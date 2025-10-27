C-Flag U12 de Coahuila se corona campeón estatal e irá al torneo nacional

El pasado sábado 25 de octubre, el equipo de C-Flag de la categoría U12 mixto consiguió un logro histórico para Coahuila al coronarse campeón estatal de forma invicta. La escuadra, dirigida por Aryok Reynoso y Yadhira Leyva, se destacó en cada etapa de la competencia, desde la regional hasta la final estatal, consolidando su lugar como uno de los equipos más sólidos de la región.

Durante el torneo, los jugadores y jugadoras demostraron coordinación y estrategia en el campo, lo que les permitió mantener un desempeño constante y superar a sus rivales sin registrar derrotas. La combinación de disciplina, entrega y trabajo en equipo fue clave para alcanzar el título.

El conjunto está formado por las jugadoras Rebeca Saucedo, Paulette Ávila y María Ángela Nájera, y por los jugadores José Pablo Puente, Alejandro Ortiz, Gabriel Reséndiz y Lucio Zertuche. Cada uno aportó al esfuerzo colectivo que les permitió llegar a la cima del campeonato estatal.