Browns de Cleveland apuestan por Todd Monken como nuevo head coach

/ 28 enero 2026
    Todd Monken fue presentado como nuevo head coach de los Browns de Cleveland, en lo que será su primera oportunidad como entrenador en jefe en la NFL. FOTO: AP

La franquicia de Cleveland oficializó la llegada de Todd Monken como entrenador en jefe, confiando en su experiencia ofensiva en la NFL y su exitoso paso reciente con los Ravens

Los Browns de Cleveland anunciaron oficialmente el nombramiento de Todd Monken como su próximo head coach, terminando la búsqueda que la franquicia abrió tras la salida de Kevin Stefanski.

Monken, de 59 años, será el 19 entrenador en jefe de la historia de los Browns y asumirá el cargo por primera vez en su carrera en la NFL.

Monken regresa a Cleveland para su segunda etapa con la organización: ya había sido coordinador ofensivo de los Browns en 2019 antes de continuar su carrera en otros equipos de la liga.

En su trayectoria más reciente, fungió como coordinador ofensivo de los Baltimore Ravens durante tres temporadas, donde su esquema ayudó a posicionar a la ofensiva entre las mejores de la NFL y a Lamar Jackson a ganar su segundo premio de MVP.

El nombramiento de Monken llega después de un proceso de búsqueda que duró varias semanas y en el que también estuvieron en consideración figuras como Jim Schwartz, Grant Udinski y Nate Scheelhaase.

La gerencia decidió apostar por la experiencia ofensiva y el conocimiento de la división AFC North que Monken ha acumulado durante su carrera.

En su declaración oficial, los dueños Dee y Jimmy Haslam destacaron la “mentalidad ofensiva innovadora” de Monken y su capacidad para desarrollar jugadores, además de resaltar su liderazgo y estilo directo de comunicación.

La llegada de Monken se da en un momento clave para los Browns, que no han clasificado a los playoffs en las últimas dos temporadas tras un récord combinado de 8–26 desde 2024.

Enfrentará el desafío de revitalizar el ataque del equipo, que fue uno de los puntos débiles la campaña pasada, y de tomar decisiones importantes en la offseason, incluyendo el manejo del quarterback y la dirección ofensiva en 2026.

