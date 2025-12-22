¡Adiós al Arrowhead Stadium!: Chiefs anuncian mudanza a Kansas con estadio techado

Fútbol Americano
/ 22 diciembre 2025
    ¡Adiós al Arrowhead Stadium!: Chiefs anuncian mudanza a Kansas con estadio techado
    Clark Hunt, propietario de los Chiefs, encabezó el anuncio sobre el nuevo estadio que se construirá en Kansas. FOTO: AP

La decisión impulsada por un esquema de financiamiento estatal y que redefine el futuro deportivo y económico de la región rumbo a 2031

Los Chiefs de Kansas City dieron un giro histórico a su futuro al anunciar que dejarán el Arrowhead Stadium, su casa desde 1972, para mudarse a un nuevo estadio techado que se construirá en Kansas City, Kansas, al otro lado de la frontera estatal. El inmueble estaría listo para el arranque de la temporada 2031, coincidiendo con el vencimiento del contrato de arrendamiento actual en Missouri.

El anuncio se dio horas después de que un consejo de legisladores de Kansas aprobara por unanimidad la autorización para emitir bonos STAR, un esquema de financiamiento que cubrirá hasta el 70 por ciento del costo del estadio y del desarrollo de uso mixto que lo rodeará. Estos bonos se pagarán con los ingresos estatales provenientes de impuestos a las ventas y al alcohol generados dentro de un perímetro específico del proyecto.

TE PUEDE INTERESAR: Semana 16 de la NFL: así quedó el panorama de Playoffs tras los juegos dominicales

El nuevo estadio se construirá cerca del Kansas Speedway y del distrito comercial y de entretenimiento The Legends, una zona que ya concentra actividad deportiva con el Children’s Mercy Park, casa del Sporting Kansas City de la MLS. Además, la franquicia planea edificar una nueva instalación de prácticas en Olathe, Kansas, consolidando su presencia en ese estado.

El propietario del equipo, Clark Hunt, subrayó que el cambio no alterará la identidad del club ni su relación con la afición. Señaló que el ambiente en los partidos, las tradicionales parrilladas en los estacionamientos y la ambición competitiva del equipo seguirán intactas, ahora con la mirada puesta en una nueva etapa.

Desde el gobierno estatal, la gobernadora Laura Kelly calificó la decisión como un hecho histórico que tendrá impacto durante generaciones, destacando que Kansas pasa de ser un estado aficionado a convertirse en “familia” de los Chiefs.

La mudanza representa un revés para Missouri y para el gobernador Mike Kehoe, cuya administración impulsaba un paquete alternativo de financiamiento para retener a la franquicia. El antecedente más reciente es la salida de los Rams de San Luis rumbo a Los Ángeles, tras no lograr apoyo económico para un nuevo estadio.

Aunque Hunt reiteró que la relación con Kansas City, Missouri, no se rompe, el anuncio marca el cierre de una era para el Arrowhead Stadium, un recinto emblemático de la NFL, reconocido por su atmósfera y por ostentar el récord Guinness del estadio más ruidoso del mundo. Este verano, además, será sede de seis partidos del Mundial, lo que añadirá un último capítulo relevante antes de su despedida como hogar de los Chiefs.

Temas


Futbol Americano
estadios

Localizaciones


Kansas

Organizaciones


NFL
Kansas City Chiefs

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial alista una denuncia ante la Fiscalía General de la República, luego que el organismo fuera víctima de piratería a través de un portal apócrifo.

IMPI denuncia estafa con suplantación de identidad por portal apócrifo

Las autoridades alistan la instalación de trampas para detección temprana en puntos estratégicos.

BCS se blinda contra el gusano barrenador para evitar crisis en la ganadería

Centrales registran una intensa movilidad registrada en los últimos días.

Familias abarrotan central de autobuses en Monterrey por temporada decembrina
El IMSS-Bienestar de Guerrero confirmó el fallecimiento de su coordinador regional de Tlacotepec, Reymundo Cabrera Díaz.

IMSS-Bienestar de Guerrero confirma asesinato del coordinador regional Reymundo Cabrera
Fallecen dos personas tras desplome de aeronave militar de México en Texas

Fallecen dos personas tras desplome de aeronave militar de México en Texas
Francia fue blanco de un ciberataque que afectó al Ministerio del Interior y han iniciado investigaciones para averiguar los orígenes de estos ataques; hay un detenido.

Presunto ciberataque interrumpe el servicio postal y bancario de distribuidora en Francia
La Secretaría de Marina (Semar) confirmó que una de las naves de la Armada de México sufrió un incidente durante su trayecto hacia Galveston, Texas.

Avión de Semar se estrella en Galveston, Texas; cumplía con misión médica
México es ahora el sexto lugar según el Índice de Oportunidades de Inversión, después de China, Estados Unidos, Corea del Sur, Arabia Saudita y Malasia.

Agencia internacional destaca a México como destino para inversiones extranjeras