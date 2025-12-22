¡Adiós al Arrowhead Stadium!: Chiefs anuncian mudanza a Kansas con estadio techado

Los Chiefs de Kansas City dieron un giro histórico a su futuro al anunciar que dejarán el Arrowhead Stadium, su casa desde 1972, para mudarse a un nuevo estadio techado que se construirá en Kansas City, Kansas, al otro lado de la frontera estatal. El inmueble estaría listo para el arranque de la temporada 2031, coincidiendo con el vencimiento del contrato de arrendamiento actual en Missouri.

El anuncio se dio horas después de que un consejo de legisladores de Kansas aprobara por unanimidad la autorización para emitir bonos STAR, un esquema de financiamiento que cubrirá hasta el 70 por ciento del costo del estadio y del desarrollo de uso mixto que lo rodeará. Estos bonos se pagarán con los ingresos estatales provenientes de impuestos a las ventas y al alcohol generados dentro de un perímetro específico del proyecto.

El nuevo estadio se construirá cerca del Kansas Speedway y del distrito comercial y de entretenimiento The Legends, una zona que ya concentra actividad deportiva con el Children’s Mercy Park, casa del Sporting Kansas City de la MLS. Además, la franquicia planea edificar una nueva instalación de prácticas en Olathe, Kansas, consolidando su presencia en ese estado.

El propietario del equipo, Clark Hunt, subrayó que el cambio no alterará la identidad del club ni su relación con la afición. Señaló que el ambiente en los partidos, las tradicionales parrilladas en los estacionamientos y la ambición competitiva del equipo seguirán intactas, ahora con la mirada puesta en una nueva etapa.