C-Flag U12 de Coahuila se corona campeón estatal e irá al torneo nacional
Dirigidos por Aryok Reynoso y Yadhira Leyva, ahora se preparan para competir en el torneo nacional del 5 al 7 de diciembre en Guadalajara, buscando representar a México en el NFL Flag Championship
El pasado sábado 25 de octubre, el equipo de C-Flag de la categoría U12 mixto consiguió un logro histórico para Coahuila al coronarse campeón estatal de forma invicta. La escuadra, dirigida por Aryok Reynoso y Yadhira Leyva, se destacó en cada etapa de la competencia, desde la regional hasta la final estatal, consolidando su lugar como uno de los equipos más sólidos de la región.
Durante el torneo, los jugadores y jugadoras demostraron coordinación y estrategia en el campo, lo que les permitió mantener un desempeño constante y superar a sus rivales sin registrar derrotas. La combinación de disciplina, entrega y trabajo en equipo fue clave para alcanzar el título.
El conjunto está formado por las jugadoras Rebeca Saucedo, Paulette Ávila y María Ángela Nájera, y por los jugadores José Pablo Puente, Alejandro Ortiz, Gabriel Reséndiz y Lucio Zertuche. Cada uno aportó al esfuerzo colectivo que les permitió llegar a la cima del campeonato estatal.
Ahora, el equipo se prepara para representar a Coahuila en el torneo nacional, que se llevará a cabo del 5 al 7 de diciembre en Guadalajara. En esta competencia buscarán asegurar un lugar en el NFL Flag Championship, donde competirán por México frente a otros equipos de alto nivel.
Los entrenadores, Aryok Reynoso y Yadhira Leyva, aportan experiencia y liderazgo al grupo. Ambos ya conocen la dinámica de los torneos nacionales y han vivido la experiencia de levantar el trofeo del NFL Flag Championship en ocasiones anteriores, lo que les permite guiar a los jugadores con estrategias claras y motivación constante.
El éxito de este equipo no solo refleja habilidades deportivas, sino también un trabajo constante fuera del campo. La unión entre jugadores y entrenadores, así como la dedicación diaria en los entrenamientos, ha sido un factor determinante para mantener un desempeño invicto durante todo el campeonato.
Con la mirada puesta en Guadalajara, el equipo de C-Flag U12 mixto se alista para enfrentar nuevos retos y buscar un lugar entre los mejores a nivel nacional, llevando consigo el nombre de Coahuila y México. La historia que comenzó en los torneos regionales y estatales continúa, y este grupo demuestra que el trabajo en equipo, la disciplina y la constancia son elementos esenciales para alcanzar sus metas.