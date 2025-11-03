México Sub-17 inicia su camino en el Mundial de Qatar 2025 ante Corea del Sur

La Selección Mexicana Sub-17 comenzará su participación en la Copa Mundial de la categoría, que se celebra este 2025 en Qatar, enfrentando a Corea del Sur en el primer partido del Grupo F. El encuentro se disputará este martes 4 de noviembre a las 07:00 horas (tiempo del centro de México) en el Aspire Zone – Pitch 1.

El conjunto mexicano llega al torneo tras conquistar el Premundial de la Concacaf, resultado que le aseguró un lugar entre las 48 selecciones participantes. México, que ha sido campeón del mundo en 2005 y 2011, buscará nuevamente competir por los primeros lugares y avanzar a la fase de eliminación directa.

El grupo de Raúl Chabrand combina jugadores formados en clubes nacionales e internacionales. Entre los porteros destacan Abdon Turrubiates (León), Matías Velázquez (Santos Laguna) y Santiago López (Toluca). En defensa aparecen Jhonnatan Grajales (Chivas), Michael Corona (León), José Navarro y Adrián Villa (Pachuca), además de Félix Contreras (Real Salt Lake) e Ian Olvera (Xolos).