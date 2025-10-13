Bears logran apretado triunfo 25-24 sobre los Commanders en Monday Night Football

Los Bears de Chicago aprovecharon un error de último minuto para superar 25-24 a los Commanders de Washington en Monday Night Football, consiguiendo su segunda victoria consecutiva como visitantes y mejorando su marca a 3-2 en la temporada. El encuentro parecía encaminarse a otra derrota para Chicago, que desperdició una ventaja de doble dígito con fallos defensivos y decisiones conservadoras en zona roja. Sin embargo, un balón suelto en los minutos finales cambió el rumbo. TE PUEDE INTERESAR: Pelea entre Chiefs y Lions: ¿por qué Brian Branch golpeó a JuJu Smith-Schuster? Con el marcador 24-22 a favor de Washington, Jayden Daniels y Jeremy McNichols fallaron un intercambio cerca del mediocampo. Chicago recuperó el balón y dio a Caleb Williams la oportunidad de dirigir una ofensiva final con 3:07 por jugar. La serie terminó con un gol de campo de 38 yardas de Jake Moody, quien había sido activado ese mismo día debido a la lesión del brasileño Cairo Santos.

En condiciones complicadas de lluvia y viento, Moody aseguró el triunfo para los Bears, que no ganaban tres partidos seguidos tras su semana de descanso desde 2013. D’Andre Swift fue clave para el equipo visitante. El corredor registró 108 yardas por tierra —su mejor cifra del año— y un promedio de 7.7 por acarreo. Además, sumó una recepción de 55 yardas para touchdown, su segunda jugada aérea más larga en la NFL. Del otro lado, los Commanders (3-3) desperdiciaron una actuación sólida de Daniels, quien lanzó para 211 yardas y tres touchdowns, además de correr para 52. Sin embargo, las pérdidas de balón volvieron a ser determinantes: una intercepción en zona roja y dos balones sueltos en el último cuarto impidieron que Washington mantuviera la ventaja.