Browns de Cleveland apuestan por Todd Monken como nuevo head coach

Los Browns de Cleveland anunciaron oficialmente el nombramiento de Todd Monken como su próximo head coach, terminando la búsqueda que la franquicia abrió tras la salida de Kevin Stefanski.

Monken, de 59 años, será el 19 entrenador en jefe de la historia de los Browns y asumirá el cargo por primera vez en su carrera en la NFL.

Monken regresa a Cleveland para su segunda etapa con la organización: ya había sido coordinador ofensivo de los Browns en 2019 antes de continuar su carrera en otros equipos de la liga.

TE PUEDE INTERESAR: Así se disputarán las Semifinales del Australian Open 2026