera División, una marca alcanzada en los torneos Verano 1998, Verano 1999, Apertura 2007, Apertura 2011, Clausura 2012 y Apertura 2013. La racha los coloca a un paso de igualar su mejor registro. El próximo desafío será ante Querétaro, el sábado 17 de octubre en el Estadio Corona. Santos tendrá la oportunidad de transformar su recuperación en una marca histórica y de seguir acercándose a los puestos de clasificación del Apertura 2026.