México Sub-17 inicia su camino en el Mundial de Qatar 2025 ante Corea del Sur

Fútbol
/ 3 noviembre 2025
    México Sub-17 inicia su camino en el Mundial de Qatar 2025 ante Corea del Sur
    La Selección Mexicana Sub-17 debutará este martes 4 de noviembre frente a Corea del Sur en el Mundial de la categoría. FOTO: X

El equipo dirigido por Raúl Chabrand buscará iniciar con buen paso su participación en el Grupo F, integrado también por Costa de Marfil y Suiza

La Selección Mexicana Sub-17 comenzará su participación en la Copa Mundial de la categoría, que se celebra este 2025 en Qatar, enfrentando a Corea del Sur en el primer partido del Grupo F. El encuentro se disputará este martes 4 de noviembre a las 07:00 horas (tiempo del centro de México) en el Aspire Zone – Pitch 1.

El conjunto mexicano llega al torneo tras conquistar el Premundial de la Concacaf, resultado que le aseguró un lugar entre las 48 selecciones participantes. México, que ha sido campeón del mundo en 2005 y 2011, buscará nuevamente competir por los primeros lugares y avanzar a la fase de eliminación directa.

El grupo de Raúl Chabrand combina jugadores formados en clubes nacionales e internacionales. Entre los porteros destacan Abdon Turrubiates (León), Matías Velázquez (Santos Laguna) y Santiago López (Toluca). En defensa aparecen Jhonnatan Grajales (Chivas), Michael Corona (León), José Navarro y Adrián Villa (Pachuca), además de Félix Contreras (Real Salt Lake) e Ian Olvera (Xolos).

En el medio campo estarán Íñigo Borgio (CD Leganés), Gael García (Chivas), Óscar Pineda (Chicago Fire SC), Kenneth Martínez (FC Juárez), Alexander Hernández (León) y Jorge Sánchez (Rayados). En el ataque, los elegidos son Luis Gamboa (Atlas), Alex Gutiérrez (Cruz Azul), José Mancilla (Pumas), Aldo De Nigris (Rayados), Máximo Reyes y Lucca Vuoso (ambos de Santos Laguna).

El formato del torneo establece que avanzarán a octavos de final los dos primeros lugares de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo que cada punto será determinante para las aspiraciones del conjunto mexicano.

El partido entre México y Corea del Sur podrá verse en televisión abierta a través de Canal Nueve y por televisión de paga mediante TUDN en punto de las 7:00 a.m. Para quienes prefieran seguirlo en plataformas digitales, el duelo estará disponible en VIX Premium, con suscripción.

Con una nueva generación de futbolistas, la Sub-17 intentará recuperar la historia de éxito que ha caracterizado a México en esta categoría y dar un primer paso firme en su debut mundialista.

Temas


Futbol
previa
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Qatar

Organizaciones


FIFA
Selección Mexicana De Futbol

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

