Broncos aseguran el primer sembrado de la AFC; Patriots quedan segundos
Ambos equipos avanzan a los Playoffs con semana de descanso y ventaja competitiva
Los Broncos de Denver cerraron la temporada regular de la NFL con una victoria que valió más que el marcador. El triunfo 19-3 sobre los Chargers de Los Ángeles, en la Semana 18, confirmó a Denver como el primer sembrado de la Conferencia Americana, con semana de descanso y la ventaja de jugar en casa durante todo su recorrido en playoffs. Detrás, los Patriots de Nueva Inglaterra aseguraron el segundo puesto y también evitarán la ronda de comodines.
En Denver, el partido tuvo un desarrollo controlado desde temprano. Tras un inicio con intercambios de despejes, los Broncos lograron la primera serie sostenida de la tarde. Bo Nix combinó pases cortos con acarreos propios, consumió reloj y permitió que Wil Lutz abriera el marcador con un gol de campo de 24 yardas.
La jugada que cambió el rumbo llegó poco después. En una tercera oportunidad, Ja’Quan McMillian anticipó el envío del quarterback rival, interceptó el balón y lo devolvió 45 yardas hasta las diagonales. El 10-0 dio margen suficiente a Denver para manejar el resto del encuentro sin exponerse.
Los Chargers de Los Ángeles, que presentaron rotaciones y le dieron minutos a Trey Lance en el control ofensivo, encontraron pocas respuestas. La defensa local cerró espacios, presionó de manera constante y obligó a despejes consecutivos. Antes del descanso, Cameron Dicker acercó a su equipo con un gol de campo de 30 yardas, dejando el 10-3 al medio tiempo.
La segunda mitad mantuvo el mismo tono. Denver avanzó con paciencia y volvió a sumar con el pie de Lutz, primero desde 26 yardas y más tarde desde 41, este último tras un balón suelto provocado por Nik Bonitto en captura sobre Lance. En el último cuarto, una serie larga llevó a los Broncos hasta la yarda cuatro, donde un nuevo gol de campo selló el 19-3 definitivo.
Con el resultado, los Chargers quedaron ubicados como séptimo sembrado y ahora deberán viajar a Foxborough para enfrentar a los Patriots de Nueva Inglaterra en la Ronda de Comodines.
Más temprano, en la costa Este, los Patriots confirmaron su condición de segundo sembrado al vencer 38-10 a los Dolphins de Miami. El equipo de Nueva Inglaterra resolvió el juego en la segunda mitad, periodo en el que no permitió puntos y sumó 21. Drake Maye condujo una ofensiva equilibrada y el ataque terrestre marcó diferencia, mientras la defensiva limitó a Miami a 180 yardas totales.
Así, la AFC quedó definida en la cima: Broncos de Denver con el primer lugar y descanso asegurado, Patriots de Nueva Inglaterra como segundo sembrado y posible anfitrión en rondas posteriores. El camino a febrero ya tiene jerarquías claras.