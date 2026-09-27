Bears vs Eagles: Chicago afronta el Monday Night Football sin Caleb Williams ante Filadelfia invicto

El Monday Night Football de la Semana 3 pondrá frente a frente este lunes a Bears de Chicago y Eagles de Filadelfia, pero el duelo llegará marcado por una ausencia de peso: Caleb Williams no estará disponible por una lesión en el tendón de la corva derecho. Chicago confirmó que su quarterback titular fue descartado tras no entrenar durante la semana. Williams se lesionó en el último cuarto de la derrota 9-3 ante Vikings de Minnesota y verá cortada una racha de 38 aperturas consecutivas entre temporada regular y Playoffs desde que fue elegido con la primera selección global del Draft de 2024. Será el primer partido de NFL que se pierda.

La incógnita está en quién comandará la ofensiva de Ben Johnson. Tyson Bagent superó el protocolo de conmoción y volvió a entrenar, aunque Chicago mantiene abierta la decisión entre él y el veterano Case Keenum. La baja de Williams obliga a los Bears a ajustar un ataque que mostró dos caras: explotó con 59 puntos ante Panthers de Carolina, pero una semana después apenas produjo tres frente a Minnesota.

Chicago llega con marca de 1-1 y necesita reaccionar ante unos Eagles que iniciaron 2-0 después de vencer 24-22 a Commanders de Washington y 24-20 a Titans de Tennessee. Jalen Hurts ha vuelto a ser el eje de una ofensiva que respondió bajo presión y resolvió su segundo triunfo con una serie decisiva. Para Philadelphia también hubo atención en la enfermería. Saquon Barkley arrastró molestias por un golpe sufrido contra Tennessee, pero quedó fuera del reporte final y está disponible. DeVonta Smith, quien había lidiado con una molestia en el tendón de la corva, también recibió luz verde. El reto para Chicago será proteger a su quarterback y apoyarse en D’Andre Swift para evitar que el encuentro recaiga sobre el juego aéreo. La defensiva mostró una mejor versión frente a Minnesota al permitir solo nueve puntos y 246 yardas netas, una respuesta después de conceder 37 unidades en el debut.

Filadelfia buscará imponer desde temprano el ritmo con Hurts y aprovechar la incertidumbre del ataque local. Una victoria dejaría a los Eagles con arranque de 3-0, mientras que los Bears intentarán evitar caer por debajo de .500 en una temporada ante una prueba exigente. El Bears vs Eagles comenzará a las 6:15 de la tarde, y podrá verse por ESPN y Disney+. Soldier Field será el escenario de un Monday Night Football en el que Chicago deberá compensar la ausencia de Caleb Williams ante un rival invicto de NFL.