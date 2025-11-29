Auténticos Tigres recuperan la corona de la ONEFA con triunfo 33-30 sobre Borregos Monterrey

Fútbol Americano
/ 29 noviembre 2025
    Auténticos Tigres recuperan la corona de la ONEFA con triunfo 33-30 sobre Borregos Monterrey
    Ángel Alvarado brilló con dos anotaciones y fue clave para que Auténticos Tigres levantaran el campeonato de la ONEFA 2025. FOTO: FACEBOOK/UANL

Auténticos Tigres derrotaron a los Borregos Monterrey en el Estadio Banorte, rompiendo una racha de siete finales perdidas ante el Tec

Los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se proclamaron campeones de la Liga Mayor de la ONEFA 2025 después de vencer 33-30 a los Borregos del Tec de Monterrey, en una Final vibrante disputada en el Estadio Banorte.

El resultado pone fin a una racha de siete finales consecutivas perdidas ante el conjunto del Tecnológico y representa el primer título para la UANL desde 2018, marcando el regreso al trono del futbol americano colegial en México.

El juego arrancó con una explosión ofensiva por parte de Auténticos Tigres, que tomó la ventaja desde la primera jugada del encuentro con una carrera de 75 yardas de Ángel Alvarado.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Mayhem en el Azteca! Lady Gaga inauguraría la Copa del Mundo 2026 en México

Más tarde, dos goles de campo ampliaron la diferencia a 12-0, obligando a Borregos a ajustar su estrategia para mantenerse en la pelea.

La respuesta del Tec llegó con una ofensiva aérea explosiva, incluida una conexión de 75 yardas entre Fernando Sarabia y Alejandro Elizondo, lo que dejó el marcador 19-10 al medio tiempo.

Instagram

En la segunda mitad, Tigres volvió a golpear con potencia terrestre gracias a Jorge Luis Chaib, quien sumó una anotación más para colocar el marcador 26-17.

Alvarado regresó al protagonismo con otra carrera a las diagonales que estiró el marcador 33-17, dando la impresión de una definición temprana.

Sin embargo, Borregos Monterrey mostró orgullo y carácter, acercándose 33-30 con dos touchdowns de Daniel Santos.

El juego se definió dramáticamente en los últimos segundos, cuando el intento de gol de campo de 59 yardas de Borregos fue desviado, sellando la coronación felina y desatando la celebración auriazul sobre la cancha.

AUTÉNTICOS TIGRES VENCE A BORREGOS: EL SIGNIFICADO DEL CAMPEONATO

El título no solo acaba con un dominio reciente de los Borregos Monterrey, sino que también reafirma el legado histórico de Auténticos Tigres en la ONEFA.

El entrenador Antonio Zamora destacó que el equipo visualizó desde el inicio el campeonato y trabajó mentalmente para romper la maldición en finales previas.

Para la afición, la victoria representa la recuperación del orgullo y la recompensa a años de apoyo incondicional.

Para el programa deportivo de la UANL, significa reescribir la historia reciente y reconstruir una generación ganadora.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano.


Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

