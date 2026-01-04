Broncos aseguran el primer sembrado de la AFC; Patriots quedan segundos

Los Broncos de Denver cerraron la temporada regular de la NFL con una victoria que valió más que el marcador. El triunfo 19-3 sobre los Chargers de Los Ángeles, en la Semana 18, confirmó a Denver como el primer sembrado de la Conferencia Americana, con semana de descanso y la ventaja de jugar en casa durante todo su recorrido en playoffs. Detrás, los Patriots de Nueva Inglaterra aseguraron el segundo puesto y también evitarán la ronda de comodines.

En Denver, el partido tuvo un desarrollo controlado desde temprano. Tras un inicio con intercambios de despejes, los Broncos lograron la primera serie sostenida de la tarde. Bo Nix combinó pases cortos con acarreos propios, consumió reloj y permitió que Wil Lutz abriera el marcador con un gol de campo de 24 yardas.

La jugada que cambió el rumbo llegó poco después. En una tercera oportunidad, Ja’Quan McMillian anticipó el envío del quarterback rival, interceptó el balón y lo devolvió 45 yardas hasta las diagonales. El 10-0 dio margen suficiente a Denver para manejar el resto del encuentro sin exponerse.