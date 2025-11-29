Auténticos Tigres recuperan la corona de la ONEFA con triunfo 33-30 sobre Borregos Monterrey

Los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se proclamaron campeones de la Liga Mayor de la ONEFA 2025 después de vencer 33-30 a los Borregos del Tec de Monterrey, en una Final vibrante disputada en el Estadio Banorte.

El resultado pone fin a una racha de siete finales consecutivas perdidas ante el conjunto del Tecnológico y representa el primer título para la UANL desde 2018, marcando el regreso al trono del futbol americano colegial en México.

El juego arrancó con una explosión ofensiva por parte de Auténticos Tigres, que tomó la ventaja desde la primera jugada del encuentro con una carrera de 75 yardas de Ángel Alvarado.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Mayhem en el Azteca! Lady Gaga inauguraría la Copa del Mundo 2026 en México

Más tarde, dos goles de campo ampliaron la diferencia a 12-0, obligando a Borregos a ajustar su estrategia para mantenerse en la pelea.

La respuesta del Tec llegó con una ofensiva aérea explosiva, incluida una conexión de 75 yardas entre Fernando Sarabia y Alejandro Elizondo, lo que dejó el marcador 19-10 al medio tiempo.